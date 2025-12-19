マウザー、Bourns「eコマース・ディストリビュータ・オブ・ザ・イヤー」を受賞

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、電子部品の大手製造・供給業者であるBourns(https://www.mouser.jp/manufacturer/bourns/)（本社：米国カリフォルニア州リバーサイド、以下Bourns）が選定する2025年「eコマース・ディストリビュータ・オブ・ザ・イヤー賞（e-Commerce Distributor of the Year）」を受賞しました。北米市場における堅調な売上成長と市場シェアの拡大に加え、Bournsの正規代理店として2000年から2025年まで25年にわたり築いてきた長期的なパートナーシップが高く評価され、今回の受賞に至りました。本アワードの受賞は今回で8回目となります。

マウザーのサプライヤー・マネジメント担当バイスプレジデントであるEric Wendtは、次のように述べています。

「Bournsとマウザーは25年にわたり、強固で互いに価値を生み出すパートナーシップを築いてきました。当社は、eコマースプログラムを通じてお客様に提供する価値の向上に継続的に取り組んでおり、製品検索や在庫状況の確認における操作性についても、継続的に改善を重ねています。こうした取り組みにより、Bournsの最新部品やアプリケーション・ソリューションを含む、より幅広い製品へのアクセスをお客様に提供できていると考えています。この度、このような賞をいただいたことを大変光栄に思います」

Bournsの米州営業担当バイスプレジデントであるJerry Durand氏は、次のように述べています。

「当社が78年にわたり成長と成功を続けてこられた背景には、長年にわたる販売代理店との強固な関係があります。マウザーは電子部品の代理店の中でも、最も革新的で成長スピードの速い企業の一つです。業界でも先進的かつ創造的なプログラムを通じて当社製品の需要拡大に貢献してくださったマウザーを表彰できることを、大変うれしく思います。今後もこの長期的なパートナーシップを継続し、双方のお客様が競争力と成長を維持するために必要とする製品を提供していきたいと考えています」

マウザーはBournsの製品を46,000点以上取り扱っており、そのうち21,000点以上を在庫として取り揃えています。可変抵抗器やセンサをはじめ、制御ソリューションや回路保護部品に至るまで、Bournsの最新製品を幅広く提供しています。

マウザーは過去15年間にわたり、Bournsより数多くの主要アワードを受賞してきました。これまでの受賞歴には、2022年、2021年、2019年、2018年、2015年、2014年、2012年に受賞した「eコマース・ディストリビュータ・オブ・ザ・イヤー」のほか、2024年および2016年に受賞した「ディストリビュータ・オブ・ザ・イヤー（EMEA）」が含まれます。

マウザーが取り扱うBourns製品の詳細については、以下をご覧ください。

https://www.mouser.com/manufacturer/bourns/

マウザーの最新ニュースや新製品情報については、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/newsroom/

マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品及び産業用オートメーション製品を幅広く取り揃えています。提携メーカーによる完全なトレーサビリティを実現した100%認定済みの純正品のみを迅速にお届けします。より迅速な設計開発のお役に立てるよう、当社のウェブサイトでは、テクニカルリソースセンター、製品データシート、メーカーリファレンスデザイン、アプリケーションノート、技術設計情報、エンジニアリングツール、その他にも便利な情報をとりまとめた豊富なライブラリを提供しています。

最新のエキサイティングな製品、技術、アプリケーションに関する情報を、マウザーの無料eニュースレターを通じてエンジニアの皆さまにお届けしています。マウザーの電子メール・ニュースやレファレンスの購読は、お客さまや購読者の変化するプロジェクト・ニーズに合わせてカスタマイズできます。エンジニアに提供する情報にこのレベルのカスタマイズと調整を可能にしている発信者は、ほかにありません。新しい技術や製品トレンドなどについての情報をお受け取りいただけるよう、今すぐhttps://sub.info.mouser.com/subscriber-jp でご登録ください。



マウザー・エレクトロニクスについて

マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配置しています。

また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル（東京ドームの約2倍）におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://www.mouser.jp をご覧ください。

Bournsについて

Bournsは、車載センサ、回路保護ソリューション、磁気製品、マイクロエレクトロニクスモジュール、トリミングや精密ポテンショメータ、パネル制御、エンコーダ、抵抗製品を提供するリーディングメーカーです。本社をカリフォルニア州リバーサイドに置き、テレコミュニケーション、コンピュータ、産業、計器、車載、民生、ノンクリティカルライフサポート医療、オーディオなどのセグメントを含む、幅広い市場に製品を提供しています。Bourns製品は、シックスシグマの品質プログラムの下でISO-9000規格に従って製造されています。Bourns車載用製品は、IATF 16949規格に従って製造されています。



商標

MouserおよびMouser ElectronicsはMouser Electronics, Inc.の登録商標です。その他記載されているすべての製品名、ロゴおよび会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

