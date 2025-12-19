トヨタのスポーツブランド“GR”の専門店GR 「GR Garage 富山新庄」が開業8周年記念イベントを開催
ネッツトヨタ富山株式会社（本社：富山県富山市）のトヨタのスポーツブランド“GR”の専門店 GR Garage 富山新庄 は、日頃の感謝を込めて 開業8周年記念イベント を2026年2月7日（土）・8日（日）の2日間にわたり開催いたします。
レーシングドライバーを迎えたトークショーや1日店長企画、さらに来場者向け限定特典など、GRファン・モータースポーツファン必見の内容となっています。
■ 2026年2月7日（土） 14:00～15:30
『レーシングドライバー トークショー』
出演者：松井 孝允 ドライバー、井口 卓人 ドライバー、林 藍菜 アナウンサー
レーシングキャリアやレース裏話、クルマのこだわりなど、ここでしか聞けないトークをお届けします。会場は本店コンコースにて開催します。
※参加にはURLの予約フォームより予約が必要です（駐車台数100台締切予定）
■ 2026年2月8日（日） 10:00～16:00
『松井孝允ドライバー 1日店長企画』
1日限定の“レア名刺”のお渡しや、商談成約の方には松井ドライバーより成約プレゼントを進呈します（※1月中のご成約も対象）
※当日商談は3組限定（要予約）
ご予約・お問い合わせ：076-451-0086（GR Garage 富山新庄）
■ 2DAYS SPECIAL（来場特典）
１. GR Garage 富山新庄Instagramフォロー & GR PASSPORTアプリ「GRマイガレージ」登録
→ 松井孝允ドライバー サイン入り名刺 を先着150名様にプレゼント
２. TGRコレクション1万円以上購入の方へ松井孝允ドライバーがその場でサインサービス
■ GR ラインナップ展示
最新のGRモデルを多数展示。実際に触れて、見て、スタッフに相談いただける機会です。
■ 駐車場案内
イベント当日は、ネッツトヨタ富山本店奥の「イベント用お客様駐車場」をご利用いただけます。
GR Garage 富山新庄へは徒歩で信号を渡ってお越しください。
■今後の展望
モータースポーツを軸としたコミュニティ形成や、「オーナーファースト」の技術・サービスを提供するとともに、GRブランドを身近に感じていただける体験を通じて、新車販売、カスタム、レストアまで幅広く対応し、お客様と「走り」を共に楽しみ、長く伴走できる関係づくりを目指します。
また、GR Jr.会員をはじめとした次世代のクルマ好きを育成・支援していきます。
■ 開催日時・会場
日時 ： 2026年2月7日（土）～ 2026年2月8日（日）
場所 ： ネッツトヨタ富山株式会社 GR Garage 富山新庄
※2月7日(土)トークショーは本店コンコースにて開催
URL：https://netz-toyama.jp/event/GRGarageToyamaShinjo_8thAnniversaryEvent
■前回(2025年2月)開催の様子
■ 本件に関するお問い合わせ
ネッツトヨタ富山株式会社 GR Garage 富山新庄
TEL ： 076-451-0086
■会社概要
社名：ネッツトヨタ富山株式会社
代表者：代表取締役社長 笹山 泰治
本社所在地：〒939-8516 富山県富山市新庄本町3-3-33
事業内容：トヨタ車の新車・中古車販売、整備・点検、保険代理店業務 ほか
公式サイト：https://www.netz-toyama.co.jp/