海外ディープテックスタートアップと東急不動産や貝印が事業検証

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野浩明、以下「東急不動産」）とスクラムスタジオ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋正⺒、以下「スクラムスタジオ」）が渋谷サクラステージ（東京都渋谷区）内で運営する「SAKURA DEEPTECH SHIBUYA（以下、「SDS」)」において、2025年6月から実施した半年間の事業支援プログラム「Sakura Deeptech Shibuya Accelerator」の成果発表及びSDSの一周年を祝うデモデイを12月4日（木）に開催しました。

2025年1月23日に開業したSDSは、マサチューセッツ工科大学（以下、「MIT」）の教授陣を筆頭に世界トップクラスのパートナーとともに、ディープテック分野のスタートアップ支援を行うグローバルなコミュニティ拠点として1年間活動を行ってきました。



SDSの活動のひとつである「Sakura Deeptech Shibuya Accelerator」では、採択された10社のスタートアップが半年間のプログラムを通して、日本市場の深い理解や、日本企業との実証実験や商品開発・事業化の協業検討などを行いました。デモデイでは成果発表のほか、スタートアップに関心が高い日本企業とのコミュニケーションが行われました。

■プログラムの主な成果

1. Verobotics（ベロボティクス）＆東急不動産株式会社

Veroboticsは、全自動外壁清掃ロボットを開発しているイスラエルのスタートアップで、外壁清掃と同時に外壁のデータを収集・管理する事業を行っています。デモデイに先駆けて12月3日に、渋谷サクラステージのセントラルビルの外壁にて、Veroboticsの全自動外壁清掃ロボットが窓を清掃する実証をしました。東急不動産が運営するビルでの本格導入を検討するため、現場担当者が機器を間近で確認し運用方法について説明を受けながら、作業手順などを検証しました。東急不動産は今後、Veroboticsの日本市場での展開に向けて、継続的に支援および連携を進める予定です。

2. Loliware（ロリウェア）＆東急不動産株式会社

Loliwareは、プラスチックの代替となる海藻由来の新素材を開発しているアメリカのスタートアップです。9月20日に東急不動産の施設である東急リゾートタウン勝浦で開催した環境関連イベントにて、Loliware社の海藻由来素材のストローをドリンク提供時に実証的に導入しました。今後は、他プロジェクトでの展開も検討しています。

3. Foundation Alloy（ファウンデーションアロイ）＆貝印株式会社

Foundation Alloyは、世界初の完全固体金属技術を用いた超高性能金属を開発しているアメリカ発のスタートアップです。プログラムを通じて貝印株式会社との協業検討をスタートし、2026年中には、Foundation Alloyの金属加工技術を用いた包丁の製造の実証実験を予定しています。従来の貝印での包丁製造工程では、包丁を成形する際に資材ロスが避けられず、この解決を課題としていました。Foundation Alloy社の金属加工技術を用いることで、型取り工程が不要となり、製造プロセスの短縮や廃棄物削減、さらには製造コストの低減が期待できます。金属成形プロセスの詳細や作業方法を検証するとともに、今後の製品化を視野に入れた連携を予定しています。

■活気あふれるセッションや展示に200名超が参加

イベント当日は、事業会社、ベンチャーキャピタル、大学・研究機関、行政機関、国内外のスタートアップなど、200名以上に参加いただきました。パネルセッションでは、イギリス発祥で日本でも急成長を遂げる電力会社・オクトパスエナジージャパンの CPO、Michael Cottrell 氏を迎え、海外スタートアップが日本企業と事業共創を進める際のコミュニケーションや文化的差異について講演いただきました。

また、プログラムに採択された 10 社のスタートアップによるブース展示では、最新の取り組み紹介や実際の技術を紹介するデモが並び、参加者との新たなコミュニケーションが生まれる場となりました。

■採択スタートアップ一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6953/table/603_1_73c4178a2f8de4ba7e1feff73ad8c87e.jpg?v=202512191121 ]

