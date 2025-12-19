第8回【名古屋】総務・人事・経理Weekの専門展「会計・財務EXPO」へ出展

株式会社ミロク情報サービス

財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売する株式会社ミロク情報サービス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝 周樹、以下「MJS」）は、2026年2月25日（水）～27日（金）の3日間、ポートメッセなごやにて開催される「第8回【名古屋】 総務・人事・経理Week」内の専門展「会計・財務EXPO」へ出展します。

「第8回【名古屋】 総務・人事・経理Week」は、DX推進や業務効率化からオフィス環境改善まで、バックオフィス向けの幅広い製品・サービスが一堂に会する展示会です。同展示会は9つの専門展で構成され、MJSは経理・財務部門向け専門展「会計・財務EXPO」に出展します。

本展示会においてMJSは、AIを活用した仕訳・監査機能により日々の業務の自動化・効率化を支援するクラウド対応の中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX（ガリレオプト ディーエックス）』や中規模・中小企業向けERPシステム『MJSLINK DX（エムジェイエスリンク ディーエックス）』、AI仕訳を介して財務システムへ仕訳連携可能な適格請求書（インボイス）の電子化・デジタルインボイス送受信対応クラウドサービス『Edge Tracker 電子請求書』、AI解析による入力支援機能を搭載した証憑書類保管・電子契約クラウドサービス『MJS e-ドキュメントCloud（エムジェイエス イー ドキュメント クラウド）』など、AIやクラウドの活用により業務効率化や決算早期化を実現する製品・サービスをご紹介します。

また、中小企業向けクラウド販売・仕入・在庫管理システム『かんたんクラウド販売』や、マルチデバイス対応の従業員向けクラウド型業務管理サービス『Edge Tracker 経費精算・勤怠管理・給与明細参照・年末調整申告（※1）』、重要なデータを自然災害やサイバー攻撃からオールインワンで守るデータ保全アプライアンス『MJS バックアップ ONE』など、データのバックアップや業務管理の効率化をサポートする各種ソリューションもご用意しています。

※1 『Edge Tracker 経費精算』と『Edge Tracker勤怠管理』にはワークフロー機能がバンドルされます。

■ 主なご紹介ソリューション

・業務のDXを推進し、さらなるビジネスの成長を加速する中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX』

https://www.mjs.co.jp/products/galileopt/

・AIにより業務の高度化・改革を支援するERPシステム『MJSLINK DX』

https://www.mjs.co.jp/company/software/mjslink/

・適格請求書（インボイス）の電子化・デジタルインボイスの送受信対応サービス『Edge Tracker 電子請求書』

https://www.mjs.co.jp/products/edgetracker/e-invoice/

・電子帳簿保存法対応の証憑書類保管・電子契約クラウドサービス『MJS e-ドキュメントCloud』

https://www.mjs.co.jp/products/mjs-edocument/

・業務効率化を推進する従業員向けクラウドサービス『Edge Tracker 経費精算・勤怠管理・給与明細参照・年末調整申告』

https://www.mjs.co.jp/products/edgetracker/

・中小企業向けクラウド販売・仕入・在庫管理システム『かんたんクラウド販売』

https://www.mjs.co.jp/products/kantan-cloud-c/hanbai/

・自社の重要なデータをオールインワンで守るデータ保全アプライアンス『MJS バックアップ ONE』

https://www.mjs.co.jp/products/backup-one/

■ 開催概要

名称 ：第8回 名古屋 総務・人事・経理Week

公式URL ：https://www.office-expo.jp/nagoya/ja-jp.html

主催 ：RX Japan株式会社

会期 ：2026年2月25日（水）～27日（金） 10：00～17：00

会場 ：ポートメッセなごや （〒455-0848 名古屋市港区金城ふ頭二丁目2番地）

出展ブース：会計・財務EXPO 5-50

入場料 ：無料（事前登録制）

来場登録 ：https://www.office-expo.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1552808231096948-Y5G

VIP来場登録（課長職以上）：https://www.office-expo.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1552808231401393-0JT

商談予約フォーム：https://forms.office.com/r/WPHYgjRhxN

■ 株式会社ミロク情報サービス（MJS）について （https://www.mjs.co.jp/）

全国の会計事務所と中堅・中小企業および小規模事業者に対し、経営システムおよび経営ノウハウならびに経営情報サービスを提供しています。現在、約8,400の会計事務所ユーザーを有し、財務会計・税務を中心とした各種システムおよび経営・会計・税務等に関する多彩な情報サービスを提供しています。また、中堅・中小企業に対して、財務を中心としたERPシステムおよび各種ソリューションサービスを提供し、企業の経営改革、業務改善を支援しており、現在、約10万社の企業ユーザーを有しています。

