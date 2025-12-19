ティンバーランドと中国発のストリートウェアブランドの「STA.」と初のコラボレーションモデルが登場！

VFジャパン株式会社

ティンバーランドは、中国を拠点とするストリートウェアブランド「STA.（エスティーエー）」と初めてコラボレーションしたアイテムを発売します。

ティンバーランドは、中国のストリートウェアブランドSTA.と初めてタッグを組み、再構築した

“6インチ プレミアム ウォータープルーフ ブーツ メンズ（通称 : オリジナル イエローブーツ）”を発売いたします。“オリジナル イエローブーツ”の象徴的なシルエットである耐久性、機能性をベースに、STA.の東洋的な美学とクラフトマンシップを融合させたクラシックなモデルが誕生しました。

STA.は「Sail Training Association」の略称で、海洋探検への敬意を表しています。シュータンには「海训」のエンボス加工が施され、船乗りのクラフトマンシップを讃えています。ブーツの履き口にはSTA.のクラシックなカモフラージュパターンを採用し、サイドには海で使われる信号旗を思わせるブルーのSTAGROUPのラベルがあしらわれ、コラボレーションを強調しています。シューレースホールに星型のカスタムが施され、「journeying under the stars」というコンセプトを象徴し、視覚的なインパクトとメッセージ性を付加しています。

ティンバーランドとSTA.がコラボレーションした“6インチ プレミアム ウォータープルーフ ブーツ メンズ”の価格は\35,200（税込）で、12月23日（火）に東京・代官山の「ティンバーランド ブティック トウキョウ（Timberland Boutique Tokyo）」とティンバーランド公式オンラインストアにて販売いたします。

詳細はこちら。(https://www.timberland.co.jp/news-251219_sta.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fw25_sta.)

\35,200（税込）

ティンバーランド オンラインショップ

※店舗により、取り扱いモデルやカラーが異なる場合があります。

1973年創業のティンバーランドは、米国ニューハンプシャー州ストラザムに本社を構えるグローバルなアウトドアライフスタイルブランド。ニューイングランドの厳しい自然の中で働く人々のためにデザインされたオリジナル イエローブーツで世界的な知名度を持ち、現在では、スタイルにこだわるだけでなく、アウトドアを楽しみながら、自然をしっかりと守っていくという意思を持つすべての人々に、上質なフットウェア、アパレル、アクセサリーのフルコレクションを提案しています。

STA.（Sail Training Association）は2007年に中国・西安で設立されました。音楽、アパレル、アート、ストリートカルチャー、スポーツなど幅広いライフスタイルをカバーし、STADESIGNは多くの国内ブランドにデザインサポートを提供しています。STA.のデザイン哲学には、解体主義の本質が一貫して流れており、その強力なコンセプトを基盤に、ストリートウェア、アヴァンギャルド、ロック、パロディ、ファッションなど多様なスタイルを持つサブブランドや派生ブランドが誕生しています。

