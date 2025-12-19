【大学生522人に調査　受験生時代のクリスマス】「何か特別なことをした」は4割

スタディプラス株式会社

スタディプラス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：廣瀬高志、以下スタディプラス）のStudyplusトレンド研究所は、2025年11月15日（土）から11月20日（木）にかけて学習管理アプリ「Studyplus」上で全国の大学生を対象に「勉強の切り替えに関するアンケート」を実施522名から回答を得ましたのでご報告いたします。

「勉強の切り替えに関するアンケート」トピックス

◆本調査の概要

- 調査対象 ： 全国の「Studyplus」ユーザー（大学生）- 回答者 ：522名- 【属性分類】大学1年生290名（女子155名・男子118名・分からない/答えたくない17名）、大学2年生 93名（女子56名・男子31名・分からない/答えたくない6名）、大学3年生 68名（女子46名・男子20名・分からない/答えたくない2名）、大学4年生 71名（女子46名・男子23名・分からない/答えたくない2名）- 調査方法： 学習管理アプリ「Studyplus」上でアンケート回答を依頼し、オンラインで回答を回収。- 調査時期 ： 2025年11月15日～11月20日※本リリースにおけるデータは小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合があります。また複数回答可の設問では、各選択肢の数値は、全体の回答者数に対する割合を示しています。1人が複数の選択肢を選べるため、選択肢の合計が100%を超える場合があります。

本調査結果の詳細は、Studyplusトレンド研究所の公式サイトで紹介しています。

■ トピックス１.【受験生時代にクリスマスらしい何か特別なことをしたか】受験生のクリスマス参加率は約4割

「受験生時代にクリスマスらしい何か特別なことをしたか」を尋ねたところ、結果は「していない」ユーザーは62.5%、「した」ユーザーは37.5%という結果になりました。

クリスマスに参加したユーザー、参加しなかったユーザーそれぞれに選択に後悔をしているかを聞きました。参加、不参加に関わらず、どのユーザーも選択に後悔していないことが分かりました。

■ トピックス２.【受験生時代のクリスマスはどのように過ごしたか】「家族」と「自宅」で過ごす受験生が最多

クリスマスに「参加した」と回答したユーザーに、クリスマスを誰とどのように過ごしたのかを答えてもらいました。

「家族」と過ごしたユーザーが最多で、71.1%という結果になりました。また、「自宅で過ごした」という回答も61.4%で最多という結果になり、「家族」と「自宅」でクリスマスを楽しんだ様子が伺えます。

次に、クリスマスの思い出を任意回答で答えてもらったところ、以下のような回答が集まりました。

「家でいつもより豪華な食事を食べた」や、「塾や学校で非日常を楽しんだ」という回答が集まり、短時間でもクリスマスを楽しんだことが分かりました。

なお、その他の自由記述については完全版でご確認いただけます。ご希望の方は、以下よりお問い合わせください。

■ トピックス３.【参加しなかったのはなぜか】「時間が足りなかった」「参加しないことがモチベーションに」

受験生時代のクリスマスに「参加しなかった」ユーザーに、不参加の理由を任意回答で答えてもらいました。

「時間がたりなかった」や「切り替えられる自信がなかった」という回答が集まり、直前期だからこその受験生の不安も感じられます。





■ Studyplusトレンド研究所 まとめ

今回の調査では、「勉強の切り替え」を主軸に据えつつ、クリスマス目前のこの時期に合わせて、現役大学生の「受験生時代のクリスマスの過ごし方」について実態を探りました。

気になる「受験生のクリスマス」参加率は、参加派が4割、不参加派が6割という結果になりました。共通していたのは「選択に後悔はない」という点でした。参加派は、「自宅」で「家族」と特別感を味わったあとに切り替えて勉強したメリハリ型が多く、不参加派は「後悔したくない」というストイックな姿勢がみられました。どちらを選んでも、納得感を持って過ごすことが大切だと分かります。

今後も、受験生の方が今まさに知りたい情報を調査し、背中を押せるような有益なデータを届けていきたいと思います。

