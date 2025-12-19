GX人材の育成が加速！「GX検定ベーシック」公式テキストAmazon１位獲得、累計合格者8400名を突破！

株式会社スキルアップNeXt

株式会社スキルアップNeXt（本社：東京都千代田区、代表取締役：田原 眞一、以下「スキルアップNeXt」）は、日本で初めて環境省認定制度「脱炭素アドバイザー ベーシック」に認定された資格試験「GX検定 ベーシック」の唯一の公式テキスト『ＧＸ検定ベーシック 公式テキスト＆問題集』が、Amazonの書籍カテゴリ「環境とビジネス」部門にて売れ筋ランキング1位を獲得したことをお知らせします（2025年12月2日付）。また、本検定の累計合格者数が8,400名を突破し、企業・社会におけるGX人材育成が加速している状況をご報告いたします。





企業の持続的成長と競争力維持のための必須経営戦略「GX」の基盤形成に貢献

Amazon URL：https://amzn.asia/d/3xMah3E

日本政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」達成に向け、GX（グリーントランスフォーメーション）の取り組みは、単なる環境規制への対応にとどまらず、この事業環境の激変を成長の機会と捉え、変革を主導することが、企業の持続的な成長と競争力維持に不可欠となっています。

しかし、GX推進の現場では課題が山積しています。東証プライム上場企業を中心に8割の企業が「脱炭素化に全社的に着手したものの実行に移せていない」と回答しており（ボストンコンサルティンググループ「BCG カーボンニュートラル・インデックスレポート 2024(https://web-assets.bcg.com/15/99/e6eda0ef419ea8b86d6f139e89ce/bcg-carbon-neutral-index-report-vf-2024.pdf)」）、その背景には、GXを担う人材の深刻な不足があります。脱炭素化社会の実現に向けたGX人材は2030年時点で約200万人の人材が不足するとされています。

こうした市場のニーズに応えるため、スキルアップNeXtは基本的な国内外動向・ルール・標準などを理解し、企業の気候変動に関する開示意義などを網羅的に学べる「GX検定 ベーシック」を、2023年6月に開始しました。そして、この度、これまで受験者から多くの要望をいただいた公式テキストを発売することで、学習環境を多様化し、企業や社会におけるGX人材育成のさらなる加速に貢献してまいります。本書は、発売前から注目を集め、Amazon売れ筋ランキング「環境とビジネス」で1位を獲得しました（2025年12月2日付）。

社会的信頼性の高い「GX検定 ベーシック」、累計合格者8400名を突破

「GX検定 ベーシック」は、GX推進に求められる広範な知識習得の証明を目的として2023年に開始され、すでに延べ約1万人に受験いただいています。12月11日に発表した「2025 #4」の結果を含め、合格者数は累計8,400名を超えました。本検定は、環境省認定制度「脱炭素アドバイザー ベーシック」に日本で初めて認定されており、合格者は国が認める知識レベルを持つGX人材として、高い社会的信頼性を有します。

また、「GX検定」は、４つのレベル別検定で構成されています。自社のカーボンニュートラル推進とGX関連のビジネス創出という二軸に対応し、以下の全レベルの合格者は9,700名以上に達しています。

【自社のカーボンニュートラル推進スキル】

ベーシック：GX入門レベルの基礎知識を証明

アドバンスト：専門知識と応用力を証明

スペシャリスト：実務の主導や指導ができる専門性を証明

【ソリューション創出スキル】

GX検定BIZ：ソリューションやビジネス創出スキルに焦点をあてた検定



現在、次回開催の「GX検定 ベーシック2026 #1」のお申し込みを多数いただいています。

受験期間：2026年02月04日（水）12:00～2026年02月18日（水）17:00

申込締切：2026年01月21日（水）12:00

詳しくはこちら(https://green-transformation.jp/gx_certification/basic/)をご確認ください。

『GX検定ベーシック 公式テキスト＆問題集』書籍概要

書名：GX検定ベーシック 公式テキスト＆問題集

著者：株式会社スキルアップNeXt

監修：竹内 純子

定価：2,640円（本体2,400円＋税）

発売日：2025年12月2日

判型：A5版並製/横組

ページ数：360ページ

ISBN：9784800593788

発行：株式会社日本能率協会マネジメントセンター

詳しくはこちら(https://amzn.asia/d/eGJ3iNA)をご確認ください。

本書の特長

本書は、「GX検定 ベーシック」の合格に必要な知識を網羅した公式テキスト兼問題集です。

1. 合格に必要な知識を出題範囲に基づいて網羅

GXの基本から国内外の政策、最新技術、企業の取り組み事例まで、検定の出題範囲をすべてカバー。この1冊で合格レベルの知識が効率的に身につきます。

2. 初学者でも安心の体系的な解説

複雑な概念や専門用語も、豊富な図解やイラストで視覚的に解説。全6章の構成で、GXを初めて学ぶ方でも段階的に理解を深められます。

3. 知識が定着する実践的な構成

各章末の理解度テストに加え、第7章には本番形式の模擬問題を収録。インプットした知識を確実にアウトプットする訓練が可能です。

また、スキルアップNeXtは、学習者の多様な学習スタイルに対応するため、公式テキストに加えてeラーニング講座を提供しています。

講師が初学者でもつまずきやすいポイントを丁寧に解説し、効率的な学習をサポートします。

eラーニング講座についてはこちら(https://green-transformation.jp/course/gx/beginner/)をご覧ください。

本書の構成

はじめに

脱炭素アドバイザーベーシックとは

GX検定ベーシックに合格するには

本書の特徴と使い方

略語表

第１章 脱炭素化の背景とGXの概念

第２章 脱炭素政策の枠組み

第３章 世界の動向

第４章 日本政府の動向

第５章 企業の取り組み

第６章 脱炭素技術とイノベーション

第７章 模擬問題

付録 用語解説

株式会社スキルアップNeXt 代表取締役 田原のコメント

世界の脱炭素をめぐる潮流は、一直線に進んでいるわけではなく、一部では大きな揺り戻しの動きも見られるなど、複雑な様相を呈しています。このような不確実な時代において、企業が持続的な成長を遂げるためには、目先の動向に一喜一憂するのではなく、GXに関する正確で体系的な知識に基づき、自社の進むべき道を見定めることが不可欠です。

このたび、「GX検定 ベーシック」の累計合格者が8,400名を超え、公式テキストがAmazonランキング1位を獲得したことは、社会全体でGX人材育成が加速していることの証であり、大変光栄に感じています。GXは今や、一部の部門だけが知っていればよい専門知識ではなく、全てのビジネスパーソンにとって必須の教養となっています。

弊社は、企業のGX推進を担う人材の育成、そして個人のキャリアアップの一助となり、ひいては日本全体のGXを加速させる一翼を担えるよう、今後もサービスの拡充に努めてまいります。

スキルアップNeXtについて

スキルアップNeXtは、「スキルアップGreen」でGXを体系的に学べる講座や、GX推進に必要な知識やスキルを測る「GX検定」で企業のGX推進をワンストップでサポートしています。

経産省主導のGXリーグにおいて、2024年度よりGX人材市場創造WGを立ち上げ、リーダー企業として、GX人材の役割や必要なスキルを定義した「GXスキル標準」を策定しました。

https://green-transformation.jp/