情報資産リスクアセスメントの整理性を向上 ── クラウド型ISMS管理ツール『ISMSアシスト』で「情報資産リスクアセスメント表」の並び替え機能をアップデート

株式会社スリーエーコンサルティング

Pマーク、 ISOコンサルにおける支援実績 No.1（注1）のPマーク/ISOの取得・運用支援サービス「認証パートナー」を提供する株式会社スリーエーコンサルティング（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：竹嶋 寛人）は、このたび、当社が提供するクラウド型ISMS管理ツール『ISMSアシスト』において、情報資産リスクアセスメント表の利便性向上を目的とした画面表示のアップデートを実施しました。今回のアップデートにより、ユーザーは情報資産リスクアセスメント表内の項目を自由に並び替えることが可能となり、関連する情報資産をまとめて整理できるようになりました。これにより、リスク評価や見直し作業の効率性が大幅に向上します。

（注1）2025年5月期_Pマーク、ISOコンサルにおける市場調査/調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

■「情報資産リスクアセスメント表の並び替え機能」の概要

イメージ画像

これまで、情報資産リスクアセスメント表において、関連性の高い情報資産を近くに配置したい場合でも、CSV データを再度作成・登録し直す必要があり、管理者にとって大きな負担となっていました。

今回のアップデートでは、画面上でドラッグ＆ドロップによる並び替えが可能となり、利用者はアシスト内で直感的に項目の順序を調整できます。同じ分類や関連性のある情報資産をまとめて配置できるため、リスクの把握・比較・見直しがこれまで以上にスムーズになり、事前の並び順の検討やCSV 作成の手間も不要になります。

当社は今後も、ユーザーの実務負担を軽減し、より直感的で効率的な管理環境をご提供できるよう、機能改善を継続してまいります。

■アップデート内容

１．情報資産リスクアセスメント表の項目を自由に並び替え可能に

２．関連する情報資産をまとめて整理しやすいインターフェースへ改善

・クラウド型Pマーク/ISO管理ツール『アシスト』シリーズについて

Pマーク、 ISOクラウド型管理ツールにおける累計導入社数No.1（注2）を誇るクラウド型Pマーク/ISO管理ツール『アシスト』シリーズは、Pマーク/ISOの新規取得や運用に伴う手間やストレスをラクラク解消します。

『アシスト』シリーズは、Pマーク/ISOの新規取得や運用に必要な書類作成やスケジュール管理などを、クラウド上で効率的かつスマートに運用できるツールです。

「ISOの自社運用で苦労が多い」「これからPマークを新規取得しようと考えている」「担当者の負担を減らしたい」という方へ向け、累計8,000社以上のPマーク/ISOの取得・運用支援をしている弊社が、これまで蓄積してきたPマーク/ISO管理に対する多数の悩みをもとに開発。文書作成・記録作成といったPマーク/ISO取得・運用で煩雑だった審査前の書類を一元管理できる他、市場価格よりもリーズナブルに進捗管理やガイド機能により時間を大幅に節約できます。

現在、大手から中小企業まで幅広い業種・業態の企業に導入いただいており、リリースからわずか1年2ヶ月で、導入社数累計2,000社を突破いたしました。（2025年7月時点）

