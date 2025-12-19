コールマン、快適さにこだわったコンパクトチェア発売

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 コールマン事業部

コールマンは、定番のコンパクトチェアの機能性をより高め、これまで以上に座り心地にこだわって開発した「デッキチェアNX」、「スツール360」、「コンパクトフォールディングチェアNX」の3モデルを、2026年2月より順次発売します。

「デッキチェアNX」は、収納時サイズの大幅なコンパクト化を実現。従来モデルと比較し、収納時の高さを約22cm縮小させ、合わせてサイドテーブルも収納可能な仕組みにしました。焚き火のときも安心して使うことができる難燃生地を採用しています。

「スツール360」は、360°回転する座面で、安定した座り心地を維持したまま、左右どちらの方向にも回すことができます。立ち上がりやすい高さと持ち運びに便利なコンパクトさも魅力です。

「コンパクトフォールディングチェアNX」は、既存モデルに3段階のリクライニング機能を追加し、用途やシーンに合わせた快適な角度調節を可能にしました。「デッキチェアNX」と同様、難燃生地を採用しているので、焚き火のときも安心して使うことができます。

■デッキチェアNX

収納サイズのコンパクト化とサイドテーブルの収納追加でさらに使いやすく進化

「デッキチェアNX」は、フレーム構造の変更によって、最大100kgの耐荷重はそのままに、収納時のサイズは、従来モデルと比べて高さが約22cm（28％）コンパクトになりました。また、サイドテーブルには、ボトルやマグカップ用に加えて、スマートフォンが入るホルダーを追加、収納性を向上させました。さらに、座面は、焚き火のときも安心して使うことができる難燃生地を採用しています。

収納時の高さが約22cmコンパクトにサイドテーブルにスマホホルダー追加焚き火でも安心の難燃生地

■スツール360

360°回転と高さ約50cmの安定した座面

「スツール360」は、コミュニケーションの取りやすさを追求し開発したチェアで、左右どちらからも360°回転する点が最大の特長です。座面も、立ち上がるときに楽な高さに設定されています。また、脚部先端にはボール型エンドキャップを採用し、屋外の芝生などやわらかい地面でも埋まりにくく、屋内で使用しても床を傷つけにくい仕様になっています。座面下のメッシュポケットにはスマートフォンなどの小物を収納可能です。設営・撤収が簡単で、コンパクトな収納サイズのため、キャンプだけでなく、スポーツ観戦やフェスなどアウトドアシーンへの持ち運びが楽で、気軽に座ってリラックスしたいシーンで幅広く活躍します。

360°回転する座面立ち上がりやすい高さボール型エンドキャップ座面下にメッシュポケットコンパクトな収納サイズカラーバリエーション３色

■コンパクトフォールディングチェアNX

3段階のリクライニング調節とハイバック化により座り心地アップ

「コンパクトフォールディングチェアNX」は、定番コンパクトチェア「コンパクトフォールディングチェア」に、3段階のリクライニング機能を追加し、焚き火や食事など、用途に合わせて背もたれを快適な角度に調節できるようにしました。さらに、背面を延長したことで安定感が増し、リラックスできる座り心地を実現しました。「デッキチェアNX」同様、座面は難燃生地なので、焚き火の側でも安心してご使用いただけます。

3段階のリクライニング機能リラックスできる座り心地収納もコンパクト焚き火でも安心の難燃生地

本製品は「COLEMAN GREEN LABEL」として認証された製品です

■COLEMAN GREEN LABELとは

再生済みの素材や再生可能な素材である「環境配慮素材」を使用し、生産において社内基準をクリアした製品にのみ与えられる認証です。キャンプ文化を楽しむたくさんのキャンパーの未来のために、地球環境を守るサステナブルな取り組みとして設立しました。

リリース本文は以下のURLよりご覧ください。

http://www.coleman.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/2026-Coleman-MultipurposeChair.pdf

■ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

・職務執行者：ショーン・チャールズ・ベックストローム、中里豊（社長）

・従業員数：396名 ※直雇用のみ（2024年12月1日現在）

・住所：〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

1976年より、コールマン各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。

■コールマンHP：http://www.coleman.co.jp/(http://www.coleman.co.jp/)

