量子技術用途向け、高安定・狭線幅な周波数安定化レーザーシステム Covesion社製「Locked Laser System」輸入・販売開始のお知らせ

株式会社光響

株式会社光響はこのたび、Covesion Ltd.（以下「Covesion社」と表記）製、量子技術分野向け周波数安定化レーザーシステム「Locked Laser System」の輸入・販売を開始しました。

Covesion社は、英国に拠点を置く、非線形光学結晶（PPLN）および導波路デバイスの研究・開発・製造におけるリーディングカンパニーです 。20年以上にわたる経験と技術蓄積を有し、MgO:PPLN（マグネシウム添加周期分極反転ニオブ酸リチウム）技術を核とした高効率な波長変換ソリューションを提供しています 。同社製品は、量子技術、航空宇宙、防衛、科学計測など、高度な光制御が求められる分野で世界的に採用されています 。

本製品「Locked Laser System」は、Covesion社の中核技術であるファイバー結合型導波路デバイス（PPLN waveguide）を活用した、ターンキー型の周波数安定化レーザーシステムです 。 ルビジウム（Rb）の飽和吸収分光法を絶対周波数リファレンスとして用いることで、中心波長 1560 nm および 780 nm において、狭線幅（< 50 kHz）かつ高安定なレーザー出力を実現します 。出力ビーム自体はロックプロセスの一部ではないため、実験への影響を最小限に抑えたクリーンな光源として利用可能です 。 また、ユーザーが選択可能な周波数オフセット機能（24 kHz ～ 12.8 GHz）を備え、量子コンピューティング、量子センシング、原子時計（タイミング）などの原子物理学応用や量子技術の研究開発に最適なプラットフォームを提供します 。

主な特長・仕様

・出力波長：1560 nm および 780 nm（構成により選択可能）

・出力パワー：最大 1 W（波長に依存）

・周波数安定性：< 250 kHz（RMS / 24時間 @ 780 nm）

・狭線幅：< 50 kHz（RMS / 100 ms @ 780 nm）

・高い操作性：自動ロック機能およびDCシードオフセットによる強固なロック維持

・筐体：19インチラックマウント対応（3U / 4U）

当社では、Covesion社のその他製品（PPLN結晶、導波路、温度コントローラー等）や、同社以外の300社を超える海外メーカーの、10万点以上のレーザー・光学関連製品を取り扱っております。下記までお気軽にお問い合わせください。

■ URL

https://www.symphotony.com/manufacturers/covesion/#lockedlaser

■ お問い合わせ先

■ 製品イメージ

■ 主要仕様

■本製品・本プレスリリースに関するお問い合わせ

