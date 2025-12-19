Spotfire(R)が 日経ムック『半導体エコシステム』に掲載されました

ＮＴＴコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社

NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：稲葉 秀司、以下NTTコム オンライン）が提供するビジュアルデータサイエンスツール「Spotfire(R)」が、2025年12月10日発売の日経ムック『半導体エコシステム 』（発行：日本経済新聞出版）にて記事広告に掲載されましたので、お知らせいたします。

誌面では、「半導体製造工程でのデータ活用」をテーマに、微細化や三次元化が進む半導体産業において、歩留まり改善がいかに競争力を左右するかについて言及されています 。その解決策として、現場のエンジニアが自らの知見を活かし、直感的な操作でデータを分析できる「Spotfire(R)」の活用事例や、当社の導入支援体制について詳しく紹介されています。

掲載記事の詳細は、以下よりご覧いただけます。ぜひご一読ください。

掲載記事の詳細はこちら :https://www.nttcoms.com/news/2025121901/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=251219_spotfire_release

媒体名： 日経ムック『半導体エコシステム グローバル共創が拓く産業の新時代』

発行元： 日本経済新聞出版

著者名： アクセンチュア 監修

発売日： 2025年12月10日

URL： https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/25/11/17/02315/

＜ビジュアルデータサイエンスツール「Spotfire」について＞

ビジュアルデータサイエンスツール「Spotfire(R)」は、データの読込みから前処理・可視化・統計解析・共有までをワンストップでカバーし、高度なデータサイエンティストからビジネスの現場まで、組織全体でのデータ活用を実現するデータ分析ツールです。



あらゆる種類のデータに接続・結合し、AIによるデータの前処理支援と、適切なビジュアライゼーションのレコメンドにより、全てのデータを瞬時に可視化・俯瞰できます。また、ビジュアル分析、統計解析、機械学習を用いた予測分析、ロケーション分析、ストリーミング分析など様々な分析を使いやすいUIで実施でき、データサイエンティストの分析業務を大幅に効率化します。製造業では、品質向上・歩留まりの改善を実現するために、データサイエンティストの分析結果をテンプレート化し、ダッシュボードとして現場に展開。現場のエンジニアが探索的データ分析を行うプラットフォームとして活用されています。詳しくはこちらからご覧ください。

https://www.nttcoms.com/service/TIBCO/products/spotfire/

＜NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューションについて＞

NTTコム オンラインは、2026年1月より「NTTドコモビジネスX」に社名変更を致します。「データ活用とテクノロジーで、企業の進化を支え抜く。」をミッションとして、データ活用と最適なテクノロジーの導入による “DX” と、それらを通じたより良い顧客体験 “CX” の実現をご支援することで、お客様のビジネスの可能性を拓く信頼の伴走者として、進化し続ける企業のデジタライゼーションに貢献します。

名 称： NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社

所在地： 〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目5番1号 大崎センタービル

代表者： 代表取締役社長 稲葉 秀司

URL： https://www.nttcoms.com/

＜Cloud Software Group, Inc.について＞

Cloud Software Group, Inc.は、現代の企業にミッションクリティカルなソフトウェアを提供しています。Cloud Software Groupは、TIBCO、Spotfire、Citrix、NetScaler、その他のビジネスユニットで構成され、世界中の1億人以上のユーザーが、プライベート、パブリック、マネージド、ソブリンクラウド環境において、進化、競争、成功できるよう支援しています。Cloud Software Group, Inc.のデータ、オートメーション、インサイト、コラボレーションに関するソリューションの活用方法については、こちらをご覧ください。

URL： https://www.cloud.com/

※TIBCOおよびSpotfireは、米国およびその他の国におけるCloud Software Group, Inc.およびその子会社の商標または登録商標です。本書に記載されているその他の製品名および会社名は、それぞれの所有者の財産であり、識別のために記載されています。

【お問合せ先】

NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社

データソリューション営業部

URL： https://www.nttcoms.com/service/TIBCO/products/spotfire/

メールアドレス： info-tibco@nttcoms.com