各スタートアップの技術や取り組みをより理解していただくため、コンセプトムービーを制作しました。それぞれの技術がどのような社会課題を解決し、未来をどのように変えていくのかを、視覚的・情緒的に伝える構成とすることで、スタートアップの価値をより分かりやすく、そして印象強く届けられる内容となりました。

【コンセプトムービー】https://youtu.be/lYIIjX9p0kI

■SDSのコミュニティについて

SDSは開業から1周年を迎え、多くのパートナー企業・大学・団体の参画により、日頃のコミュニティ醸成のための活動は大幅に拡大し、活性化しています。多様な分野の人材が集い、交流や協業を通じて新たな価値創出が進むなど、イノベーションハブとしての機能が一層強化されています。今後も、より多くのステークホルダーの皆様と連携し、社会課題解決に資するディープテックエコシステムの形成に貢献していきます。

■2026年度のアクセラレータープログラムへの参加スタートアップを募集

東急不動産とスクラムスタジオが運営する2026年度のアクセラレータープログラムに参加する、グローバルな展開を目指す国内外のディープテック・スタートアップを募集します。

渋谷は、メディア・ゲーム・音楽・ファッション・食・アートなど、あらゆるカルチャーが交差し、世界へ向けて発信される唯一無二のまちです。SAKURA DEEPTECH SHIBUYAは、渋谷が持つコンテンツやIPに最先端技術を掛け合わせ、渋谷から新しい体験と価値を創り、世界へ発信する機会を提供していきます。そこで挑戦するのは、技術とカルチャーを組み合わせ、コンテンツにイノベーションを起こすことです。来期アクセラレータープログラムでは、渋谷のカルチャーをエンパワーするディープテック・スタートアップを募集します。

【コンセプト】

コンテンツにイノベーションを起こす ～世界一ユニークなまち・渋谷から発信へ～

【募集内容】

・主な対象：アーリー・グロースステージ

・対象地域：グローバル（国内・海外）

・対象領域：上記のコンセプトに準ずるディープテック

（サステナビリティテック及び AI・ロボティクス、その他のテクノロジーも含む）

・募集開始：2026年 1月末頃

・応募詳細：詳しくはこちらのページにて1月末頃に発表いたします。

https://www.sakuradeeptechshibuya.com/accelerator/

■施設概要

名称：SAKURA DEEPTECH SHIBUYA -Global Innovation Hub-

場所：渋谷サクラステージ セントラルビル 12 階（東京都渋谷区桜丘町 1-2）

開業：2025 年1月23 日

H P：https://www.sakuradeeptechshibuya.com/

■会社概要

▼東急不動産株式会社

所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-21-1 渋谷ソラスタ

代表者：代表取締役社長 星野 浩明

設立：1953 年

HP：https://www.tokyu-land.co.jp/

東急不動産は、広域渋谷圏のまちづくりにおいて、スタートアップとの共創による新産業や最先端の事業創出を通じたエリア価値の向上やにぎわいづくりを推進しています。スター トアップの成長に寄り添う場所の提供や継続的な出資サポート、産官学の様々なプレイヤーとの連携機会の創出など幅広く取り組んでいます。

▼スクラムスタジオ株式会社

所在地：東京都港区西新橋 1-1-1

代表者：代表取締役社長 高橋 正⺒

設立：2020 年

HP：https://scrum.vc/ja/studio/

日本企業とグローバルスタートアップの新規事業創出を手掛けるスクラムスタジオ株式会社は、オープンイノベーションの手法を活用し、各業界を代表する大企業パートナー、スタートアップ、自治体との共創を支援する『Hokkaido F Village X』や『Sakura Deeptech Shibuya Accelerator』などのプログラムの企画運営をする「事業共創事業」や、海外スタートアップの日本進出を支援する「インキュベーション事業」を行っています。スクラムスタジオ株式会社は、日本企業と世界中のスタートアップとの新たな事業、価値創造を推進します。