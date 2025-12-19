ËÌ³¤Æ»ÃÎÆâÄ®¡¢ÃÎÆâÄ®¿¹ÎÓÁÈ¹ç¡¢¥¹¥Æ¥éー¥°¥êー¥ó¤¬¡¢¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
ËÌ³¤Æ»ÃÎÆâÄ®¡ÊÄ®Ä¹¡§À¾»³ ÏÂÉ×¡¢°Ê²¼¡ÖÃÎÆâÄ®¡×¡Ë¡¢ÃÎÆâÄ®¿¹ÎÓÁÈ¹ç¡ÊÂåÉ½Íý»öÁÈ¹çÄ¹¡§¾¾°æ À¹ÂÙ¡Ë¡¢¿¹ÎÓ¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤Î»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Æ¥éー¥°¥êー¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§ÃæÂ¼ ¾´ÆÁ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¹¥Æ¥éー¥°¥êー¥ó¡×¡Ë¤Î3¼Ô¤Ï¡¢2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡Ö¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÏ¢·È¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÎÆâÄ®¤Ë¤ª¤±¤ë¿¹ÎÓ»ñ¸»¤Î²Ä»ë²½¡¦²ÁÃÍ²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¤Î¼Â¸½¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¿¹ÎÓ¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¤äÃÏ°è»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£Ï¢·È¶¨Äê¤Î³µÍ×
1. Äù·ëÆü
2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë
2. ÌÜÅª
ÃÎÆâÄ®¡¢ÃÎÆâÄ®¿¹ÎÓÁÈ¹çµÚ¤Ó¥¹¥Æ¥éー¥°¥êー¥ó¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¤Î¼Â¸½µÚ¤Ó»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
3. Ï¢·È»ö¹à
¡Ê£±¡ËÃÎÆâÄ®µÚ¤ÓÃÎÆâÄ®¿¹ÎÓÁÈ¹ç¤¬½êÍ¤¹¤ëÃÎÆâÄ®Æâ¤Î¿¹ÎÓ¤Î²ÁÃÍ²½
¡Ê£²¡Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°ì¼¡»º¶È¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê£³¡ËÃÏ°è»ñ¸»¤Î³èÍÑµÚ¤Ó´ØÏ¢»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê£´¡ËJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀ©ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¯¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½ÐµÚ¤ÓÈÎÇä
¡Ê£µ¡Ë¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë»ñ¤¹¤ë¥Ü¥¤¥éーÀßÈ÷Åù¤Ë·¸¤ë¼Â¾Ú¡¢¸¡Æ¤¡¢¤½¤ÎÂ¾´ØÏ¢¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê£¶¡Ë¤½¤ÎÂ¾ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¢£Ï¢·È¶¨ÄêÄù·ë¤ÎÇØ·Ê
ÃÎÆâÄ®¤Ï¡¢Ä®¤¬¹Ô¤¦»öÌ³¤ä»ö¶È¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Îºï¸º¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2005Ç¯¤Ë¡ÖÃÎÆâÄ®ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¼Â¹Ô·×²è¡×¤òºöÄê¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â5Ç¯¤´¤È¤Ë·×²è¤ò¸«Ä¾¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2014Ç¯¤Ë¡ÖÍ·±Ë´Û¡×¡¢2017Ç¯¤Ë¡ÖÃæ±û¸øÌ±´Û¡×¤ØÃÏ°èºà¤òÇ®¸»¤È¤¹¤ëÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥Ü¥¤¥éー¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹»º¶ÈÅÔ»Ô¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ìÃÊ¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¿¹ÎÓ»ñ¸»¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÃÏ°è»ñ¸»¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÎÆâÄ®¤Ï2022Ç¯¤Ë¡Ö¤·¤ê¤¦¤Á¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£Àë¸À¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ìÁØ¿ÊÅ¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢3¼Ô´Ö¤ÇËÜÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃÎÆâÄ®Ä¹¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
ËÌ³¤Æ»ÃÎÆâÄ® Ä®Ä¹¡¡À¾»³ ÏÂÉ×
ÃÎÆâÄ®¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¿¹ÎÓ»ñ¸»¤ÈÈþ¤·¤¤³¤´ßÀþ¤òÍÊ¤·¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ËÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¼«Á³´Ä¶¤Î¤â¤È¡¢´ð´´»º¶È¤ÎÂè°ì¼¡»º¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤òµý¼õ¤·¤Ä¤ÄÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÃÏ°è¤Î¿¹ÎÓ´ÉÍý¼çÂÎ¤Ç¤¢¤ëÃÎÆâÄ®¿¹ÎÓÁÈ¹ç¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Æ¥éー¥°¥êー¥ó¤ÈËÜÄ®¤È¤Î3¼Ô¤Ë¤è¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤Ï¡¢ÅöÃÏ¤Îµ®½Å¤Ê¼«Á³´Ä¶¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿°ÕµÁ¿¼¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¹ÎÓ»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶¨Äê¤¬¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¹¹¤Ê¤ëÊâ¤ß¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¡¢º£¸å¤â´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÈÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Ë»ñ¤¹¤ë»Üºö¤ò°ìÁØ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÎÆâÄ®¿¹ÎÓÁÈ¹ç ÂåÉ½Íý»öÁÈ¹çÄ¹¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
