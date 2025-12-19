アイレット、日本オラクルと Enhanced Oracle PartnerNetwork Program の「Level 2」契約を締結

アイレット株式会社

システム・アプリケーションの開発、グラフィック・UI/UX デザイン制作からインフラの構築・運用までをワンストップで提供するアイレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩永 充正、以下 アイレット）は、オラクル・コーポレーションが推進するパートナープログラム「Enhanced Oracle PartnerNetwork Program」において Level 2 契約を締結したことをお知らせいたします。本契約により、アイレットは Oracle Cloud 関連事業における技術力および顧客支援体制を大幅に強化し、より高い品質かつ安心を兼ね備えたクラウドサービスの提供を目指します。

■背景と目的

昨今、企業の DX（デジタルトランスフォーメーション）推進に伴い、基幹システムを含む大規模なクラウド移行や、マルチクラウド環境でのデータ活用ニーズが急増しています。

アイレットは、2020年10月に Modern Oracle PartnerNetwork Programの Cloud Sell Track に加入し、クラウド活用における総合支援サービス「cloudpack（クラウドパック）」における OCI 導入・移行支援サービス(https://cloudpack.jp/service/oci/migration.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=1216)や OCI 監視・運用保守サービス(https://cloudpack.jp/service/oci/maintenance.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=1216)、OCI 請求代行サービス(https://cloudpack.jp/service/oci/invoice.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=1216)などの提供を通じて、お客様の Oracle Cloud Infrastructure（OCI）利用を総合的に支援しています。また、2025年9月には Google Cloud Marketplace にて「Oracle Database@Google Cloud(https://cloudpack.jp/lp/google-cloud-marketplace/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=1216)」の取り扱いを開始し、Google Cloud 上での Oracle Database 運用まで一貫して支援できる体制を構築することで、マルチクラウド環境など、より幅広い活用ニーズに応えられるサービス提供を進めてまいりました。

こうした背景を踏まえ、アイレットはオラクルとの連携をさらに強化し、お客様のクラウド活用における価値提供を一層高めることを目的として、Enhanced Oracle PartnerNetwork Program における Level 2 の契約を締結しました。本契約締結により、アイレットは以下の取り組みを実施し、お客様のクラウド活用・DX 推進に寄与してまいります。

- Oracle 技術者の育成強化および高度認定資格の取得促進- - 専門知識を持つエンジニアの育成を加速させ、技術力の底上げを図ります。- 日本オラクル社との連携およびマーケティング活動の拡大- - 両社の連携を深め、市場ニーズに即したソリューション展開や情報発信を強化します。- 基幹システム領域を含む大規模クラウド移行案件に対応する支援体制の強化- - ミッションクリティカルなシステムにおいても、安心してお任せいただける支援体制を構築します。

以上

【アイレット株式会社 会社概要】

会社名：アイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 ：2003年10月

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー29F

代表者：代表取締役社長 岩永充正

資本金：7,000万円

主要株主：KDDI Digital Divergence Holdings株式会社

事業内容：

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用

・UI/UX デザイン制作

・クラウド設計・構築、運用保守からセキュリティまでサポートする自社サービス「cloudpack」

の提供

・生成 AI 導入・活用支援、および AI 駆動開発の推進

・KDDIグループと連携したDX・クラウド開発推進

※ cloudpack の名称は、アイレット株式会社の登録商標です。

※ Oracle、Java、MySQL 及び NetSuite は、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuite は、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いたクラウド・カンパニーです。