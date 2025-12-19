中古スマホやゲーム、4Kテレビがお得に買える！『ゲオの初売り 2026』を開催

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社である株式会社ゲオストア（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：濱野敏郎）は、2026年1月1日（木・祝）から2026年1月4日（日）までの4日間、全国のゲオショップ・ゲオモバイル約1,000店舗およびゲオオンラインストアで、新年のお得初め『ゲオの初売り 2026』を開催します。

同セールの実施に伴い、ゲオの公式Xアカウントでは、2025年12月19日（金）から2026年1月4日（日）までの期間、PlayStation(R)5など豪華賞品が抽選で当たる『ゲオの初売り 2026 お年玉フォロー&リポストキャンペーン』も実施します。

また、2025年12月27日（土）から2025年12月29日（月）の3日間は、レンタルDVDが全品税抜100円（税込110円）で利用できる『レンタルDVD 100円祭 2025 FINAL!』も開催します。

『ゲオの初売り 2026』では、新春大特価品やお年玉企画が満載です。iPhoneをはじめ豊富な機種からお得に選べる中古スマホ、お得に購入できる新品・中古のゲーム機本体・ソフトなど、幅広い商品を割引価格で販売します。その他にも、高コスパなライフスタイル商品など日々の生活に役立つ商品を「価値ある安さ」で提供することで、お客さまの新しい1年のスタートをより豊かで楽しいものにします。

加えて、『ゲオの初売り 2026 お年玉フォロー&リポストキャンペーン』では、ゲオの公式Xアカウントをフォローして、同アカウントの該当キャンペーンポストをリポストすると、「特撰四大蟹セット」などの豪華賞品が抽選で当たります。また、全3回の投稿を全てリポストすると、PlayStation(R)5（CFI-2000A01）が抽選で当たります。

なお、同期間には『GEOのテレビ祭り！ 2025-26 AUTUMN WINTER』も開催しており、4Kテレビをはじめとした関連商品をお得な価格でお求めいただけます。

ゲオは、今後もさまざまなセールやキャンペーンなどを実施し、お客さまにとって豊かで楽しい日常の暮らしの手助けとなるようなサービスを提供していきます。

『ゲオの初売り 2026』概要

・セール期間：2026年1月1日（木・祝）～2026年1月4日（日）

・実 施 店 舗：全国のゲオショップ・ゲオモバイル約1,000店舗およびオンラインストア

※一部店舗ではセールを行っていない、一部商品を取り扱っていない場合があります

※オンラインストアはセール内容が一部異なります

・実 施 内 容：【中古スマホ・タブレット・家電】

・中古Apple製品の目玉品販売

iPhone13 128GB SIMフリー（各色） 税抜44,800円（税込49,280円）

Apple Watch Series8 アルミニウムモデル（各色） 税抜27,800円（税込30,580円）など

・中古スマホ・タブレット・Apple Watch・AirPods・

Apple Pencil・Apple製PC・家電店頭販売価格（税抜）から全品10％OFF

【中古ゲーム】

・中古ゲームソフトの特価販売

Switch 2 ドンキーコング バナンザ 税抜4,480円（税込4,928円）

Switch マリオカート8 デラックス 税抜2,980円（税込3,278円）

Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 税抜3,980円（税込4,378円）

PS5 モンスターハンターワイルズ 税抜1,780円（税込1,958円）など

・店頭販売価格 税抜1,480円（税込1,628円）以下の中古ゲームソフト、

3本以上まとめて購入で半額

※同一タイトルは、お一人さま1点限りとさせていただきます

【テレビ】

・液晶テレビの特価販売

ハイセンス50V型4Kチューナー内蔵液晶テレビ50E65K 税抜47,800円（税込52,580円）

ラファイエ 32V型 HD液晶テレビ RL32DB02 税抜17,800円（税込19,580円）など

・32型以上のテレビと同時購入で、対象のバースピーカーまたは

壁寄せ型テレビスタンドがそれぞれ税抜価格から3,000円引き

『GEOのテレビ祭り！ 2025-26 AUTUMN WINTER』特設ページ：

https://geo-online.co.jp/campaign/special/other/geoselection/tvfestival2025aut(https://geo-online.co.jp/campaign/special/other/geoselection/%20tvfestival2025autumn-winter/lp.html)

umn-winter/lp.html(https://geo-online.co.jp/campaign/special/other/geoselection/%20tvfestival2025autumn-winter/lp.html)

その他セール情報についての続報は、2025年12月31日（水）午前10:00にGEO ONLINE・ゲオアプリで公開予定です。

お得なゲオアプリクーポンも2026年1月1日（木・祝）に一斉配布開始します。

『ゲオの初売り 2026』特設ページ：

https://geo-online.co.jp/store_info/sale_campaign/geo-hatsuuri-sale20260101/lp.html

『レンタルDVD 100円祭 2025 FINAL!』概要

・セール期間：2025年12月27日（土）～2025年12月29日（月）

・実 施 店 舗 ：全国のゲオショップ約900店舗

※一部店舗では実施していない場合があります

・実 施 内 容 ：レンタルDVD100円祭 2025 FINAL!

最新作を含むレンタルDVD・ブルーレイが税抜100円（税込110円）

※一部対象外商品があります

『レンタルDVD 100円祭 2025 FINAL!』特設ページ：

https://geo-online.co.jp/campaign/special/store/rental-campaign20251227/lp.html

『ゲオの初売り 2026 お年玉フォロー&リポストキャンペーン』概要

・応 募 期 間：2025年12月19日（金）～2026年1月4日（日）

・実 施 内 容：ゲオ公式Xアカウント（@GEO_official）をフォローして、同アカウント

の該当キャンペーンポストを応募期間中にリポストすると、

抽選で下記の賞品をプレゼント

・ゲオ公式 X：https://x.com/GEO_official

【第1回】2025年12月19日（金）投稿予定

「特撰四大蟹セット（毛ガニ/ズワイガニ/タラバガニ/花咲蟹）」（2名）

【第2回】2025年12月26日（金）投稿予定

「高級松阪牛 600g 木箱入りギフト」（2名）

【第3回】2025年12月31日（水）投稿予定

「ハイセンス 50V型 4Kチューナー内蔵液晶テレビ 50E65K」（2名）

【第1回から第3回までの全ての該当キャンペーンポストをリポスト】

「PlayStation(R)5（CFI-2000A01）」（2名）

※同一アカウントからのリポストのみが対象です

※当選者のみ、Xのダイレクトメッセージにてご連絡します

※発送は2026年1月下旬以降を予定しています