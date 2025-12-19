日本の夜遊びや最新イベントを一つに集約した訪日客向けプラットフォーム。エンタメ特化型の総合ポータルサイト「JAPAN NIGHTLIFE GUIDE」提供開始。

株式会社TryHard Japan

株式会社TryHard Japan（NASDAQ: THH 上場 TryHard Holdings Limited の子会社、以下、弊社）は、日本の夜遊びや最新イベント情報を一つに集約した訪日外国人向けプラットフォーム、

エンタメ特化型総合ポータルサイト「JAPAN NIGHTLIFE GUIDE」の提供を正式リリースいたしました。

本サービスは、ナイトクラブに限らず、音楽イベント、ショー、体験型エンターテインメントなど、訪日客が日本の夜をリアルに楽しめるコンテンツを横断的に発信するポータルサイトです。

公式サイト｜https://japannightlifeguide.com/(https://japannightlifeguide.com/)

■ 観光消費の変化：モノ消費から“体験消費”へ

近年、訪日外国人旅行（インバウンド）における消費行動は、「モノ消費」から体験価値を重視する“体験消費”へと大きくシフトしています。

特に若年層を中心に、観光地巡りだけでなく、その街ならではの夜遊びやローカルなエンターテインメントへの関心が高まっています。

一方で、ナイトクラブやイベント、ショーといった夜のエンタメ情報は、OTAや検索エンジン上では情報が分散しやすく、訪日客にとって「何が、いつ、どこで行われているのか」が分かりづらい状況が続いていました。

■ ナイトエンタメ×体験開発に強みを持つ弊社の実績

弊社は、観光とナイトタイムエコノミー領域において、長年にわたり事業を展開してきました。

- TEMPO HARBOR THEATERにおけるインバウンド向けイベント運営- 全国23店舗のナイトクラブ運営・プロデュース- 道頓堀観光マネジメント協議会への参画

こうした現場で培った知見とネットワークを活かし、ナイトクラブだけに偏らない、日本の夜エンタメ全体を俯瞰できるプラットフォームとして、「JAPAN NIGHTLIFE GUIDE」を立ち上げました。

■ Discover how Japan really plays.

「JAPAN NIGHTLIFE GUIDE」は、訪日客が日本各地のナイトエンターテインメントを安心・安全に、そして直感的に探せることを目的に設計された、エンタメ特化型の総合ポータルサイトです。

主な特徴- 日本全国のナイトクラブ・イベント・ショー情報を集約- 英語を中心とした分かりやすい情報発信- 初めての訪日でも安心して夜を楽しめるガイドライン設計- エリア別に探しやすい構成

ナイトクラブのみならず、期間限定イベントや体験型コンテンツも網羅することで、

これまで見つけにくかった「日本の夜のリアルな遊び」へのアクセスを可能にします。

■ 今後の展望

弊社は、「JAPAN NIGHTLIFE GUIDE」を起点に、訪日客が日本の夜をより深く楽しめる環境づくりを推進してまいります。

今後は、掲載コンテンツの拡充、対応エリアの拡大、多言語対応の強化、オンライン予約機能の導入など、さらなる利便性向上を図るとともに、日本のナイトタイムエコノミーの活性化に貢献してまいります。

公式Instagram｜https://www.instagram.com/japannightlife_guide/

公式Facebook｜https://www.facebook.com/share/1Bc7GVQvsk/?mibextid=wwXIfr

株式会社TryHard Japan（TryHard Holdings Limited / NASDAQ:THH ）

2025年8月、日本のライフスタイルエンターテインメント企業では、初のNASDAQ市場への上場を果たした。音楽イベントの企画・制作をはじめ、全国のナイトクラブのプロデュース業など、イベントに特化した事業を主とした制作会社。近年では中央省庁や自治体と連携し、地方創生推進事業の一環としてナイトタイムカルチャーの発掘・創出に力を入れております。日本の健全なナイトタイムエコノミーと、エンターテイメントによる地域活性に尽力すると共に、世界に向けた日本の魅力発信にも寄与していきます。

