初売りは2026年1月2日から　開催総重量15kg以上の黒毛和牛をかけた、かるた大会も同時開催！

大阪駅直結のファッションビル「ルクア大阪」 (大阪市北区梅田)を運営するJR西日本SC開発株式会社は、2026年の初売り「Bargain!」を1月2日(金)から開催いたします。また新春イベントとして、昨年も満員御礼となった「黒毛和牛をGETせよ！知らない人とやってみる(ハート)新春かるた大会」がパワーアップ。各ショップで“この期間だけ体験できる”「たのしいもの市」も同時開催し、皆様のお越しをお待ちしております。

▶ルクア大阪「Bargain!・たのしいもの市」 【HP】 https://www.lucua.jp/topics/p-1775557.html

▶事前予約受付中！「黒毛和牛をGETせよ！知らない人とやってみる(ハート)新春かるた大会」 【HP】 https://www.lucua.jp/topics/p-1775772.html

▶ 2026年初売り「Bargain!」について

ルクア大阪の総勢約150店舗が参加するバーゲンでは、今すぐ着れるアパレルはもちろん、雑貨やコスメなどお得な商品や一部ポイントアップなど盛りだくさん。注目の福袋の販売も約50店舗で開催！

【開催期間】2026年1月2日(金)～1月18日(日)

▶ 「たのしいもの市」について

各店舗で“この期間だけ体験できる”や、“今だけ購入できる”アイテムを集めた「たのしいもの市」では、コスメサンプルがあたるスロットゲームやガチャガチャ、おみくじなど年始の運試しができるゲームコンテンツをご用意。また、新春限定商品の販売やノベルティプレゼントなどのイベントをご用意しております。

【開催期間】2026年1月2日(金)～1月12日(月・祝)

▶ 「黒毛和牛をGETせよ！知らない人とやってみる(ハート)新春かるた大会」について

タイパやコスパ、リスキリングも大事だけど、ときには、周りの目を気にせず“無駄な時間”を大人が本気になって楽しむ時間を提供したいという思いのもと生まれた、ルクア大阪のプロジェクト「ムダ満喫CLUB」が主催するイベントです。一般的に想像される「かるた」とは異なり、動きのいるかるたや、読めない仕掛けで協力が必要なかるたなど、初笑いあり初涙ありのルクア大阪オリジナル「かるた」をプレイして優勝を目指していただき、優勝者には、すき焼きにぴったりな黒毛和牛を贈呈いたします。また、着物や袴を着用してご参加いただくと、会場が華やかになるため、ゲームが有利になる特典をプレゼント。イベント参加事前ご予約受付中！

【開催期間】2026年1月2日(金)～1月3日(土)

【時間】[1回目]13：00～15：00 ／ [2回目]15：00～17：00 ／ [3回目]17:00～19:00

【参加費】無料

【場所】ルクア イーレ 4F イベントスペース「sPACE」

イベントHP :https://www.lucua.jp/topics/p-1775772.htmlJR西日本SC開発株式会社

【代表取締役社長】竹中 靖

【本社所在地】大阪市北区梅田3-1-3

【事業内容】ショッピングセンターの運営・管理および開発

【HP】https://jrwsc.co.jp/



【運営施設】LUCUA osaka（ルクア大阪）

東館「LUCUA」(ルクア)／西館「LUCUA 1100」(ルクア イーレ)

【住所】大阪市北区梅田3-1-3

【TEL】06-6151-1111（ルクア大阪インフォメーション）

【施設HP】https://www.lucua.jp/