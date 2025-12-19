グーネット、GMOリサーチ&AI実施の中古車情報サイト顧客満足度調査で総合第1位を獲得！

株式会社プロトコーポレーション

株式会社プロトコーポレーション(本社：名古屋市中区 代表取締役社長：白木 享、以下当社)が運営するクルマ情報メディア「グーネット」が「GMO顧客満足度ランキング」の2025年「中古車情報サイト」の調査において、顧客満足度 総合ランキング第1位を獲得いたしました。

「GMO顧客満足度ランキング」は長年にわたり市場調査のデータ提供や分析サポートを行ってきたGMOリサーチ&AI株式会社が、特定のサービスや商品を実際に利用した経験のある方のみを対象に、厳格な手法に基づいて調査を実施し、企業のブランド価値を可視化させた信頼性の高いランキングです。本調査では総合ランキング1位の他に、検索のしやすさ、カーライフ情報充実の各項目別ランキングでも1位を獲得いたしました。

今後も当社は、「グーネット」を通じユーザーのモビリティライフに役に立つ、様々なモビリティ関連情報の提供を推進してまいります。

◆調査概要

調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

調査方法：オンライン調査

調査回答者数：3300名

規定人数：50人以上

調査期間：2025年9月8日～2025年10月1日

調査対象：

性別：指定なし

年齢：18～84歳

地域：全国

条件：過去3年以内に中古車情報サイトを利用して、以下のいずれかを行った人

1）掲載販売店に問い合わせや見積依頼をした

2）実際に掲載販売店に訪問した

調査企業・サービス数：15

定義：以下の条件のすべてを満たす中古車情報サイト

1)中古車販売会社が扱う中古車情報を一括掲載している

2)サイト経由で販売店に問い合わせや見積依頼ができる

3)プライベート使用の乗用車・軽自動車をメインに扱っている

4)国産車、輸入車、メーカー問わず幅広く扱っている

5)自社以外の中古車販売店に広告として情報掲載の場を与えている

URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/chuuko-car_2025

◆「グーネット」について

グーネットは、全国約50万台の中古車を扱う国内最大級の総合クルマ情報サイトです。中古車検索サービスに留まらず、業界に先駆けて車両の状態開示や、故障診断情報の開示を開始いたしました。見えない不安を解消し、クルマ選びをサポートするサービスです。

URL:https://www.goo-net.com/

◆プロトコーポレーション会社概要

社名 ： 株式会社プロトコーポレーション

代表者 ： 代表取締役社長 白木 享

本社 ： 愛知県名古屋市中区葵1-23-14 プロト葵ビル

創業 ： 1977年10月

設立 ： 1979年6月

事業内容： ２つの事業（経済的事業、社会的事業）８つの事業領域

（モビリティ、リユース、人材、不動産、スポーツ、農業・養殖、地域創生、教育）

URL ： https://www.proto-g.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社プロトコーポレーション

ブランド戦略室 三輪 豊（みわ ゆたか）

所在地：〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1-23-14 プロト葵ビル

電話：052-934-2000 Fax：052-930-4400