NiCE、IDC MarketScape「European Contact Center-as-a-Service（CCaaS） Vendor Assessment 2025」でリーダーに選出

ナイスジャパン株式会社

【ニュージャージー州ホーボーケン、2025年11月19日】- NiCE(https://www.nice.com/ja)（Nasdaq: NICE）は本日、IDC MarketScape「European Contact Center-as-a-Service Vendor Assessment 2025」（文書番号：EUR153005525、2025年10月発行）において、リーダーに選出されたことを発表しました。

本レポートでは、ソフトウェアプロバイダーが「能力」と「戦略」の2軸で評価されています。NiCEは、今回の評価獲得について、対話型AIとエージェント型AIを統合し、データ主権を確保しながら、大規模かつシームレスな顧客体験の提供を可能にする、同社のCX AIプラットフォーム「CXone Mpower」の設計思想と価値が認められた結果であるとしています。

詳細はこちら(https://www.nice.com/lps/idc-marketscape-european-ccaas-2025)（英語）をご覧ください。

IDC MarketScape レポートでは、この評価の一因を次のように述べています。「NiCE は、特に政府や金融などの規制産業において、コンプライアンス重視のソリューションを求める組織に最適です。同社のプラットフォームは、CX テクノロジーの統合、AI を活用した自動化、多言語にわたるシームレスなオムニチャネルオーケストレーションを実現したい企業に適しています。」

レポートには次のように記載されています。「多言語対応のジェネレーティブAI搭載オムニチャネル機能とカスタマージャーニーのオーケストレーションにより、同社のプラットフォームは小売、金融、公共セクターなど、同地域の複数の業界に適した選択肢となっています。英国にある独自のソブリン・クラウドに加え、ドイツで計画中のクラウドも含め、安全なソリューションと高度な生成AI機能を求める大規模組織に対応する上で有利なポジションにあります。」

CXone Mpowerは、業界で最も包括的なCX AIプラットフォームのひとつであり、対話型AIとエージェント型AI、オムニチャネルでの顧客対応、そしてワークフォース最適化を、1つのセキュアでスケーラブルなソリューションとして統合しています。分散したポイントソリューションを統合することで、CXone Mpowerは企業がインテリジェントな自動化を推進し、従業員のパフォーマンスを向上させ、あらゆる接点においてよりスマートでパーソナライズされた体験を提供できるよう支援します。

NiCEは、重要なマイルストーンを通じて成長を加速させています。その一例がCognigy(https://www.nice.com/ja/press-releases/nice-closes-acquisition-of-cognigy-transforming-customer-experience-with-best-in-class-data-driven-cx-ai-platform)の買収であり、これによりCognigyの卓越した対話型AIおよびエージェント型AI機能を即座に取り込み、NiCEのCX AIロードマップをさらに強化しました。さらに、今年初めにはRoute 101との協業により、英国の労働年金省(https://www.nice.com/press-releases/route-101-awarded-contract-by-the-department-for-work-and-pensions-to-transform-uk-citizen-services-powered-by-nice-cxone-mpower)（DWP）がCXone Mpowerを英国主権下の環境で導入し、市民サービスの向上とデータ主権の確保を実現することを発表するなど、この地域でのさらなる成功も示しています。

「NiCEのアプローチはコンタクトセンターにとどまらず、将来に備えたAI CXエコシステムの構築にあります。CXone Mpowerは分散したツールを統合されたCX AIプラットフォームに置き換える能力を備えており、顧客体験にAIを導入し、規模を拡大して変革を進めたい欧州企業にとってリーダー的存在です」と、IDCのリサーチディレクター、オル・モヒウディン（Oru Mohiuddin）氏は述べています。

NiCE Internationalのプレジデント、ダレン・ラッシュワース（Darren Rushworth）は次のように述べています。「NiCEは、CXone Mpowerのセキュアでコンプライアンス対応の目的特化型CX AIプラットフォームを通じて、欧州におけるAI CXの未来を形作っています。IDC MarketScapeからのこの評価は、私たちのビジョンと勢いを裏付けるものであり、最新の最先端AI技術を活用して、企業が顧客および従業員体験を再構築し、オペレーションをスケールさせて変革する手助けをするという私たちの取り組みを強化するものです。」

NiCEのウェブサイトをご覧いただき、CXone Mpower の詳細については、こちら(https://www.nice.com/platform/ai-platform)（英語）をご参照ください。

IDC MarketScapeについて：

IDC MarketScapeのベンダー評価モデルは、特定市場におけるテクノロジーおよびサービス提供者の競争力の全体像を提供することを目的としています。本調査では、定性的・定量的な基準に基づく厳格なスコアリング手法を用い、特定の市場におけるベンダーの位置付けを一目で示すグラフィカルな図を作成します。IDC MarketScapeは、テクノロジー提供者の製品・サービスの内容、能力や戦略、現在および将来の市場成功要因を意味のある形で比較できる明確なフレームワークを提供します。また、このフレームワークにより、テクノロジーバイヤーは、現在および将来のサプライヤーの強みと弱みを360度の視点で評価することが可能になります。

NiCEについて：

NiCE(https://www.nice.com/ja)（NASDAQ: NICE）は、「人を第一に考えるAI」によって世界を変革しています。当社のAIを搭載したプラットフォームは、顧客とのやり取りを先を見越した安全で賢い行動へと自動化し、個人や組織が新たな発想で行動を起こせるよう支援します。これにより、お客様との会話から課題解決まで、あらゆる段階で効率的な対応が可能になります。

150か国以上の組織から信頼されており、NiCEのプラットフォームは幅広い業界で採用されています。人とシステム、業務フローをつなぎ、大規模な業務をより賢く効率的に推進。組織全体のパフォーマンス向上と、実証された計測可能な成果の提供を実現しています。

