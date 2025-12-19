【弘前城コラボ決定】第28回日本城郭検定、本日より受付開始！特別会場として弘前会場設置！

日販セグモ株式会社

第28回日本城郭検定 申込受付開始

日販セグモ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安井邦好）は2026年6月28日（日）に第28回日本城郭検定の開催を発表、本日より申込受付を開始いたしました。今回は青森県弘前市の名城、弘前城との特別コラボを実施。弘前会場の設置に加えて、受験者すべてに「弘前城コラボ御城印」を進呈いたします。

また、明日、12月20日・21日より開催される「お城EXPO2025」では、ブース出展およびお城に一番詳しい人を決めるクイズ大会「お城EXPO検定2025」、日本城郭検定1級合格者による特別講座「日本城郭検定1級 合格への道」など、多数の企画を実施いたします。

日本城郭検定 公式サイト：https://www.kentei-uketsuke.com/shiro

日本城郭検定とは

今回で28回目を迎える日本城郭検定は、日本の城郭文化や歴史を深く学びながら楽しめる日本のお城に特化した検定試験です。初心者の方から専門家まで幅広い層が受験し、これまでに累計38,000人以上のお城好きが受験した城を愛するすべての人のための検定です。

歴史が動く瞬間を、あなたの目で。弘前会場で日本城郭検定を体験しよう！

■弘前会場の設置

第28回日本城郭検定では、弘前城との特別コラボを記念し、天守のすぐ近くで受験できる「弘前会場」を特別に設置いたします。

現在、弘前城では石垣の保存修理のため、天守を丸ごと動かして石垣を直し、修理後に元の場所へ戻すという、全国的にも極めて珍しい工事（＝曳戻し）が進んでいます。

弘前会場では、受験の前後にまさに今しか見ることのできない、曳戻し工事中の弘前城の姿をご覧いただけます。一生に一度の貴重なタイミングを、ぜひお見逃しなく！

※会場には定員がございます。お申し込みはお早めに。

■受験者全員に「弘前城コラボ御城印」をプレゼント

第28回日本城郭検定受験者特典として、弘前城とコラボした限定御城印を制作中。ぜひ第28回日本城郭検定を受験して、コラボ御城印を手に入れてください。

※一般販売の予定はございません。御城印は結果通知に同封してお渡しいたします。

第28回日本城郭検定×弘前城 コラボ御城印イメージ

[早割]＆[併願]申込特典。日本城郭検定オリジナルトートバック＆合格対策講座のアーカイブ動画をプレゼント！

■早割併願受験でお得に受験＆特典をゲット！

第28回日本城郭検定 早割併願特典※画像はイメージです。

2026年2月17日（火）まで、お得な価格で申込できる早割を実施中。早割期間中に併願受験で申込の方限定で日本城郭検定オリジナルトートバック＆申込級の合格対策講座（アーカイブ動画）の豪華2大特典をプレゼントします。詳しくは日本城郭検定公式サイトをご確認ください。

※画像はイメージです。実際のデザインは変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

日本城郭検定からのおしらせ

＜其の一＞2026年より年1回開催体制へ移行

日本城郭検定は2026年より、年2回開催から年1回開催へと変更いたします。年に一度の開催とすることで、受験者の皆様が検定合格に向けてより一層じっくりと、奥深いお城の世界を探求する時間を持っていただきたいと考えております。

今後は、この一年に一度の検定を、全国のお城ファンが日本城郭検定に挑戦する「城の祭典」として、これまで以上に熱気あふれる特別な日へと育ててまいります。開催回数が少なくなる分、一回の検定の重みが増し、合格の喜びも格別なものになること間違いなし！

検定開催日に向けて学習計画など調整いただき、万全の準備で「年に一度の城の祭典」に臨んでくださいますよう、お願い申し上げます。

■＜其の二＞石高制度導入

日本城郭検定 1級石高制 イメージ画像

日本城郭検定最上位級である1級の合格回数に応じて、石高を増加する制度、石高制度を導入します。30万石、50万石、100万石獲得時には、日本城郭協会・日本城郭検定運営事務局より表彰・記念品の贈呈を行ないます。

