サッカーボール　ALMUNDO（アルムンド）2026年より全日本大学サッカー連盟（JUFA）唯一の公式試合球に決定しました。

株式会社ミカサ

競技用ボールメーカーで創業100年を超える株式会社ミカサ（本社：広島市安佐北区、代表取締役社長 佐伯祐二）のサッカーボール ”ALMUNDO”(アルムンド)が、2026年より一般財団法人 全日本大学サッカー連盟（ JUFA ）唯一の公式試合球に決定しました。この公式試合球は、アルムンドシリーズ新色のFT550D-RBSを採用した専用モデルです。

※画像はイメージです。

〇 品番：FT550D-RBS-JUFA

〇 参考小売価格 \9,000-（税込\9,900-）

〇 検定球（5号球）、FIFA Quality PRO 取得

■製品特徴

1. 吸水率を大幅に削減

パネルの隙間から浸水するのを防ぐシーム接着製法を導入し、当社従来品より吸水率を大幅に削減しました。

雨天でも重量の変化が少なく、より快適なプレーをサポートします。

2. 新しい糸巻きチューブとパネル構造

糸巻き用の糸に、強撚糸を使った独自の製造方法を用いています。当社従来品より伸縮性が高く、柔らかいので、選手への負担が少なくなりました。糸巻チューブを覆うパネルには布層を追加し、インパクトがより直接的に伝わる蹴り心地を実現しました。

3. 表皮素材の進化

グリップ性を向上させるため、表面のエンボス形状を一新しました。

凹面に微細なシボのあるエンボス形状で、全方向に摩擦力があり、スローイン時に滑りづらい表皮になっています。

4. デザイン

新デザインは、翼をモチーフに選手の飛躍 (進歩や成長) を表現しています。また、矢絣 (やがすり) の模様は、「不幸を取り払い、幸せを射抜く」「まっすぐ前に飛んでいく」という日本古来の意味を持ち、「勝利を射抜く。世界に向かって突き進むプレーヤー」 のイメージを反映しています。

ALMUNDOという名称は、スペイン語で “Al Mundo”＝“To The World” を意味する造語で、

サッカーを愛する人々と 『共に世界へ』 羽ばたこうという ミカサの思いが込められています。

ミカサは これからも 『共に世界へ』 という思いを胸に、全国の大学生サッカー選手を応援しています。

新しい全日本大学連盟公式試合球は、2026年1月*よりMIKASAオンラインショップ、ECサイト、全国のスポーツショップ等にて販売予定です。 詳細は、下記URLよりご確認ください。

※販売開始時期は、入庫時期によって前後する可能性がありますのでご了承ください。

・ 【ミカサ公式HP】 https://mikasa-corp.com/

・ 【ミカサ公式HPスポーツサイト】https://mikasasports.co.jp/

・ 【ミカサ公式Instagram】 https://www.instagram.com/mikasafootball_official/

・ 【ミカサ公式ALMUNDO LP】 https://mikasaalmundo.com/

- 会社概要

商号 ： 株式会社ミカサ

代表者 ： 代表取締役社長 佐伯 祐二

所在地 ： 〒731-3362 広島市安佐北区安佐町久地1番地

設立 ： 1917年5月1日

事業内容： ゴム製造業(競技用ボール製造、工業用軸受製造)

URL ： https://mikasa-corp.com/

バレーボール・サッカーボール・バスケットボール・ハンドボール・ドッジボール・水球等各球技用ボールを中心に製造・販売しています。特にバレーボールは、国際バレーボール連盟が主催するバレーボール及びビーチバレーボール、スノーバレーボール大会で唯一の公式試合球として使用されることとなっています。100年を超える歴史はゴム製品の製造から発展し、現在は工業用品とボール・スポーツ用品を中心に展開。特に競技用ボールは「MIKASA」ブランドとして150以上の国と地域で使用され親しまれております。