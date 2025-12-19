グーネット、GMOリサーチ&AI実施の中古車情報サイト顧客満足度調査で総合第1位を獲得！
株式会社プロトコーポレーション(本社：名古屋市中区 代表取締役社長：白木 享、以下当社)が運営するクルマ情報メディア「グーネット」が「GMO顧客満足度ランキング」の2025年「中古車情報サイト」の調査において、顧客満足度 総合ランキング第1位を獲得いたしました。
「GMO顧客満足度ランキング」は長年にわたり市場調査のデータ提供や分析サポートを行ってきたGMOリサーチ&AI株式会社が、特定のサービスや商品を実際に利用した経験のある方のみを対象に、厳格な手法に基づいて調査を実施し、企業のブランド価値を可視化させた信頼性の高いランキングです。本調査では総合ランキング1位の他に、検索のしやすさ、カーライフ情報充実の各項目別ランキングでも1位を獲得いたしました。
今後も当社は、「グーネット」を通じユーザーのモビリティライフに役に立つ、様々なモビリティ関連情報の提供を推進してまいります。
◆調査概要
調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社
調査方法：オンライン調査
調査回答者数：3300名
規定人数：50人以上
調査期間：2025年9月8日～2025年10月1日
調査対象：
性別：指定なし
年齢：18～84歳
地域：全国
条件：過去3年以内に中古車情報サイトを利用して、以下のいずれかを行った人
1）掲載販売店に問い合わせや見積依頼をした
2）実際に掲載販売店に訪問した
調査企業・サービス数：15
定義：以下の条件のすべてを満たす中古車情報サイト
1)中古車販売会社が扱う中古車情報を一括掲載している
2)サイト経由で販売店に問い合わせや見積依頼ができる
3)プライベート使用の乗用車・軽自動車をメインに扱っている
4)国産車、輸入車、メーカー問わず幅広く扱っている
5)自社以外の中古車販売店に広告として情報掲載の場を与えている
URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/chuuko-car_2025
◆「グーネット」について
グーネットは、全国約50万台の中古車を扱う国内最大級の総合クルマ情報サイトです。中古車検索サービスに留まらず、業界に先駆けて車両の状態開示や、故障診断情報の開示を開始いたしました。見えない不安を解消し、クルマ選びをサポートするサービスです。
URL:https://www.goo-net.com/
◆プロトコーポレーション会社概要
社名 ： 株式会社プロトコーポレーション
代表者 ： 代表取締役社長 白木 享
本社 ： 愛知県名古屋市中区葵1-23-14 プロト葵ビル
創業 ： 1977年10月
設立 ： 1979年6月
事業内容： ２つの事業（経済的事業、社会的事業）８つの事業領域
（モビリティ、リユース、人材、不動産、スポーツ、農業・養殖、地域創生、教育）
URL ： https://www.proto-g.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社プロトコーポレーション
ブランド戦略室 三輪 豊（みわ ゆたか）
所在地：〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1-23-14 プロト葵ビル
電話：052-934-2000 Fax：052-930-4400