ÃÎÆâÄ®¿¹ÎÓÁÈ¹ç ÂåÉ½Íý»öÁÈ¹çÄ¹¡¡¾¾°æ À¹ÂÙ
ÃÎÆâÄ®¤Î¿¹ÎÓ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¸¶È¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¹ÃÈ²½´ËÏÂ¤ä¿å¸»Þ¾ÍÜ¤Ê¤ÉÂ¿ÌÌÅª¤Ê¸ø±×Åªµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤É¤â¤Ï¤½¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÊÝÁ´¤È´ÉÍý¤ËÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢¿¹ÎÓÍ³Íè¤ÎJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¹ÎÓ¤Î²ÁÃÍ¤ò°ìÁØ¹â¤á¤ë¶Ë¤á¤Æ°ÕµÁ¿¼¤¤·Àµ¡¤Ç¤¢¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¤ÈÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Ä¤Ä¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃå¼Â¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¿¹ÎÓ
²ÁÃÍ¸þ¾å¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Æ¥éー¥°¥êー¥óÂåÉ½¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Æ¥éー¥°¥êー¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡¡ÃæÂ¼ ¾´ÆÁ
¡Ö¤·¤ê¤¦¤Á¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£Àë¸À¡×¤Ç·Ç¤²¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ìÁØ¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÃÎÆâÄ®¡¦ÃÎÆâÄ®¿¹ÎÓÁÈ¹ç¡¦Åö¼Ò¤Î3¼Ô¤ÇÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ò»ñ»º¤È¤·¤Æ¼é¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎÆâÄ®¤ª¤è¤ÓËÌ³¤Æ»¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤âÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÌ³¤Æ»ÃÎÆâÄ®¡Ê¤·¤ê¤¦¤Á¤Á¤ç¤¦¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÌ³¤Æ»¤ÎÆîÃ¼¤Ë¤¢¤¿¤ëÅÏÅçÈ¾Åç¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃÎÆâÄ®¤Ï¡¢²ÏÀîÎ®°è¤ä³¤´ßÃÏ°è¤ËÊ¿Ìî¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÈîÍà¤ÊÇÀÃÏ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ¶È¤äµù¶È¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥Ë¥é¡ÖËÌ¤Î²Ú¡×¤ÏÆ»ÆâÍ¿ô¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ä¥Þ¥³¥¬¥ì¥¤¡¢¥«¥¤Ê¤É¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÃÎÆâ¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÄÈ¡¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤ÆºÇ½é¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ëÄ®¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÄÅ·Ú³¤¶®¤ÎÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÌð±Û¥¯¥ëー¥º¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ñ´ä¤¬Ï¢¤Ê¤ë³¤´ßÀþ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¾®Ã«ÀÐ³¤´ß¡×¡¢800Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÌ¾Åò¡¢¤½¤·¤ÆËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤ò´Ö¶á¤ËË¾¤á¤ë¥Ó¥åー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê´Ñ¸÷Ì¾½ê¤¬¿ôÂ¿¤¯ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ»ÆîÆÃÍ¤Î²º¤ä¤«¤Êµ¤¸õ¤È»³³¤¤ÎË¤«¤Ê·Ã¤ß¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¼«Á³¤È¿Í¡¹¤Î±Ä¤ß¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ëÊë¤é¤·¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»ÃÎÆâÄ®¡§https://www.town.shiriuchi.hokkaido.jp/
¢£ÃÎÆâÄ®¿¹ÎÓÁÈ¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿¢ÎÓ¤ä´ÖÈ²¤Ê¤É¤Î¿¹ÎÓÀ°È÷¤«¤é¡¢È²ºÎ¡¦¸¶ÌÚÈÎÇä¡¦À½ºà²Ã¹©¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¿¹ÎÓ¤Ë´Ø¤ï¤ëÉý¹¤¤¶ÈÌ³¤òÃ´¤¤¡¢ÃÏ°è¤ÎÌÚºà»ñ¸»¤Î»ýÂ³Åª¤Ê³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÓ¶È¤ÎÃ´¤¤¼ê°éÀ®¤ä¿¹ÎÓÇ§¾Ú¤Î¼èÆÀ¤Ê¤É¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Æ¥éー¥°¥êー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥Æ¥éー¥°¥êー¥ó¤Ï¡Ö¼«Á³¤Î²ÁÃÍ¤Ë¡¢µ±¤¯Æ»¤ò¡£¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤òÊÝÁ´¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÃÏ°è¤Î¼«Á³»ñ¸»¤ò²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥éー¥°¥êー¥ó¤Ï¿¹ÎÓ¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÀ¸À®¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¡¢À®¸ùÊó½··¿¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀìÌçÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¿¹ÎÓ¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¤ä¿½ÀÁ½ñºîÀ®¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶²ÁÃÍ¤ò·ÐºÑ²ÁÃÍ¤ËÊÑ¤¨¤ë¥×¥í¥»¥¹¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Æ¥éー¥°¥êー¥ó¡§https://www.stellargreen.co.jp
