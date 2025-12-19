新時代の営業を提案するEmooove、『ソーシャルセリング（SNS営業）代行支援サービス』を正式リリース

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、企業のBtoB営業課題を解決する『ソーシャルセリング（SNS営業）代行支援サービス』を正式リリースいたしました。

本サービスは、LinkedIn、Facebook、X（旧Twitter）を活用し、ターゲット選定から決裁者へのアプローチ、アポイント獲得までをワンストップで支援するサービスです。

■リリースの背景

昨今、テレアポ等の既存手法では受付突破が難しく、決裁者への接触難易度とCPA（獲得単価）は高騰し続けています。一方で、SNSを活用した営業手法に関心があっても、「ノウハウがない」「リソース不足」により導入できない企業は少なくありません。

そこでEmoooveは、100社以上の支援実績で培ったノウハウを基に、戦略立案から実行までを代行し、最短距離で商談創出へ導く本サービスの提供を開始しました。

■サービスの3つの特徴

1. BtoB営業に最適なSNSチャネルの選定と活用

お客様の商材やターゲット属性に合わせ、ビジネスシーンで有効な以下のSNSから最適なプラットフォームを選定・提案します。

- LinkedIn：決裁者・ビジネス層の利用が多く、正確なターゲティングが可能。- Facebook：実名制で信頼性が高く、知人やつながりを活かした展開に強み。- X：拡散力が高く、経営者層へのDMアプローチで成果を出しやすい。2. プロによる「パーソナライズ」アプローチ

自動化ツールやAIに依存せず、BtoB営業のプロがターゲット企業の課題や個人のミッションを分析します。 「信頼」を醸成するプロフィール設計から、相手に刺さる個別最適化された文面（1to1マーケティング）の作成までを人の手で丁寧に行い、高い返信率と質の高い商談を実現します。

3. 戦略から実行まで一気通貫のPDCA体制

リスト作成、アプローチ実行、日程調整までをEmoooveが代行します。 「プロジェクトオーナー・マネージャー・実行担当」の三層体制で品質を担保。単なる代行に留まらず、日々のデータに基づいたPDCAを回し続けることで、再現性のある営業体制を構築します。

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの方から関心をお寄せいただいています。

LinkedInを有効活用いただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