記念品一覧

30万石達成（累計3回合格）…特別表彰状＋記念品 贈呈

50万石達成（累計5回合格）…特別表彰状＋記念品 贈呈

100万石達成（累計10回合格）…表彰式＋特別表彰状＋記念品贈呈

※記念品の内容および贈呈方法につきましては、変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

日本城郭検定は、あなたの知識と情熱を、かつての武将たちの「石高」になぞらえ、新たなステータスとして可視化いたします！最高難度1級への挑戦こそが、あなたの城郭愛の証。

＜其の三＞準1級（武者返級）テーマ廃止のお知らせ

これまで準1級試験では、回ごとに異なるテーマを設定して出題してまいりましたが、検定内容の充実および級の位置づけをより明確にするため、第28回日本城郭検定より準1級（武者返級）のテーマ制を廃止いたします。

今後は特定のテーマに限定せず、日本の城郭に関する、より幅広い分野から出題を行います。合格のために一層総合的かつ深い知識が求められる試験内容となりますので、受験を予定されている皆さまにおかれましては、より広い視点での学習をお願いいたします。

＜其の四＞お城EXPO2025に出展。ステージイベントを開催！

明日12月20日（土）から2日間パシフィコ横浜で開催される「お城EXPO2025」に、日本城郭検定として出展いたします。当日は公式キャラクター、シロッぷ（仮）と写真が撮れるほか、シロッぷ（仮）のぬいぐるみも販売。ぜひ日本城郭検定ブースにお越しください。

※お支払いはキャッシュレス決済のみです。

さらに、今年はお城好きが楽しめる、以下企画を実施いたします！

■お城に一番詳しいのは誰だ！？【お城EXPO検定2025】を1Fノースステージで開催

お城EXPO検定2025 ロゴ

出題範囲は日本城郭検定3級（初級）～最難関の1級（上級）まで。お城に関する問題に大人数で一気に挑戦するイベント、【お城EXPO検定2025】を開催いたします。見事全問正解した方には表彰状や記念写真の撮影がございます。また、参加者全員に出題した問題＋解答＋加藤理文先生による解説が入った特別冊子をプレゼントいたします。皆様の挑戦をお待ちしております！

※記念撮影したお写真は後日、日本城郭検定公式サイトやSNSで掲載させていただく場合がございます。予めご了承ください。

実施日時：2025年12月21日（日）14:00-14:30

会場：1Fノースステージ（パシフィコ横浜ノース お城EXPO2025内）

※入場には別途お城EXPO2025のチケットが必要です。

参加費：無料

受付方法：参加希望者は12月21日（日）13:50ごろに1Fノースステージ前にお集まりください。

※定員により入場をお断りする場合もございます。あらかじめご了承ください。

■1級合格者による特別講座「日本城郭検定1級 合格への道」開催

日本城郭検定の中でも最難関試験として超高難易度の問題が出題される1級（上級）。本講座では実際に1級に合格した方をお招きし、1級合格へのコツや過去問題の解説を行ないます。知の天守閣、頂上。日本城郭検定1級合格を目指す方に必見の企画です。

実施日時：2025年12月20日（土）14:00-15:00

会場：3F G301（パシフィコ横浜ノース お城EXPO2025内）

※入場には別途お城EXPO2025のチケットが必要です。

参加費：無料

受付方法：参加希望者は直接会場内3FG301にお越しください。

※定員により入場をお断りする場合もございます。あらかじめご了承ください。

概要ページ：https://www.kentei-uketsuke.com/sys/shiro/expo2025-to1stgrade

第28回日本城郭検定は、特別企画が盛りだくさん。

皆さまのご挑戦を心よりお待ちしております。

第28回 日本城郭検定 実施概要

【開催日】2026年6月28日（日）

【開催方式】会場検定（東京／名古屋／大阪／弘前）・オンライン検定

※オンライン検定にはカメラ付きPCが必要です

※会場には定員数がございます

【開催級】3級／2級／準1級／1級

【受験料】3級4,700円（税込）他

【主催】公益財団法人 日本城郭協会

【特別協力】株式会社ワン・パブリッシング

【企画・運営】日販セグモ株式会社

【公式テキスト】日本100名城公式ガイドブック 他

【申込締切日】2026年5月28日（木）

※お得な早割価格は2026年2月17日（火）まで

【公式サイト】https://www.kentei-uketsuke.com/shiro/

お申し込みは公式サイトよりお願いいたします。