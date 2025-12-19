日本通運、倉庫作業の可視化を実現する「Operation Insight」サービスを開始

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切智）のグループ会社、日本通運株式会社（社長：竹添進二郎 以下、日本通運）は、物流Webアプリ「DCX（デジタル・コマース・トランスフォーメーション）」において、倉庫作業の詳細をリアルタイムに把握できる新機能「Operation Insight（オペレーションインサイト）」の提供を開始しました。

本サービスは、DCXを利用したＮＸグループ内の倉庫管理業務において、日々のオペレーションで蓄積された詳細な作業データを自動的に集計・分析し、現場改善やお客様への提案に活用できる仕組みです。

■サービス開発の背景

物流現場では、作業実績の可視化に基づく人員配置の最適化や作業オペレーションの改善が重要である一方、作業結果をリアルタイムに把握することが難しく、定量的な改善施策の検討や実行に時間を要していました。

こうした課題を解決するため、日本通運が提供する物流Webアプリ「DCX」に日々蓄積される作業ログを活用し、1時間ごとに作業結果を自動的に集計・可視化する新機能「Operation Insight」を開発しました。これにより、倉庫内の作業進捗や人員配置を即時に把握し、現場での迅速な改善アクションにつなげることが可能になります。

■Operation Insightの特徴

本機能は、DCXを導入している国内外のＮＸグループの拠点で利用が可能です。各拠点では、アプリ上で倉庫内の作業実績を随時確認しながら、最適な人員配置や作業手順の改善を行うことができます。また、作業時間や実績数量は自動で計上・集計されるため、作業開始・終了時の打刻操作やExcel等による事務処理も不要で、容易かつ迅速な改善提案が可能となります。

さらに各拠点で得られたデータをグローバルレベルで集計し、そのナレッジやノウハウをＮＸグループ全体で共有化・可視化することで、物流の最適化を図り、お客様に高品質な物流サービスを提供します。

ＮＸグループは、今後もDCXを通じてデジタル技術を活用し、国内外の拠点を結ぶグローバルな知見を活かして、お客様の物流現場における効率化と品質向上を支援してまいります。

■DCXに関する当社ウェブサイト

https://www.nipponexpress.com/dcx/jp/top/index.html

■関連リリース

日本通運、ShopifyとAPI連携したEC向け在庫管理アプリ「DCX」のクラウドサービスを世界に向けて提供開始

https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/press/2023/20230420-1.html

日本通運、物流Webアプリ「DCX」で、AIを活用した出荷予測サービスを開始

https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/press/2025/20250403-1.html

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。