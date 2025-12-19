°ËÆ£¥Ï¥àÊÆµ×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¡ÖHUE¡×¤òºÎÍÑ ¸½¹Ô²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à¤òºþ¿·¡¢Fit to Standard¤Ç²ñ·×¶ÈÌ³¤òÉ¸½à²½
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥¯¥¹¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¿Á½¤¡¢°Ê²¼¡¡WAP¡Ë¤Ï¡¢°ËÆ£¥Ï¥àÊÆµ×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±ºÅÄ´²Ç·¡¢°Ê²¼¡¢°ËÆ£¥Ï¥àÊÆµ×HD¡Ë¤¬¡¢WAP¤ÎERP¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖHUE¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï½¾ÍèÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¸½¹Ô²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊÝ¼é¥µ¥Ýー¥È½ªÎ»¤òµ¡¤Ë¥·¥¹¥Æ¥àºþ¿·¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥É¥ª¥ó³«È¯¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÈÌ³¤ò¡¢HUE¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤êFit to Standard¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¯»ýÂ³Åª¤Ê²ñ·×´ðÈ×¤Ë¹½ÃÛ¤·¡¢¶ÈÌ³¤ÎÉ¸½à²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚºÎÍÑ¤ÎÇØ·Ê¡Û¥·¥¹¥Æ¥àºþ¿·¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¶ÈÌ³É¸½à²½¤ò¿ä¿Ê
¡¡¿©Æù¤ª¤è¤Ó¿©Æù²Ã¹©¿©ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë°ËÆ£¥Ï¥àÊÆµ×HD¤Ç¤Ï¡¢¸½¹Ô²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊ£»¨²½¤¬¿Ê¤ß¡¢ÊÝ¼é¶ÈÌ³¤ÎÂ°¿Í²½¤äÉé²Ù¤ÎÁýÂç¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤òÉ¸½àµ¡Ç½¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëFit to Stan£äard¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¡¢¹ñÆâ¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¶ÈÌ³¤òÅý°ì¡£HUE¤ÏÉ¸½àµ¡Ç½¤Î¤ß¤ÇÆ±¼Ò¤Î¶ÈÌ³Í×·ï¤òËþ¤¿¤»¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Îºþ¿·´ðÈ×¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¡Û»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²ñ·×´ðÈ×¤Î³ÎÎ©¤È¡¢Ä¹´üÅª¤Ê±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢HUE¤ò¹ñÆâ¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ØÆ³Æþ¤·¡¢²ñ·×¶ÈÌ³¤ÎÉ¸½à²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÈÌ³¥·¥§¥¢ー¥É²½¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤È¡¢ÆâÉôÅýÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢HUE¤ÎÌµ½þ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¡²þÀµ¤äÀ©ÅÙÊÑ¹¹¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤ÏAIµ¡Ç½¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¡¢Ä¹´üÅª¤Ê±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤â¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã°ËÆ£¥Ï¥àÊÆµ×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·ÐÍýºâÌ³Éô ÅÏÉôÍÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î²ñ·×¶ÈÌ³¤ÎÉ¸½à²½¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê±¿ÍÑ¤Î°ÂÄê²½¤òÌÜÅª¤ËHUE¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Ï¥¢¥É¥ª¥ó³«È¯¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³¤âHUE¤ÎÉ¸½àµ¡Ç½¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÝ¼éÀ¤Î¸þ¾å¤ÈÂ°¿Í²½¤Î²ò¾Ã¡¢¤½¤·¤Æ¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏAIµ¡Ç½¤Î³èÍÑ¤â¸«¿ø¤¨¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê²ñ·×¶ÈÌ³¤Î±¿ÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¿¥¿¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥·ー¡¦¥µー¥Ó¥·¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊTCS¡Ë¤È¤Î¶¨¶ÈÂÎÀ©¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚHUE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
HUE¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê´ë¶È¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¹ñ»ºERP¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ÇÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶È¼ï¤ä¶ÈÂÖ¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤¶ÈÌ³Í×·ï¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6,700°Ê¾å¤ÎÉ¸½àµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢RFP¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ã¥ÈÎ¨¤Ï97%*¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£2,200¼Ò°Ê¾å¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤¬¡¢¤½¤Î¿®ÍêÀ¤È¹â¤¤É¾²Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*¥Õ¥£¥Ã¥ÈÎ¨97%¤ÏÅö¼Ò´ð½à¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹
HUEÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.worksap.co.jp/hues_features/?utm_source=ownedmedia&utm_medium=referral&utm_campaign=251219PressRelease)
¡Ú¥ïー¥¯¥¹¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥ïー¥¯¥¹¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢1996Ç¯¤ËÆüËÜÈ¯¤ÎERP¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ù¥ó¥Àー¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£¥Îー¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤äÌµ½þ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¹ñÆâÂç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢´ë¶È¤È¸Ä¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡ÖÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Öºî¶È¡×¤ò¡ÖÁÏÂ¤¡×¤ËÊÑ¤¨¡¢¡Ö»Å»ö¡×¤ò³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥¯¥¹¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥º ¥µ¥¤¥È¡¡https://www.worksap.co.jp/
*²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
*ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÅ±²ó¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Í½Â¬¤ä¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÏÉÔ³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¸¤¸¤ë·ë²Ì¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
