持続可能な孤独・孤立対策に向け、寄付文化の普及と連携強化へ

特定非営利活動法人あなたのいばしょ（本部：東京都千代田区、理事長：根岸督和、以下「あなたのいばしょ」）は、2025年12月17日、毎年12月を中心に行われる全国的な寄付推進キャンペーン「寄付月間2025～Giving December～」の賛同パートナーとして承認されました。今回の承認をもって、来年以降も賛同パートナーとして参画してまいります。

「望まない孤独のない社会」を目指して、わたしたちは設立以来、24時間365日、誰でも無料・匿名で利用できるチャット相談窓口を運営してきました。日々寄せられるのは、孤独を抱える人の切実な声。特に、経済的・社会的な孤独・孤立の中で、支援にたどり着けない若年層からの相談が増加しています。

こうした支援の現場を、一時的なものではなく、継続的に支えていくためには、制度だけでは届かない部分を補い、想いのある個人や企業のみなさまとつながる「寄付」という仕組みが、今後さらに重要になっていくと考えています。

寄付月間2025では、全国のさまざまな団体・企業・個人が連携し、寄付文化の醸成を目指す取り組みが展開されます。わたしたちもこの動きに共感し、今年度は初めて「賛同パートナー」として参加することを決定いたしました。

あなたのいばしょは本取り組みへの参加を通じて、産官学民との連携を基盤に、「寄付」の意義を社会に広く伝え、共感や想いによって支援が循環する仕組みを構築し、「望まない孤独のない社会の実現」を目指してまいります。

■寄付月間（Giving December）について

寄付月間は、「欲しい未来へ、寄付を贈ろう。」を合言葉に、毎年12月を中心に展開される全国的な寄付推進キャンペーンです。企業・NPO・大学・行政などが連携し、寄付文化の普及と寄付実践者の拡大を目指しています。

URL：https://giving12.jp/

■あなたのいばしょチャット相談について

「あなたのいばしょチャット相談」は、特定非営利活動法人あなたのいばしょが運営する、24時間365日、年齢や性別を問わず誰でも無料・匿名で利用できるチャット相談窓口で、厚生労働省自殺防止対策事業補助事業、厚生労働省支援情報検索サイト登録事業となっています。

あなたのいばしょチャット相談では、相談員の研修から実際の相談対応までを全てオンラインで実施することにより、スキマ時間を活用してボランティア相談員として活動できる環境を整備しました。これにより、相談窓口で最も深刻な課題とされていた相談員不足という問題を解消したほか、相談が最も増える日本時間の夜22時から朝方にかけては海外在住の日本人相談員ボランティアが時差を活用した相談対応にあたることにより、全国規模で相談を受け付ける相談窓口としては初めてかつ唯一24時間365日対応の相談窓口として機能しています。

■あなたのいばしょについて

2020年設立。本部は東京都千代田区。24時間365日年齢や性別を問わずだれでも無料・匿名で相談できるチャット相談窓口「あなたのいばしょチャット相談」(厚生労働省自殺防止対策事業)を運営。世界32カ国に約1,000名の相談員を抱え、1日最大で約3,000件の相談に応じる国内最大規模のチャット相談窓口。孤独対策を日本で初めて提唱し、大臣設置や推進法成立に寄与。孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム幹事団体。2022年、Forbes JAPAN「すぐれた非営利団体30選」。

URL：https://talkme.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人あなたのいばしょ 広報担当（鈴木）

pr@ibashochat.org





