【期間限定無料公開】コラムニスト・深爪さんが語る「息子の不登校」。不安で涙があふれた日々と、あのとき本当にほしかった言葉/不登校オンライン

株式会社キズキ

2024年度、日本全国の小・中学校における不登校児童・生徒数は35万3,970人であり、過去最多を更新しました（※）。

（※出典：文部科学省「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」）

不登校が社会的課題として大きく注目される一方で、その当事者や家族の声は、世間に十分伝わっているとは言えません。

そうした状況の中、不登校のお子さんがいる親御さんのためのウェブメディア「不登校オンライン」（運営：株式会社キズキ）では、お子さんの不登校を経験したコラムニストの深爪さんに、「不登校の子どもと向き合う中で感じたこと」をテーマに寄稿をいただきました。

日々の気持ちや家族へのまなざしを丁寧にすくい上げる文章で、多くの読者の心を支え続けてきている深爪さん。そんな深爪さんの今回の寄稿は、有料会員限定として公開しています。

この度、深爪さんの寄稿をより多くの当事者・関係者の方に読んでいただける機会をつくるため、公開から1か月の期間限定（2026年1月18日（日）まで）で、無料公開します。期間中、専用フォームからお申し込みいただいた方は、どなたでも全文を閲覧できます。

深爪さんのご経験から紡ぎ出される言葉と視点は、不登校のお子さんを支える親御さん、そして現在不登校にあるご本人にとって、未来につながるヒントとなるはずです。

深爪さんプロフィール

深爪（ふかづめ）

コラムニスト／主婦。2児の母。2012年11月にツイッター（現X）にアカウントを開設。独特な視点から繰り出すツイートが共感を呼び、またたく間にフォロワーが増え、その数20万人超（2025年12月現在）。主婦業の傍ら、執筆活動をしている。主な著書に「立て板に泥水(https://www.amazon.co.jp/dp/4047357812)」「深爪式 声に出して読めない53の話(https://www.amazon.co.jp/dp/4047343161)」「深爪流 役に立ちそうで立たない少し役に立つ話(https://www.amazon.co.jp/dp/4047348406)」（すべてKADOKAWA）。最新刊「親になってもわからない(https://www.amazon.co.jp/dp/4047369063/)」では長男の不登校を通して得た気づきや葛藤をありのままに生々しく描いている。芸能、ドラマ、人生、恋愛、エロと、執筆ジャンルは多岐にわたる。Twitter@fukazume_taro(https://x.com/fukazume_taro)

【深爪さんの寄稿及び無料お申し込みフォーム】

■コラムニスト・深爪さんが語る「息子の不登校」。不安で涙があふれた日々と、あのとき本当にほしかった言葉（有料会員様限定）

https://futoko-online.jp/contribution/18288/

■目次

- 「このまま社会から脱落してしまうのでは…」涙があふれた日々と、胸の奥に広がった恐怖- 顔も名前も知らない、不登校経験者の保護者の“リアルな声”に救われた- あの頃、一番ほしかったのは「あなたのせいじゃない」というひとことだった- 親子で沈みこまないために――“親が休むための支援”が必要だった- 今つらさの中にいるあなたへ――あなたはもう十分すぎるほど頑張っています

■無料公開版のお申し込みフォーム

https://form.run/@fo-fukazume

【燃え殻さんのインタビューも無料公開中】

2025年末までの期間限定で、作家の燃え殻さんのインタビュー「生きづらさと向き合う」も無料公開中です。詳細はPRtimesの下記ページをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000321.000041906.html

【運営会社概要】

会社名：株式会社キズキ

所在地：東京都新宿区新宿6-28-7 新宿EAST COURT 2階

代表者：代表取締役 安田祐輔

事業内容：不登校・中退・引きこもり・発達特性などの方の学び直し支援、完全個別指導塾「キズキ共育塾」の運営、ウェブメディア「不登校オンライン」の運営など

キズキ共育塾：https://kizuki.or.jp/?argument=uL7wWpKB&dmai=LO9Ih-frgt-251219(https://kizuki.or.jp/?argument=uL7wWpKB&dmai=LO9Ih-frgt-251219)

不登校オンライン：https://futoko-online.jp/

株式会社キズキ：https://kizuki-corp.com/