【びわ湖バレイスキー場】2025年12月20日ウインターシーズンスタート！今シーズンは「より滑れるスキー場へ」。関西主要エリアから1時間圏内。ノーマルタイヤで行ける日も多く好アクセスなスキー場！

びわ湖バレイ（アルピナBI株式会社びわ湖事業所・滋賀県大津市）は、2025年12月20日（土）より2025-26ウインターシーズンの営業を開始いたします。12月20日(土)は冬の琵琶湖の絶景を楽しむ「びわ湖テラスの観光営業」(決定)、スキー場営業は12月27日（金）開始（予定）です。

今シーズンのスキー場は「より滑れるスキー場へ」を目指し、人工降雪機を全体の約25％にあたる14基と大幅に増強、最適なタイミングと良質な雪を降雪するためのフルオートメーション化を導入。さらにレンタルスノーボードでは初心者スノーボーダーにも使いやすい、Burton社製「STEP ON(R)」をレンタルスノーボード全体の70％以上に大量に導入、80％以上のレンタルスノーボードがBurton社製「STEP ON(R)」になり、初心者や言葉の伝わりにくいインバウンドのお客様でも感覚的操作で扱いやすく、安心・安全なスノーボード体験をお届けいたします。

さらに「びわ湖テラスの観光営業」では、びわ湖テラス「グランドテラス」および「Cafe 360」の2つの絶景スポットから琵琶湖と白銀の冬の澄んだ空気の風景と静寂の雪山体験がお楽しみいただけます。

□今シーズンのびわ湖バレイスキー場は「より滑れるスキー場へ」を目指し

1. 約25％にあたる14台増強 最新人工降雪機＆フルオートメーション化今シーズン14台の大幅増強、最新人工降雪機

今シーズンは人工降雪機を新設および主要コースに全体の約25％、14台を増強し全体で58台となりました。さらに気温・湿度をリアルタイム分析し、最適な雪質、自動調整しながら降雪できる高効率のフルオートメーション化を導入いたしました。今までは「寒いのに雪が降らない」、「雪不足でオープンを延期」といったリスクを低減し、スキー場の必要な場所に降雪させることが容易になり、早期のスキー場の滑走を実現できるようになり、最適な雪質を作り続けられることで、滑りやすい、安全なコースを維持しできるようになり、上質なゲレンデで最高の滑走をお楽しみいただく「より滑れるスキー場へ」進化いたします。

2. レンタルスノーボード全体の70％超刷新！人気レンタルスノーボードBurton社製「STEP ON(R)」ワンタッチで脱着 脱ぎ履きし易く若者に人気Burton社製「STEP ON(R)」

レンタルスノーボードの80％以上が人気急上昇中のBurton社製「STEP ON(R)」に刷新、導入。今シーズンはレンタルスノボード約1,300台のうち900台超がBurton社製「STEP ON(R)」に。

Burton社製「STEP ON(R)」はワンタッチで装着が特徴で、初心者のお客様でも簡単に装着ができ、装着の手間は大幅削減、説明が伝わりにくいインバウンドのお客様にも感覚的に装着ができ、ストレスなく快適に滑走が可能。初心者のよくある悩みの「装着でモタつかない」のでリフト乗り場でも安心、初めてのスノーボードでも気軽に、より快適に「より滑れるスキー場へ」お楽しみいただけます。

□冬も「絶景」、「冬のびわ湖テラス」

びわ湖テラスから見える 琵琶湖を丸ごと飲み込む雲海空・水面の青、雲・雪の白、絵画のような景色をお楽しみいただけます

夏季の人気絶景スポット、びわ湖テラス「グランドテラス」および「Cafe 360」は冬季も営業いたします。「雪山に行くのはちょっと敷居が高い」という方でも、ロープウェイやリフトで気軽に冬の絶景をお楽しみいただけます。標高約1,100mのロープウェイ山頂駅付近にある「テラスカフェ」からは、窓越しに広がる銀世界、眼下に広がる琵琶湖、温かい中で雪山体験、今夏にグランドオープンした蓬莱山山頂の「Cafe 360」では屋外での雪山体験で冬の澄んだ空気と静寂がお楽しみいただけます。運が良ければ、この時期ならではの神秘的な風景の雲海を見ることができます。

