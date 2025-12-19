¥±ー¥¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹ー¥Ä¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Î·ÊÉÊ¡¦ÆÃÅµ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¡ß¥Ê¥à¥³¥¥ã¥ó¥Úー¥ó -sweets flavor 2026-
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ï¡¢¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¡ß¥Ê¥à¥³¥¥ã¥ó¥Úー¥ó -sweets flavor 2026-¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤«¤é2·î22Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥Ê¥à¥³¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¡×(°Ê²¼¥Ê¥à¥¯¥ì)¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡×¤ä¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤Î¥Ê¥à¥³¸ÂÄê·ÊÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àµ¡¤Ë500±ßÅêÆþ¤ÇÆÃÅµ¤Î¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¥·ー¥È¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ê¥à¥¯¥ì¡×¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¥Ê¥à¥³¸ÂÄê·ÊÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÂÐ¾Ý¥Öー¥¹¤Ç500¥Ê¥à¥¯¥ì¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤´¤È¤ËÅ¹ÊÞ¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¥·ー¥È¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¸ø¼°X(µìTwitter)(@bnam_jp)¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢»ØÄê¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¥Ê¥à¥³¸ÂÄê·ÊÉÊÁ´¼ï¥»¥Ã¥È¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¡ß¥Ê¥à¥³¥¥ã¥ó¥Úー¥ó -sweets flavor 2026-¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/bluelock_sf2026/(https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/bluelock_sf2026/)
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥Ê¥à¥³¸ÂÄê·ÊÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥±ー¥¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹ー¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¥Ê¥à¥³¸ÂÄê·ÊÉÊ¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª½Ð¤«¤±¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ·ÊÉÊ¤ò¤¼¤ÒGET¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß
-sweets flavor 2026- vol.1 (Á´4¼ï)
¥µ¥¤¥º¡§Ìó11cm
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß
-sweets flavor 2026- vol.2 (Á´4¼ï)
¥µ¥¤¥º¡§Ìó11cm
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù ¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸
-sweets flavor 2026- (Á´6¼ï)
¥µ¥¤¥º¡§Ìó7.5cm
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù ¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤
¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ìー¥È-sweets flavor 2026-
(Á´10¼ï)
¥µ¥¤¥º¡§Ìó5cm
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
-sweets flavor 2026- (Á´6¼ï)
¥µ¥¤¥º¡§Ìó12~15cm
¢£ÂÐ¾Ý¥²ー¥àµ¡¤Ë500±ß¤òÅêÆþ¤Ç¥Ê¥à¥³¸ÂÄêÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àµ¡¤Ë500±ßÅêÆþ¤ÇÆÃÅµ¤Î¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¥·ー¥È¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ê¥à¥¯¥ì¡×¤Ç¤â500¥Ê¥à¥¯¥ì¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤´¤È¤Ë¡¢Å¹ÊÞ¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¥·ー¥È¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¥·ー¥È¡×¤Ï¡¢2·î6Æü(¶â)¤«¤é³¨ÊÁ¤¬ÄÉ²Ã¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¢¨³¨ÊÁ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
[1·î16Æü(¶â)ÅÐ¾ì Á´12¼ï]
[2·î6Æü(¶â)ÅÐ¾ì Á´12¼ï]
¢¥¥Ê¥à¥³¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¥·ー¥È (Á´24¼ï)¢¥
¡¡¥µ¥¤¥º¡§Ìó6cm¡ß10.5cm
¢£SNS¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ ¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¸ø¼°X(µìTwitter)¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢»ØÄê¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¥Ê¥à¥³¸ÂÄê·ÊÉÊ¥»¥Ã¥È¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò12·î19Æü(¶â)¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô¼Â»Ü´ü´Ö¡Õ
2025Ç¯12·î19Æü(¶â)11:00～2026Ç¯1·î18Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç
¡Ô±þÊçÊýË¡¡Õ
1. ¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ ¥¢¥ß¥åー¥º¥È¥á¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¸ø¼°X(µìTwitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È( @bnam_jp )¤ò¥Õ¥©¥íー
2. »ØÄê¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¡ÔÅöÁª¼Ô¿ô¡Õ
¹ç·×5Ì¾¤µ¤Þ
¡Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Õ
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¡Ö¥Ê¥à¥³¸ÂÄê·ÊÉÊ¥»¥Ã¥È¡×
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
1. TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É-sweets flavor 2026- (Á´6¼ï)
2. TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù ¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ìー¥È-sweets flavor 2026- (Á´10¼ï)
3. TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù ¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸-sweets flavor 2026- (Á´6¼ï)
4. TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß-sweets flavor 2026- vol.1 (Á´4¼ï)
5. TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß-sweets flavor 2026- vol.2 (Á´4¼ï)
¢¡¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ë¥á¾ðÊó¢¡
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯ VS. U-20 JAPAN¡Ù
³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡ª
https://tv.bluelock-pr.com/
¡Ú¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
ÆüËÜ¤òWÇÕÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯À¤³¦°ì¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢
ÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ëÏ¢¹ç¤Ï¡È¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡ÊÀÄ¤¤´Æ¹ö¡Ë¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï300¿Í¤Î¹â¹»À¸¡£
¤·¤«¤âÁ´°÷FW¡Ê¥Õ¥©¥ïー¥É¡Ë¡£
Ã¦Íî¤¹¤ì¤Ð¾Íè¡¢¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¤ØÆþ¤ë»ñ³Ê¤ò¼º¤¦¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ÎÃæ¡¢
Áª¤Ð¤ì¤·ºÍÇ½¤Î¸¶ÀÐ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î¥¨¥´¤ò¼¡¡¹¤È³ÐÀÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
»þ¤ËÂ¾¿Í¤ò½³Íî¤È¤·¡¢»þ¤Ë¼«¤é¤Î¿Ê²½¤ò°Ê¤Æ¡¢
²á¹ó¤Ê¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï35¿Í¡£
¥¨¥´¤¬±²´¬¤¯Ç®¶¸¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Èà¤é¤Ï¡¢
¡È¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡ÊÀÄ¤¤´Æ¹ö¡Ë¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂ¸Â³¤òÅÒ¤±¤Æ¡¢
U-20ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î»Ë¾åºÇ¤â¥¤¥«¤ì¤¿Âç°ìÈÖ(¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á)¤Ø¤ÈÄ©¤à¡ª
¢¡¡Ö¥Ê¥à¥³¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¡×¤È¤Ï¢¡
¡Ö¥Ê¥à¥³¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¤ªÆÀ¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëÌµÎÁ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ê¥à¥³Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÍèÅ¹¡×¤ä¡Ö¥¢¥×¥êÆâ¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡Ö³Æ¼ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤ä¡Ö¥²ー¥à¤¬¤ªÆÀ¤ËÍ·¤Ù¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¡×Åù¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Ê¥à¥³¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¡¡¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸
https://bandainamco-am.co.jp/app_dl/
¢¡¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¡×(¥Ê¥à¥¯¥ì)¤È¤Ï¢¡
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¤Ç¤¹¡£
ËÜÊª¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤ò¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤Ç¥×¥ì¥¤¤·³ÍÆÀ¤µ¤ì¤¿·ÊÉÊ¤ò¤´¼«Âð¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¥Ê¥à¥¯¥ì¡× ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/bluelock2026R
¢§¡Ö¥Ê¥à¥¯¥ì¡×¸ø¼°X(µìTwitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@namco_oc
https://x.com/namco_oc
(C)¶â¾ë½¡¹¬¡¦¥ÎÂ¼Í¥²ð¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
