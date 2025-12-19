さらに使いやすく！外貨取引アプリ『つみたて外貨』リニューアルのお知らせ

SBI FXトレード株式会社

SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝）の連結子会社で、個人投資家向けに外国為替取引サービスを提供するSBI FXトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤田 行生）は、スマートフォン版外貨取引アプリ『つみたて外貨』を2025年12月19日（金）にリニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、日頃よりお客さまから頂戴しているご意見・ご要望を反映し、画面構成や文言を見直すことで、視認性・操作性を大幅に改善いたしました。これにより、初心者の方でも直感的に操作できる、より使いやすいアプリへと進化しております。

■「つみたて外貨」とは？

つみたて外貨は、「FXの仕組み」を活用して外貨を積み立てるサービスです。100円からコツコツと積み立てられるため、初心者の方でも取り組みやすく、中長期的な資産運用をご提案できるサービスとなっております。

さらに、スワップポイント（金利差調整分）の付与や最大3倍のレバレッジ設定により、効率的な資産運用を実現いたします。一般的な外貨預金と比較して運用効率を高められることから、外貨預金をご利用されていたお客さまからもご注目いただいております。

■リニューアルの主なポイント

ポイント1：画面表示の文言をよりわかりやすく改善

初心者の方にも直感的に内容が伝わるよう、アプリ内の文言をわかりやすい表現へと見直しました。

例：「円時価評価額」→「資産合計」、「買付余力」→「購入可能金額」

また、購入方法も「定期購入」→「つみたて購入」、「随時購入」→「今すぐ購入」とし、初めての方でも迷わず操作できるよう改善いたしました。

さらに、口座状況画面には「？」アイコンを設置し、タップするだけで各項目の説明が確認できるようになりました。初めてご利用いただく方でも、その場で意味を確認できるため安心してご利用いただけます。

口座状況画面

ポイント2：購入画面の改善

よりスムーズにご利用いただけるよう、今回のリニューアルでは新たに「購入メニュー」を設け、「つみたて購入」または「今すぐ購入」を選択してから進める仕様に変更いたしました。

また、レート表示を追加し、投資効率や購入頻度の設定を1画面で完結できるように改善しております。

さらに、「今すぐ購入」では5秒レート固定の残り時間をカウントダウンで表示（※）することで、購入タイミングを把握しやすくなりました。

※注文時のレートを5秒間固定できる機能です。カウントダウン終了までに注文を確定することで、レート変動の影響を受けずに購入できます。

購入メニュー購入画面

ポイント3：外貨一覧の改善

「運用状況」という名称を「外貨一覧」に変更し、画面を開いた際に通貨ごとの購入残高・評価損益・投資効率などをまとめて確認できるようにいたしました。

また、新たに売却ボタンを設置したことで、売却操作がより直感的に、分かりやすくなっております。

外貨一覧画面

ポイント4：つみたて状況を刷新、チャートも新設

「つみたて状況」では、保有外貨の数量や購入残高（円換算）を一覧で確認できるようになりました。

また、WEB版でのみ提供していた『資産内訳』をアプリにも追加し、保有外貨の構成を円グラフで確認できるほか、投資効率ごとの数量や評価損益も一目で把握できます。

さらに、直近の値動きを確認できるチャート機能も新たに導入し、為替動向を把握しやすくなりました。

「つみたて状況」画面「チャート」画面

【投資にかかる手数料等およびリスクについて】

全サービスを通して原則、口座開設・維持費および取引手数料は無料です。ただし、当社が提供するその他の付随サービスをご利用いただく場合は、この限りではありません。また、元本および利益が保証されるものではありません。決済方法は反対売買による差金決済での清算となります。お取引を始めるに際しては、「契約締結前交付書面」、「取引約款」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

≪積立FX＜つみたて外貨＞（店頭外国為替証拠金取引）≫

店頭外国為替証拠金取引は、取引金額（約定代金）に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。外貨での出金はできません。経済指標の結果によっては価格が急激に変動し、思わぬ損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。取引価格、スワップポイント等は提供するサービスによって異なり、市場・金利情勢の変化等により変動しますので、将来にわたり保証されるものではありません。取引価格は、買値と売値に差があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。取引価格に応じた取引金額の33.334％以上の証拠金が必要となり、証拠金額の最大3倍までのお取引となります。証拠金の詳細については、当社ホームページの取引ルールをご確認ください。

商号等：SBI FXトレード株式会社（金融商品取引業者）

登録番号：関東財務局長（金商）第2635号

加入協会：一般社団法人 金融先物取引業協会

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

SBI FXトレード（株）広報窓口

fxt-pr@sbifxt.co.jp