「#私と常滑焼の器との出逢い」インスタグラム投稿キャンペーンを開催

愛知県

愛知県常滑市では、Instagramに飲食店で出会った「お気に入りの常滑焼」を投稿すると、抽選で素敵な常滑焼の器が当たるキャンペーン「お気に入りの器がもらえる！インスタグラム投稿キャンペーン #私と常滑焼の器との出逢い」を1月12日（月・祝）まで実施しています。

常滑市は日本六古窯のひとつである「常滑焼」の産地で、近年では常滑焼の器を積極的に取り入れる市内飲食店が増加している傾向にあり、常滑ならではの食文化として注目が集まっています。こうした常滑焼の器を使用している対象の飲食店にて、料理やデザート、飲み物、それらを楽しんでいる様子などの写真を撮り、「#私と常滑焼の器との出逢い」のハッシュタグを付けてInstagramに投稿すると、投稿写真に写っている常滑焼と同じ作家が作成した作品や、常滑市内の飲食店で実際に使用されている人気の常滑焼を抽選でプレゼントするキャンペーンを実施します。

ぜひ、この機会に“常滑焼×食”の魅力を楽しみながら、キャンペーンへご参加ください。

■キャンペーン概要

名称：お気に入りの器がもらえる！インスタグラム投稿キャンペーン #私と常滑焼の器との出逢い

応募期間：2026年1月12日（月・祝）まで

応募方法：

１.とこなめ観光協会公式 Instagram（@tokonamekanko）をフォロー

２.常滑市内の対象店舗で撮影した写真を投稿

３.ハッシュタグ「#私と常滑焼の器との出逢い」をつけて投稿

※対象店舗は別添資料を参照

応募条件：

・本キャンペーン対象店舗（別添資料参照）で撮影された写真であること。

・Instagramに投稿された写真であること。

・投稿の際、（一社）とこなめ観光協会の公式アカウント【@tokonamekanko】をフォローしたうえで、「＃私と常滑焼の器との出逢い」のハッシュタグをつけていること。

・料理、デザート、飲み物など、飲食店で提供された飲食物の写真であること。

・どの店舗で撮影した写真かがわかる投稿であること（ハッシュタグ、タグ付け、場所、キャプションなど）。

・募集期間内に投稿された写真であること。

賞品（抽選）：

１.投稿した写真に写っている常滑焼と同じ作家の作品をプレゼント (10,000円相当)：1名

２.常滑市内の飲食店で使用されている人気の常滑焼をプレゼント (5,000円相当)：2名

３.常滑市内の飲食店で使用されている人気の常滑焼をプレゼント (2,000円相当)：5名

※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※応募写真は、“観光地とこなめ”のPRに使用させていただく場合がございます。

公式サイト：https://www.tokoname-kankou.net/news/detail/168/