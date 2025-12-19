『2nd STREET CITYLINK三重店』12月20日（土）オープン　セカンドストリート、台湾にて50店舗の出店を達成

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社であるセカンドストリートの台湾現地法人2nd STREET TAIWAN Co., Ltd.（セカンドストリート台湾／正式名称：台灣極沃股份有限公司、本社：台湾 台北市、代表取締役社長：廣畑三之丞）は、2025年12月20日（土、現地時間）、『2nd STREET CITYLINK三重店（セカンドストリート シティリンクみえてん）』をオープンします。これにより、台湾におけるセカンドストリートが50店舗の出店を達成します。

セカンドストリートはリユース市場におけるリーディングカンパニーを目指すべく、国内のみならず海外においても積極的な出店を続けています。台湾においては、2030年3月までに100店舗を出店する計画です。今後も海外での出店を加速させ、海外現地におけるリユースの認知度拡大および循環型社会の実現を目指します。

＜『2nd STREET CITYLINK三重店』外観＞

■台湾における50店舗達成までの道のりと今後の展望について

セカンドストリート台湾が50店舗の出店を達成できた要因は多岐にわたります。台湾は日本文化への親和性が高いうえ、リユースという価値観が根付きつつあり、大きなポテンシャルを秘めた市場です。これらの点から台湾での事業を好機と捉え、日本で培った運営ノウハウや査定システム、店舗設計などを導入し、店舗展開を推進してきました。

特に、台北などの主要都市圏でドミナント戦略を徹底的に実行したことが、成功の鍵となりました。この戦略により、地域内での圧倒的な認知度と信用を短期間で獲得でき、「おしゃれな掘り出し物が見つかる場所」というブランドイメージの確立につながりました。また、現地で買い取った商品に加え、台湾でも人気の高い「ユーズド・イン・ジャパン」の古着を日本から送り、継続的に店頭に並べていることも、お客さまから好評を得ています。

一方、課題としては、安定した買取基盤の構築と、急速な店舗拡大に伴う現地人材の育成が挙げられます。特に買取については、台湾への進出当初と比べて、中古品を買い取ってもらうリユース文化が徐々に広がってはいるものの、まだ同国全体に浸透しているとは言えない状況です。引き続き、在庫確保の取り組みに注力していく必要があると考えています。

台湾のリユース市場は発展途上の段階にあり、大きな成長の余地があると捉えています。今後も積極的な出店を続けることで、台湾におけるセカンドストリートの確固たるポジションの形成を図ります。

＜台湾での出店地域（2025年9月末時点）＞

■セカンドストリート台湾 代表取締役社長 廣畑 三之丞 コメント

台湾での挑戦をスタートさせた2019年8月から積極的な出店を行い、このたび50店舗という大きな節目に到達しました。店舗をご利用くださるお客さまのご支持や、現場を支えるスタッフの情熱があったからこそ、ここまで成長を続けることができました。皆さまに心より御礼申し上げます。

セカンドストリート台湾は今後、「リユース文化の深耕」を最重要テーマに掲げます。単なる販売拡大にとどまらず、現地のお客さまの声に真摯に耳を傾け、台湾の文化に根差した買取・販売の仕組みを構築することで、リユースを当たり前の選択肢として社会に定着させていきます。

今後も、これまで以上に多くのお客さまにご利用いただけるよう、店舗サービスの充実に注力していきます。台湾での消費体験を豊かにし、持続可能な社会の実現に貢献するリーディングカンパニーとして、さらなる飛躍を目指します。

■台湾50店舗目となる『2nd STREET CITYLINK三重店』について

『2nd STREET CITYLINK三重店』では、衣料品、バッグ・靴・アクセサリーといった服飾品など約10,000点のリユース商品を取り扱います。ラグジュアリーブランドからカジュアルブランドまでの幅広いファッションアイテムを、リーズナブルな価格で販売します。店内は、短い滞在時間でもスムーズにお買い物をお楽しみいただけるよう、アイテム・カテゴリー別の商品陳列や通路幅の確保などを行い、視認性と回遊性に優れたシンプルなレイアウトで構成しました。

既存の店舗において、新北市の中では三重エリアに居住している方からの買取が最も多いことから、当ショップへも多くのお品物のお持ち込みが想定されます。高い商品回転率を意識した店舗運営を行うことで、お客さまがいつお越しになっても、新鮮な魅力あふれる商品との出会いをお楽しみいただけるよう、ラインアップの充実を図ります。

当ショップは、12月20日（土）の「CITYLINK三重」開業にあわせてオープン。ショッピング、飲食、ライフスタイルなどのテナントが入る「CITYLINK三重」は、新北市三重エリアの生活機能を向上させる商業施設として注目を集めています。また、桃園メトロと台北メトロの三重駅に直結という優れた交通アクセスを誇ることから、エリア外からも多くの人々が訪れ、店舗への集客効果が見込めます。

当ショップの出店は、セカンドストリートのサステナブルなビジネスモデルを広げるための戦略的出店と位置付けています。高い人口密度と消費力を誇り、商業地として大きな発展の契機を迎えている新北市三重エリアは、引き続き台北市や新北市への店舗展開を図るセカンドストリートにとって、事業基盤を強化し市場浸透率を高めるための重要な拠点になると考えています。リユースの魅力や利便性を多くのお客さまに訴求することで、さらなる認知度拡大と新規顧客の獲得を目指します。

＜『2nd STREET CITYLINK三重店』売場＞

■セカンドストリートの海外出店

現在、セカンドストリートは、日本国内で900店舗以上、海外では米国、マレーシア、台湾、タイ、シンガポール、香港の6つの国と地域に100店舗以上を展開しています。2025年4月には、国内外の店舗数が合計1,000店舗に到達しました。

リユース分野におけるグローバルでのトップランナーを目指すべく、今後もセカンドストリートの海外展開を加速させていきます。

■『2nd STREET CITYLINK三重店』概要

所在地：台湾新北市三重區捷運路60號

オープン日：2025年12月20日（土、現地時間）

営業時間：月～木、日 11:00～21:30

金、土 11:00～22:00

売場面積：約67坪

取扱商品：衣料品、バッグ・靴・アクセサリーなどの服飾品 約10,000点

■セカンドストリート台湾について

社名：2nd STREET TAIWAN Co., Ltd.

（正式名称：台灣極沃股份有限公司）

所在地：台北市中正區館前路49號5樓

設立：2019年8月30日

代表取締役社長：廣畑 三之丞

事業内容：中古衣料・服飾品の買取販売店の運営

・セカンドストリート台湾 公式サイト：https://2ndstreet.com.tw/

・セカンドストリート台湾 オンラインストア：https://store.2ndstreet.com.tw/

・セカンドストリート台湾 公式インスタグラムアカウント：@2ndstreet_taiwan

・セカンドストリート台湾 公式Facebookアカウント：https://www.facebook.com/2ndSTREET.TAIWAN/

・セカンドストリート台湾 公式LINEアカウントID：@2ndstreet_taiwan