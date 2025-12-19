静かな夜を取り戻す。いびき対策まくら『シレア』発売

フランスベッドホールディングス株式会社

フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)は、いびき対策まくら「シレア」を2025年12月20日（土）に発売します。

いびき対策まくら「シレア」 カラー：グレー

フランスベッドが2025年2月に実施した「いびきに関する実態調査※」では、ご自身のいびきに悩む人は約半数、家族やパートナーのいびきに悩む人は57.3％にのぼり、過去最多となりました。いびきは睡眠の質を下げるだけでなく、周囲の生活にも深刻な影響を与えることが分かっています。こうした課題に対応するため、フランスベッドは独自アルゴリズムでいびきを検知し、枕内部のエアバッグを膨らませて頭の向きを変えることでいびきを軽減させるいびき対策まくら「シレア」を開発しました。

「シレア」は、いびきを検知すると枕内部のエアバッグが膨らみ、頭の向きを変えることでいびきを軽減します。仰向けで寝ると舌や喉の奥の柔らかい部分が重力で下がり、空気の通り道（気道）が狭くなることでいびきが発生しやすくなりますが、頭を横に向けることで気道が広がり、空気の流れがスムーズになることで、いびきが起きにくくなります。また、動作音は30dB以下と非常に静かで、図書館やささやき声と同程度の静けさを実現しており、眠りを妨げないレベルです。

エアバックが膨らみ、頭の向きが変わる

さらに、枕の高さは内蔵エアバッグを使って3段階で調整でき、専用アプリからBluetooth接続で簡単に設定可能です。体型や好みに合わせて最適なポジションに調整できるほか、アプリではいびきの状態をグラフ化し、録音機能も搭載。日・週単位でレポートを保存できるため、睡眠改善の取り組みに役立ちます。

※2025年いびきに関する実態調査：https://interior.francebed.co.jp/news/detail.php?id=776

フランスベッドは、いびきの可視化と軽減を実現し、快適な睡眠環境をサポートする新しい選択肢をご提案、ご提供いたします。

いびき対策まくら「シレア」の概要

いびき対策まくら「シレア」【特長】

・いびきを検知しエアバッグで頭の向きを変える

・動作音30dB以下（図書館やささやき声レベル）

・専用アプリでいびきの状態を可視化・録音

・専用アプリで枕の高さ3段階調整可能

いびきを検知するとエアバッグが膨らみ頭の向きを変える専用アプリでいびきの状態を可視化[表: https://prtimes.jp/data/corp/96896/table/65_1_af5ff51e0931a067e7d4bb800f1e8a57.jpg?v=202512191121 ]

※商品の詳細はこちらからご確認ください

フランスベッドHP：https://interior.francebed.co.jp/products/model.php?k=21&b=0399&m=026565(https://interior.francebed.co.jp/products/model.php?k=21&b=0399&m=026565)

【生産】中国

【発売日】 2025年12月20日（土）

【販売】 フランスベッド株式会社

【販売先】 フランスベッド公式ホームページ、自社展示場、全国の家具店、百貨店、量販店、ECサイトなど

【初年度販売目標】 1,000個