今後も『アシスト』シリーズを通じて、企業の効率的なISO/Pマーク取得・運用をサポートしてまいります。

（注2）2025年5月期_Pマーク、ISOクラウド型管理ツールにおける市場調査/調査機関：日本マーケティングリサーチ機構



■クラウド型Pマーク・ISO管理ツール アシスト by 3AC

https://3ac-assist.com/

■『アシスト』シリーズでできること

・手順通りに入力していくだけ

・インプット／アウトプットが楽々

・スケジュールをリアルタイムで共有

・Pマーク/ISOの知識がない方でも運用できる

・困ったときはガイド機能にお任せ

■こんな方におすすめ

・Pマーク/ISOの知識がない

・無駄なデータや書類を増やしたくない

・コンサルタントやツールにかかるコストを削減したい

・審査前のバタバタを避けたい

・効率化してPマーク/ISO作業時間を削減したい

■『アシスト』シリーズを利用したお客様のお声

・情報通信業 A社 企業規模：中小 総務部M.S 様

「当初想定していたよりも移行をスムーズに進められて、完了する頃にはすでに運用代行会社は解約し

てもよいのでは？というくらいの状況でした。年間コストで30～40万円の削減に繋がり、コスパの

良いツールです。」

・サービス業 B社 企業規模：中小 品質保証部 A.T 様

「前任者からの引継ぎにさほど日数はかかりませんでした。

Pマークの知識が浅い私でも、文書作成できるので利便性の良いツールだと思います。」

・運輸物流業 D社 企業規模：中小 生産管理部 U.T 様

「スケジュール・タスク管理で着実に運用できるようになり、審査時の指摘がなくなりました。

全体的にISOの手間は半分くらいになり、楽になりました。」

・ISO／Pマーク取得・運用支援サービス『認証パートナー』について

■サービス内容

専門知識のあるコンサルタントが、第三者認証 ISO／プライバシーマークの取得・運用・更新をお手伝いします。

ご利用いただくことで、お客様の負担は少なく、かつスムーズに認証取得・運用・更新ができます。

また、お客様のご状況に合わせた最適なPDCAサイクルを構築いたします。

支援実績 8,000社以上。費用は月額4万円（年間48万円）。



■対応規格

ISO9001・ISO14001・ISO27001（ISMS）・プライバシーマーク（Ｐマーク）他

■サービス紹介サイト

https://ninsho-partner.com/



■書籍出版情報

・株式会社スリーエーコンサルティングについて

詳しくはこちら :https://ninsho-partner.com/books-present/

◎創立：1999年

◎所在地：

大阪府大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー21階

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル28階

◎代表取締役：竹嶋寛人

◎従業員数：259名

◎事業内容：

・ISO／ISMS／Pマークの新規認証・運用サポート

認証パートナー：https://ninsho-partner.com/

ISO NEXT：https://cert-next.com/

クラウド型ISO・Pマーク管理ツール『アシスト』：https://3ac-assist.com/

クラウド型ISMS管理ツール『ISMSアシスト』：https://isms-assist.com/

クラウド型Pマーク管理ツール『Pマークアシスト』：https://pmark-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『9001アシスト』：https://9001-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『14001アシスト』：https://14001-assist.com/

・SDGsの導入・運用サポート：https://www.3ac-biz.com/sdgs/

・健康経営優良法人認定サポート：https://www.3ac-biz.com/healthcare/

◎コーポレートサイト：https://www.3a-c.co.jp/

◎運営メディア：マモリノジダイ：https://mamorinojidai.jp/

当社はこれまで「お客様の社内工数を限りなく0に近づけ、担当者の方が本業に集中できるようサポートする」というサービスコンセプトのもと、一貫してISOコンサルティング事業に従事してきました。

アドバイスだけでなく、作業サポートまでを行う現在のサービスが生まれたのは、「ISOを運用しているが、社内のリソースも少なく手続きも面倒なので、作業を含めて依頼できないか？」 とご相談いただいたことがきっかけです。

当社のサービスは「丸投げ」と勘違いされがちですが、本質は「お客様がすべき意思決定」「プロに任せた方が良い作業」を分け、負担を減らすことにあります。 例えば家を建てる時、「こんな家に住みたい」という希望は伝えるけれど、自分で釘は打たないですよね。 認証取得についても同じだと考えています。 変化を恐れない姿勢を貫き、幅広いニーズにお応えし、 お客様のご要望を、ISO・Pマークのプロとして叶えるため、今後も励んでまいります。

株式会社スリーエーコンサルティング 代表取締役社長 ⽵嶋 寛人