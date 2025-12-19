トヨタのスポーツブランド“GR”の専門店GR 「GR Garage 富山新庄」が開業8周年記念イベントを開催

ネッツトヨタ富山株式会社

ネッツトヨタ富山株式会社（本社：富山県富山市）のトヨタのスポーツブランド“GR”の専門店 GR Garage 富山新庄 は、日頃の感謝を込めて 開業8周年記念イベント を2026年2月7日（土）・8日（日）の2日間にわたり開催いたします。

レーシングドライバーを迎えたトークショーや1日店長企画、さらに来場者向け限定特典など、GRファン・モータースポーツファン必見の内容となっています。

■ 2026年2月7日（土） 14:00～15:30

『レーシングドライバー トークショー』

出演者：松井 孝允 ドライバー、井口 卓人 ドライバー、林 藍菜 アナウンサー

レーシングキャリアやレース裏話、クルマのこだわりなど、ここでしか聞けないトークをお届けします。会場は本店コンコースにて開催します。

※参加にはURLの予約フォームより予約が必要です（駐車台数100台締切予定）

■ 2026年2月8日（日） 10:00～16:00

『松井孝允ドライバー 1日店長企画』

1日限定の“レア名刺”のお渡しや、商談成約の方には松井ドライバーより成約プレゼントを進呈します（※1月中のご成約も対象）

※当日商談は3組限定（要予約）

ご予約・お問い合わせ：076-451-0086（GR Garage 富山新庄）

■ 2DAYS SPECIAL（来場特典）

１. GR Garage 富山新庄Instagramフォロー & GR PASSPORTアプリ「GRマイガレージ」登録

→ 松井孝允ドライバー サイン入り名刺 を先着150名様にプレゼント

２. TGRコレクション1万円以上購入の方へ松井孝允ドライバーがその場でサインサービス

■ GR ラインナップ展示

最新のGRモデルを多数展示。実際に触れて、見て、スタッフに相談いただける機会です。

■ 駐車場案内

イベント当日は、ネッツトヨタ富山本店奥の「イベント用お客様駐車場」をご利用いただけます。

GR Garage 富山新庄へは徒歩で信号を渡ってお越しください。

■今後の展望

モータースポーツを軸としたコミュニティ形成や、「オーナーファースト」の技術・サービスを提供するとともに、GRブランドを身近に感じていただける体験を通じて、新車販売、カスタム、レストアまで幅広く対応し、お客様と「走り」を共に楽しみ、長く伴走できる関係づくりを目指します。

また、GR Jr.会員をはじめとした次世代のクルマ好きを育成・支援していきます。

■ 開催日時・会場

日時 ： 2026年2月7日（土）～ 2026年2月8日（日）

場所 ： ネッツトヨタ富山株式会社 GR Garage 富山新庄

※2月7日(土)トークショーは本店コンコースにて開催

URL：https://netz-toyama.jp/event/GRGarageToyamaShinjo_8thAnniversaryEvent

■前回(2025年2月)開催の様子

■ 本件に関するお問い合わせ

ネッツトヨタ富山株式会社 GR Garage 富山新庄

TEL ： 076-451-0086

------------------------------------------------------------------------------------------

■会社概要

社名：ネッツトヨタ富山株式会社

代表者：代表取締役社長 笹山 泰治

本社所在地：〒939-8516 富山県富山市新庄本町3-3-33

事業内容：トヨタ車の新車・中古車販売、整備・点検、保険代理店業務 ほか

公式サイト：https://www.netz-toyama.co.jp/