※雲海は自然現象のため来場時に見ることができない場合がございます。

※Cafe 360はスキーをされないお客様はリフトをご利用いただくため、天候によりお客様の安全を考慮しご利用できない場合がございます。

□スキーをしない方にもお楽しみいただけるゆきあそび＆絶景アクティビティ

スキー・スノーボードはしないけど、ゆきあそびをはじめとする「雪上体験をしてみたい」というお客様やスキー・スノーボードには「まだちょっと早い」、「スキー・スノーボードに飽きてしまった」というお子様たちに最適なゆきあそびができるスポットもご用意、ゆきあそびができるスポット「スノーランド」や冬の季節ならではの「絶景アクティビティ」も冬のびわ湖バレイならではの人気コンテンツです。

1. スノーランド

スノーランドはロープウェイ山頂駅の目の前なのでリフトに乗らず(リフト券不要)、スノーデビューのお子様をはじめとする雪の経験が少ないお子様でも安全かつ安心にそり遊びや雪だるま作りなどの思い思いのゆきあそびが可能です。今シーズンより屋根のついたスノーエスカレータで風や雪の強い時でもそして坂道でも楽々安心に、お楽しみいただけます。観光のお客様・海外の方・ファミリーにも大変人気です。

定番のそり遊びゲレンデ「スノーランド」新設屋根付きスノーエスカレータ(イメージ)

スノーランド

期 間2025年12月27日(土)～2026年3月23日(日)予定

時 間9:00～16:30

料 金入場料は無料（ソリレンタル \500/60分）

※スコップなどの雪遊びアイテムは無料設置。

※積雪状況により営業日は異なります

2. 絶景爽快アクティビティ ジップラインアドベンチャーびわ湖に飛び込むような絶景爽快体験アクティビティ ジップラインアドベンチャー

年間を通して人気のアトラクション「ジップラインアドベンチャー」。雪山の絶景と琵琶湖の絶景の中をワイヤーと滑車で一気に滑り降りる体験ができる「絶景爽快アクティビティ」。ウインターシーズンは琵琶湖の絶景を望みながらフライトできる大人気コース「Line6」をお楽しみいただけます。大自然の中を滑空する爽快感を、冬ならではの白銀の景色とともにお楽しみいただきます。

ジップラインアドベンチャー

営業期間 2025年12月27日（土）～2026年3月22日（日）

時 間 出発時間 10:00／11：30／13：30／15：00

料 金 \2,500（軍手込み）※オンライン予約優先

定 員 各回20名様 1コース（Line6）のフライト体験です

所要時間 約60分 ※ご説明や装備装着・移動含めた時間です。

受 付 アクティビティ受付（ロープウェイ山頂ホール）

□びわ湖バレイスキー場 2025/26冬季シーズンの営業のご案内

営業期間 ：2025年12月20日（土）～2026年3月22日（日）

※スキー営業は2025年12月27日（金）より開始予定

営業時間 ：8：30～17：00 （ロープウェイ上り最終16:00 ／ 下り最終17:00）

料 金 ： 施設利用券（スキー／スノーボード用）

（ロープウェイ往復＋リフト＋びわ湖テラス入場料）

当日窓口料金 大人 6,800円 小学生 5,200円 幼児（3歳～）2,700円

※午後券あり（大人5,800円）

※ご利用日前日まで購入でお得！ お得なオンライン販売前売り（KKdayサイト）もございます

詳細はびわ湖バレイ公式HP :https://www.biwako-valley.com/w_season/hours_fare_winter

施設利用券（雪あそび／びわ湖テラス用）

（ロープウェイ往復＋リフト（打見・ホーライリフト1往復）＋びわ湖テラス入場料）

当日窓口料金 大人 5,000円 小学生 2,500円 幼児（3歳～）1,600円

※ご利用日前日まで購入でお得！ お得なオンライン販売前売り（KKdayサイト）もございます

詳細はびわ湖バレイ公式HP :https://www.biwako-valley.com/w_season/hours_fare_winter

営業について

天候やお客様の安全の観点より急遽営業時間や営業期間、営業内容が変更となる場合がございます。びわ湖バレイ公式HPにて最新の営業情報をご確認ください。

びわ湖バレイの最新の営業情報は

詳細はびわ湖バレイ公式HP :https://www.biwako-valley.com/

【本リリース、取材などのお問い合わせ先】

アルピナリゾートマネジメント株式会社

担当 セールス＆マーケティング部 小沢

TEL ：03-3680-1105

e-mail：tozawa@alpinaresorts.com