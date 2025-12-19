Xross Starsブースターパック第2弾『Exceed Rampage』、本日発売

株式会社Brave group

株式会社Game & Co.（本社：東京都港区、代表取締役：星 崇祥、株式会社Brave group100％子会社）は、株式会社Samurai工房（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高野 大知）との共同事業で開発しているトレーディングカードゲーム『Xross Stars』（読み：クロススターズ、略称：クロスタ）のブースターパック第2弾『Exceed Rampage』を2025年12月19日(金)から発売いたします。

■ブースターパック第2弾『Exceed Rampage』概要

『Xross Stars』は、「共に、熱狂を」をコンセプトにした新作トレーディングカードゲームです。所属事務所やジャンルの垣根を越えて、個性豊かなタレントたちが交わり、それぞれのファンとともに新たな世界を広げていきます。

第2弾『Exceed Rampage』は、本日より全国のカードショップやコンビニエンスストアなどでお買い求めいただけます。

商品名

ブースターパック第2弾『Exceed Rampage』



発売日

2025年12月19日(金)



メーカー希望小売価格

1パック（ランダム8枚入り）：440円（税込）

1BOX（12パック入り）：5,280円（税込）

※BOX購入特典つき

本商品には、全82種類の通常カードと30種類のパラレルカードの中から、ランダムで8枚のカードが封入されています。また、12パック入りのBOXを購入いただくと、購入特典として『Exceed Rampage』収録カードのイラストを使用したスリーブ（11枚入り）が付属します。スリーブのデザインは全2種類あり、いずれか1種類がランダムで封入されます。

※BOX購入特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■『Exceed Rampage』リーダーカードについて

『Exceed Rampage』には、新たに16名のタレントを迎えたリーダーカードが登場します。

▼リーダーカード登場タレント（順不同）

赤見かるび／甘結 もか／蝶屋 はなび／わいわい／ボンちゃん／Shuto／かずのこ／立川／トナカイト／八雲 べに／神成 きゅぴ／kinako／あれる／如月 れん／天鬼ぷるる／どぐら／花芽 なずな（※第1弾再録）

※リーダーカードには「LR」「LRP」「LRPP」の3種類のレアリティが存在します。「LRP」「LRPP」は、特別なデザインや加工が施されたパラレル仕様です。

※「LRPP」カードは、一部のリーダーカードのみ存在します。※画像に掲載されているリーダーカードのレアリティは「LRP」です。

※花芽 なずなのリーダーカードには「LRPP」のレアリティのみが収録されています。



その他、詳しい情報は公式サイト(https://xross-stars.com/)をご確認ください。

■大会・交流会情報

『Xross Stars』の大会や交流会は、公式サイトよりご確認いただけます。参加いただいた方への特典配布や全勝賞などもご用意しています。ぜひ、この機会にご参加ください。

▼公認店舗イベント情報

・ショップバトル：https://xross-stars.com/event/shopbattle

・クロスタ交流会：https://xross-stars.com/event/meetup

・スターターデッキ交流会：https://xross-stars.com/event/st-meetup

■発売記念・Xキャンペーン開催中！

『Xross Stars』の発売を記念し、Xross Stars公式Xアカウントでフォロー&リポストキャンペーンを開催しています。キャンペーン期間中に応募された方の中から、抽選で12名様にXross Starsブースターパック第2弾 『Exceed Rampage』1ボックス（12パック入り）をプレゼントいたします。皆さまからのご応募をお待ちしています。

▼詳細はこちら

https://x.com/Xross_Stars/status/2001819898574704752?s=20

■『Xross Stars』とは

『Xross Stars』は、「共に、熱狂を」をコンセプトにした新作トレーディングカードゲームです。所属事務所やジャンルの垣根を越えて、個性豊かなタレントたちが交わり、それぞれのファンとともに新たな世界を広げていきます。Xross Starsは、esports大会やストリーム配信の熱狂的なシーンをタレントとともに創り上げ、その体験をプレイヤーの皆さまへお届けするトレーディングカードゲームです。

【開発体制について】

『Xross Stars』は、Brave groupとCrazy Raccoonの共同事業です。制作の中核を担うのは、プロデューサーを務める元プロTCGプレイヤーの久保 敦俊（株式会社Game & Co. 取締役）と、チェアマンを務める高野 大知（Crazy Raccoon 代表 / 通称：おじじ）です。さらに、リードゲームデザイナーには、国内で数々のカードゲームを手掛けてきた八十岡 翔太氏を迎えました。また、開発パートナーとして株式会社Sekappy、カード印刷のパートナーとして業界大手の印刷会社が参画。各分野の専門家たちが持つ知見と技術を結集した強力な体制で、本プロジェクトを推進しています。

HP：https://xross-stars.com/

X：https://x.com/Xross_Stars

YouTube：https://www.youtube.com/@Xross_Stars_Official

LINE公式アカウント「クロスタnavi」：https://line.me/R/ti/p/@xrossstars_navi

（『LINE』アプリ内で、「@xrossstars_navi」を検索）

■Game & Co. とは

Game & Co. は、大手esportsチーム『Crazy Raccoon』との共同事業として、オンラインスクール『CR Gaming School』を運営しています。このスクールでは、「本気でゲームが上手くなりたい人」に、本気で向き合う環境を提供しています。また、IP・クリエイター・活動者・メーカー・工場と共に革新的なプロダクトを生み出し、皆様へ新しい発見と感動を届けるブランド『AMICIS』を展開しています。

さらに、VTuber・ストリーマー・esports選手など、様々なタレントたちがカードとなって登場する新作トレーディングカードゲーム『Xross Stars』の企画・運営を行っています。

・公式サイト：https://gameandco.co.jp/

■Crazy Raccoonとは

Crazy Raccoonは2018年4月に結成したチームで、“ゲーマーをかっこよく魅せる”というテーマを掲げ、esportsの発展を目的として精力的に活動を行っています。現在は、「VALORANT」「Fortnite」「Apex Legends」「Streamers」など様々な部門で活動しています。所属選手は全員日本トップレベルの実力を誇り、世界で戦っているメンバーも多く所属しています。チーム全体のXのフォロワー、YouTubeの登録者数はそれぞれ800万人を超えており、動画投稿、ストリーミング、イベント出演など、インフルエンス力と実力を兼ね揃えたesportsチームとして幅広く活躍しています。

・公式サイト：https://crazyraccoon.jp/

■会社概要

株式会社Game & Co.

・設立：2022年12月1日

・代表取締役：星 崇祥

・取締役：久保 敦俊

・所在地：東京都港区

・事業内容：IP Platform（MD事業・TCG事業）/Incubation（esports事業・esports教育事業）

・公式サイト：https://gameandco.co.jp/



株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点

・代表者：代表取締役野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company



株式会社Samurai工房

・設立：2018年6月13日

・代表取締役：高野大知

・所在地：東京都渋谷区神南１丁目１８番２号フレーム神南坂ＣＲＡＺＹＲＡＣＣＯＯＮ

・事業内容：esportsチームの運営

・公式サイト：http://crazyraccoon.jp/



株式会社Sekappy

・設立：2017年4月4日

・代表者：高桑 祥広, 志村 一郎

・所在地：東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア 39階

・事業内容： システム開発事業等

・URL：https://sekappy.com/contact/