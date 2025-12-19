Mastercard、ランニングイベント「Mastercard Saturday Morning Run」を1月17日（土）に開催

Mastercard

東京マラソンのグローバル・マーケティング・パートナーおよびオフィシャル・ペイメント・パートナーを務めるMastercardは、ランニングイベント「Saturday Morning Run」を2026年1月17日（土）に開催いたします。

本イベントでは、代々木公園内のランニングステーション「Spot. Yoyogi Park」を会場に、約7kmのグループランセッションを実施します。また、ランニングをライフスタイルとして発信する BRICK by TOKYO をスペシャルゲストに迎え、トークショーも行います。

さらにイベント後半では、参加者の中から抽選で東京マラソン2027の出走権が10名様に当たる特別企画をご用意しております。

Mastercardは、ランニングを通じて人と人が情熱でつながる特別な体験を、今後も広く提供してまいります。

■スペシャルゲストプロフィール

BRICK by TOKYO

（写真 左:Gaishi、真ん中:Shota、右:Ralph）

ランニングやトレーニングを軸に、東京らしい洗練されたスタイルと、自然体で楽しめる調和を大切にした3人。

トレーニングやランニングは、ただ体を鍛えるだけじゃなくて、自分を一歩ずつ積み上げていくもの。その積み重ねを「Brick（一つ一つのレンガ）」に例えて、チーム名を“BRICK by TOKYO”に。

都市のエネルギーを感じながら、スポーツをライフスタイルの一部として発信しています。

ご参考までに、11月8日（土）午後に実施した同イベントの様子を、以下にご紹介します。

11月8日開催「Mastercard Saturday Afternoon Run」イベントレポート

Mastercardは、11月8日（土）にランニングイベント「Mastercard Saturday Afternoon Run」を開催しました。本イベントには、ランニングインフルエンサーのYOSHIKIさんをスペシャルゲストに迎え、代々木公園でのグループランセッションや完走後のトークショーを実施しました。イベントの最後には、参加者の中から抽選で10名に東京マラソン2026の出走権をプレゼントする特別企画も

■スペシャルゲストとのグループランセッション

代々木公園内を約7km走るグループランでは、YOSHIKIさんがまずは準備運動でラン中の意識すべきことなどをレクチャー。その後は参加者とともにわきあいあいと走りながら、参加者同士のつながりも生まれる時間となりました。

■乾杯セレモニー＆トークショー

全員が完走した後は、乾杯セレモニーでナイスランを称え合い、続くトークショーではYOSHIKIさんがマラソンのルーティンや、東京マラソンに向けてのアドバイスなどを語りました。YOSHIKIさんのコミカルなキャラクターで観客からは共感の声や笑いが起こり、ランナー同士の絆が一層深まるひとときとなりました。

■東京マラソン2026の出走権抽選会

イベントのフィナーレでは、東京マラソン2026の出走権が当たる抽選会を実施しました。YOSHIKIさんが当選者を発表する度に歓声と拍手が響き渡り、会場は大いに盛り上がりました。

100人いれば、100通りの"走る理由"がある。Mastercardは、初心者からフルマラソンを目指す方まで幅広いランナーを対象に、経験豊富なランナーや専門家による少人数制セッションやラン後の交流会など、ランニングを通じた“人と人のつながり”を生み出し、情熱をサポートする特別な機会を今後も提供していきます。

