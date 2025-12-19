引越業界初！アート引越センターが仕事体験テーマパーク「カンドゥー大日・幕張」のブランドパートナーに　12月20日（土）「カンドゥー大日」に「引越マスター」アクティビティをオープン！

アート引越センター株式会社

アート引越センター株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：寺田 政登）は、イオンモール キッズドリーム合同会社（所在地：千葉県千葉市、代表職務執行者社長：末松央行）と「ブランドパートナー契約」を締結いたしました。引越業界初となるこのパートナーシップにより、2025年12月20日（土）に関西で初めてグランドオープンする仕事体験テーマパーク「カンドゥー大日」（大阪府守口市）へ引越体験アクティビティを出展いたします。

※なお、カンドゥー幕張（千葉県千葉市）へのアクティビティ出展につきましては、詳細が決まり次第続報いたします。

■出展の背景：未来を担う子どもたちに「サービス業」としての引越を

当社では「引越」を単なる運送業ではなく、お客様の「あったらいいな」を形にする「サービス業」と捉えています。 今回、西日本初常設となる「カンドゥー大日」において、子どもたちにチームで協力し合い、ミッションを遂行していただきます。体験を通じ、モノだけでなく「想い」を運ぶ仕事のやりがいや、ホスピタリティの心を育む機会を提供したいと考え、出展を決定いたしました。

■アクティビティ詳細：「引越マスター」になって未来の引越に挑戦！

今回オープンするアクティビティでは、子どもたちが「アート引越センター」のスタッフとなり、楽しく仕事体験をしていただきます。

●未来の引越ロボット「アーボット」が登場

参加者は専用のユニフォームに着替え、未来の引越ロボット「アーボット」から引越の指令（ミッション）を受け取ります。

●トラック型トロッコで出動！

チームで協力し、食器を簡単に梱包できるアート引越センターオリジナル資材エコ楽ボックスを使ってパズルのように食器を梱包したり、工夫しながら荷物を専用の「トラック型トロッコ」に積載し、大切なお荷物を目的地まで運びます。

●「引越マスター」認定証を授与

センターに戻り、無事に引越完了の報告を行うと、「引越マスター」として認定され、修了証と記念品が授与されます。

このアクティビティを通じて、人生の節目となる引越について「運ぶだけ」でなく、「サービス業」としての可能性を感じてもらえる一助となることを目指します。

引越マスターイメージパース

■「カンドゥー大日」施設概要

施設名 ： カンドゥー大日

オープン日： 2025年12月20日（土）

場所 ： カンドゥー大日（大阪府守口市大日東町１－１８ イオンモール大日 イオン棟3階）

公式HP ： https://www.kandu.co.jp/dainichi/(https://www.kandu.co.jp/dainichi/)