【名古屋タカシマヤ】集う年末年始需要に対応！ごちそう・干支グルメ・お酒まで豊富に展開『迎春食料品大市』を開催

株式会社 ジェイアール東海高島屋

今年の年末年始は最大9連休。家族や親戚で集まる年末年始に食べたいごちそうグルメや2026年の干支“午”にちなんだ干支グルメをご用意。また、名古屋発の人気ブランドのスウィーツをはじめ、リニューアルオープンで品揃えが1.5倍に拡大した和酒売場では料理とのペアリングも楽しめる地元の銘酒など、帰省需要に合わせた名古屋土産も豊富に展開いたします。

※30日(火)・31日(水)はジェイアール名古屋タカシマヤ(以下、タカシマヤ)は地下1階・地下2階のみ

午前9時30分から営業、フードメゾン岡崎店(以下、FM岡崎)は午前10時からの通常営業

※31日(水)はタカシマヤは午後6時閉店、FM岡崎は午後7時閉店

肉や刺身、オードブルまで！おうちで楽しむごちそうグルメを強化

■地下2階 生鮮食料品売場

＜スギモト＞ 黒毛和牛ローストビーフ スライス (100g当り) 1,674円＜肉の匠 いとう＞ 岐阜県産飛騨牛 モモすき焼き用 (100g当り) 1,800円＜中島水産＞ お造り盛合せ（1パック) 5,980円 ※12/28(日)～31(水)の販売＜中島水産＞ 特上握り 鮨(黒部) (1折) 4,980円 ※12/30(火)・31(水)の販売

■地下1階 食料品売場

＜ペック＞ オードブル盛り合わせ 4,968円 ※12/30(火)・31(水) 各日 午前11時～の販売

2026年は“午年” 帰省土産におすすめの干支グルメや新春を祝う名古屋土産

小分けでシェアも◎、手のひらサイズのバームクーヘン

＜クラブハリエ＞ バームクーヘンminiニューイヤー限定パッケージ (4個入) 2,204円 ■1階 北ブロックデリシャスコート

定番人気のドーナツとうまの限定ドーナツのセット

＜クリスピー・クリーム・ドーナツ＞ LUCKY JUMP! 干支 ダズン (12個入) 3,024円 ■1階 北ブロック デリシャスコート

カスタードをたっぷり包んだうま顔モチーフのパン

＜ポンパドウル＞ 午(うま)のパン (1個) 260円 ■1階 北ブロック デリシャスコート

お正月らしい羽子板も！一口サイズの上生菓子

＜和菓子 結＞ なまささら (6個入) 1,944円 ■地下1階 和菓子売場

幸運運ぶ白馬デザインのバタークッキー

＜バターステイツ by銀のぶどう＞ バターステイツクッキー 4種 午年パッケージ (10個入) 1,620円 ■地下1階 洋菓子売場

名古屋土産の定番！「ゆかり」の午パッケージ

＜坂角総本舖＞ ゆかり 干支ノ箱 ＜午＞ (8袋入×2袋) 1,383円 ■地下1階 和菓子売場

縁起物“黒豆” を使った和洋融合スウィーツ

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

＜北鎌倉門前カルヴァ＞ 黒豆羊羹ショコラ (1本) 3,564円 ■地下1階 和菓子売場

和素材と遊び心溢れる新年を祝う紅白缶

＜カフェタナカ＞ ビジュー・ド・ビスキュイ プティ ボヌール (1缶) 3,510円 ■地下1階 洋菓子売場

地元愛知の老舗酒蔵による正月にぴったりな干支ボトル

白身魚の刺身とのペアリングがおすすめ！

＜丸石醸造＞ 二兎 干支ボトル 午年2026 (720ml) 2,310円 ■地下2階 和酒売場

【当日販売おせち】家族で楽しむおせち（全13種）

■期間：12月31日（水）

■場所：10階 催会場、フードメゾン 岡崎店 イベントスポット2

※ジェイアール名古屋タカシマヤでの販売分は午前9時頃より、タワーズプラザ レストラン街

12階にて整理券配布（販売は午前10時から）

＜八百彦本店＞ 和 二段重 12,001円 (タカシマヤ：60折限り FM岡崎：20折限り) ※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定＜ジェイアール名古屋タカシマヤ限定＞ 和・洋・中 二段重 25,920円 (タカシマヤ：10折限り FM岡崎：5折限り) ※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定＜高島屋 洋風オードブル＞ 洋風オードブル 16,200円 (タカシマヤ：15折限り FM岡崎：5折限り) ※高島屋限定

単品料理も豊富にご用意

香川の名店の年越しそばや、そばにあわせたい店内厨房で揚げる天ぷら

＜てんとてん＞ 天ぷら盛り合わせ (1パック) 1,296円 ※12/30(火)・31(水)の販売 ■地下1階 惣菜売場＜日の出製麺所＞ 年越しそば (2人前) 548円 ■地下２階 日本の味「味百選」

幅9cmのジャンボサイズ！おせちの定番“昆布巻”

＜源＞ジャンボます昆布巻 (1本) 1,701円 ■地下２階 日本の味「味百選」

※画像はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。