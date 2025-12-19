プライム１スタジオから新作発表！12/26 (金)「NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME」プレミア公開

株式会社プライム1スタジオ

プライム1スタジオの新作スタチュー（ポリストーン製の彫像）を世界に先駆けて発表する、最大級のオンライン造形エンターテインメント「NEXT LEVEL SHOWCASE（ネクストレベルショーケース）」。

今年10月にお送りした『XV: JOURNEYS THROUGH REALMS』に続き、最新作『XVI: REALMS BEYOND TIME（レルムズ・ビヨンド・タイム）』を、日本時間12月26日（金）午前11時よりYouTubeにてプレミア公開します！

ゲーム、アニメ、映画、コミック――多彩なジャンルを越えた作品から、驚きの発表をご用意。

バーチャルプロダクションなど最先端技術を駆使した、映画を思わせる迫力の映像でお届けします。

クリエイターの熱が伝わる、ドキュメンタリー映像も共にお楽しみください。

「NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME」は、日本時間12月26日（金）午前11時よりYouTubeにてプレミア公開。プライム１スタジオがスタチューの未来をお贈りします！



※掲載画像は2025年10月公開の『XV: JOURNEYS THROUGH REALMS』

NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME

YouTubeプレミア公開

日本時間 2025年12月26日（金）午前11：00スタート

NEXT LEVEL SHOWCASE 紹介ページ

https://www.prime1studio.co.jp/brand/nextlevelshowcase



公式SNS

X https://twitter.com/Prime1Studio

Facebook https://www.facebook.com/Prime1Studio/

Instagram https://www.instagram.com/prime1studio/

株式会社プライム１スタジオ

株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者：松本 理恵

・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/