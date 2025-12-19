ビューティーテックカンパニーB-by-C株式会社 ″深層の凸凹コリ″にアプローチする美容ガジェット　『The HORiZONE（ザ・ホライゾン）』2025年12月15日（月）発売

B-by-C株式会社

11月21日（金）12時より先行予約開始／全3色展開

ビューティーセルフケアプロダクトCOREFITシリーズを展開するB-by-C株式会社（代表：佐藤達也）は、頭から顔・首までつながる「一枚の膜（ファシア）」に着目し、深層のコリ（ロック）を面でとらえてほぐす新製品『The HORiZONE（ザ・ホライゾン）』を新発売いたします。2025年12月15日（月）から出荷開始されました。カラーは「サンドベージュ」「ダスティピンク」「アーミーカーキ」の全3色展開、価格は税込45,000円です。

新製品『The HORiZONE（ザ・ホライゾン）』

【引き上げるのではなく「ロック」に着目】

たるみのように見える原因には、顔の表情まわりにロック（コリ）がかかることが関係していると言われています。頭から顔へ続く一枚の膜（ファシア）は、生活習慣や姿勢で動きがにぶくなると、表情の動きにまで影響します。The HORiZONEは、この縦横に広がるロックを面でフィットさせながらとらえ、コリをほぐしやすくするように設計されたビューティデバイス。ロックがゆるむと、表情が動かしやすくなり、自然な印象へと導きます。引き上げるのではなく、深層のロックをケアする──それが The HORiZONEの考え方です。

【顔へのアプローチだけでは足りなかった──7年の研究で辿り着いた答えは"頭"】

The FACE POiNTERを発売してからの7年間、私たちは何千人ものユーザーの変化を追い続けてきました。その結果、顔の悩みの多くは「頭の深層」から始まっていることが判明。特に前頭部・側頭部・後頭部の奥にある強固なコリは、ほうれい線・頬のたるみ・フェイスラインの乱れを引き起こしていました。しかし、市販の頭皮マッサージ器は表層しか動かせず、深層へ届く手段そのものが世の中に存在しなかったのです。深層のコリをほぐす構造を再設計し、The HORiZONEが生まれました。

【顔は頭から続く一枚の膜で動いている】

顔は、頭皮の帽状腱膜から側頭部、SMAS、首へと続く「一枚の膜」で動く構造です。どこか一箇所がこわばると、その負荷は顔全体に広がることがあります。頭・こめかみ・顔・首は、一枚の膜ネットワークのように連動しています。ロックは神経・深層・SMAS・皮膚という複数の層で重なり、顔を下方向へ引っぱります。表面だけを引き上げても印象が戻りやすいのは、このロックが内部に残ったままで、動きにくさが解消されていないためです。

【製品の特長】

■独自開発「18本ロッド」──動くのは18本

シングルロッド6本とトリプルロッド4セット（3本×4）、合計18本のロッドが頭の凸凹や 骨格、こわばりの深さに合わせて自動的に沈み込み、反発し、深層膜へ均一にアプローチします。太さ・長さ・角度・配置・重さ、一本一本が計算され、従来の一方向の押し込みでは届かなかった深層も、面でとらえることで、痛みなく・逃さず・広く深く動かせるようになりました。

■日本の精度がつくる、159gという答え

軽さと効果を両立するため、日本の職人が0.1mm単位で削り出し。理想とされた160g以内という数値を、人の手で実現しました。世界でも最先端の精密加工を行う日本の専門企業が、専用の切削機器を開発・導入。最終仕上げは1つ1つ職人が微調整しながら削り出すという方法で、 スマホ並の軽さ159g（本体のみ）を達成しています。

■お風呂でも使える「耐水仕様」

The HORiZONEは、お風呂でもご使用いただける耐水仕様です。1日の使用時間20分×720日＝2年分の耐水・塩水試験を実施し、品質を確認しています。電源・バッテリー不使用のため、充電切れや起動待ちがなく、思い立った瞬間にケアが可能です。

【製品名「HORiZONE」に込めた意味】

"HORiZONE" は Horizon（地平線）＝凹凸をならす面のイメージと、Zone（ゾーン）＝面・接触面の意味を重ねた造語です。肌の凹凸をなくし、面で均す発想。体も顔も、境界なく部位を問わず一貫した使い心地を提供します。

【詳細情報】

商品名：The HORiZONE（ザ・ホライゾン）

価 格：45,000円（税込）

カラー：サンドベージュ／ダスティピンク／アーミーカーキ（全3色）

発売日：2025年12月15日（月）出荷開始予定

予約開始：2025年11月21日（金）12時

販売場所：COREFIT公式サイト（取扱店舗は順次拡大予定）

製品ページ：https://core-fit.jp/product/thehorizone/

保証：1年保証

【主要仕様】

外形寸法：直径約65mm

重 量：本体 約159g／グリップコード込み 約183g

電 源：不要（非電動）

主要材質：本体＝アルミニウム＋樹脂、ロッド＝ステンレス

耐水性：耐水仕様（お風呂での使用可能）

付属品：取扱説明書、グリップコード（専用ストラップ）、DEEP FITTER ほか

COREFIT（コアフィット）シリーズについて https://core-fit.jp/

COREFITとは、理論と感性を融合させた独自のソリューションで多様な美をデザインする、複合型ビューティーテックブランドです。顔の構造を医学的、理学的、工学的に研究し続けてきたB-by-Cが、「継続的に顔の美しさをマネジメントする」ことを目指して開発、ひとりひとりが本来持つ持続可能な美しさを引き出し明日からの美容ルーティーンを塗り替えます。自社で独自開発した理論「緩・鍛・測」理論（お顔を緩め、鍛え、測定する）を通じて顔の見た目にコミットし、筋肉・筋膜アプローチによる顔の継続的なプロポーション改善を目指していきます。

B-by-C株式会社とは https://www.b-by-c.com/

ITの最新技術・医学・美術学・解剖学・80万人のデータベースの5つのメソッドを掛け合わせ、独自の美容商品を開発するビューティーテックカンパニー「B-by-C株式会社」。2020年に誕生した「顔を鍛える」セルフケアに主軸を置いた理論と感性を融合させた独自のビューティープロダクト「COREFIT」シリーズは、顔のコリを取り血行を促進するペン型美容ガジェット「フェイスポインター」、顔の筋肉を鍛えるヘッドフォン型EMS美顔器「フェイスプレイヤー」を展開しています。また「COREFIT」のサロン業態として2022年に誕生したパーソナル顔改善サロン「フェイスアトリエ」では、ご自身で理想の顔を実現するためのセルフケアを学ぶ新しい美容法を提案しています。今後はテクノロジーの側面から顔づくりをサポートする、AIスマートミラーを展開予定。ビックデータとディープラーニングを駆使し、今までにない美容データの可視化に挑戦します。