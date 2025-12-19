TVアニメ『神椿市建設中。』がタイトーくじ初登場！「夜河世界」の八咫烏衣装が初のフィギュア化！【タイトーくじ　神椿市遊興中。】本日12月19日(金)より順次発売！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、タイトーくじの新商品として【タイトーくじ 神椿市遊興中。】を全国のホビーショップ、書店などの対象店舗にて本日2025年12月19日（金）より順次発売いたします。

本商品は、KAMITSUBAKI STUDIOによるオリジナルIPプロジェクトから生まれたTVアニメ『神椿市建設中。』のくじです。「夜河世界」の八咫烏衣装が初めてフィギュア化されるほか、「森先化歩」「谷置狸眼」「朝主派流」「夜河世界」「輪廻此処」の5人が、「ネオチャイナ衣装」をテーマにPHASE STUDIO所属イラストレーターりたお氏による限定描き下ろしイラストで登場します。キャラクターごとに異なるデザインのネオチャイナ衣装は、細部まで丁寧に描かれた細やかな装飾と華やかな色味が特徴的で、個性が際立ち作品の新たな魅力を引き立てます。ファン必見の、キャラクターと世界観を存分に堪能できます。

描き下ろしイラスト一覧

●商品ラインアップ

A賞は、アニメの最終決戦で着用した特別な八咫烏衣装の「夜河世界」をフィギュア化しました。「夜河世界」の持つ神秘性を、静かに手を差し伸べる仕草や澄んだ眼差しで表現しています。世界観や魅力を細部まで堪能できる、ファン必見のフィギュアです。

B～F賞は、限定描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドです。飾りやすいサイズで自由に並べて楽しめる華やかなアイテムです。G賞はキャラクターモチーフのピンズ、H賞はタイトー描き起こしデフォルメイラストのラバーストラップです。コレクションや鞄・ポーチなどに付けてお楽しみいただけます。I 賞のA3 サイズのポスターと、J 賞のクリアファイル＆ステッカーセットは、どちらも日常で作品の世界観を楽しめるラインアップです。タイトーくじでしか手に入らないアイテムを、この機会にぜひゲットしてください。

A賞 夜河世界フィギュア（全1種／約18cm）※台座が付属します。B賞 森先化歩アクリルスタンド（全1種／約16cm）C賞 谷置狸眼アクリルスタンド（全1種／約14cm）D賞 朝主派流アクリルスタンド（全1種／約15cm）E賞 夜河世界アクリルスタンド（全1種／約14cm）F賞 輪廻此処アクリルスタンド（全1種／約16cm）G賞 ピンズ（全5種／約4cm）※種類は選べません。H賞 ラバーストラップ（全5種／約7cm）※種類は選べません。I賞 A3ポスター（全6種／A3）※種類は選べません。J賞 クリアファイル＆ステッカーセット（全6種／クリアファイルA4、ステッカー約7cm）※種類は選べません。

LH（ラストハッピー）賞には、LH賞限定カラーの「夜河世界」フィギュアをご用意しました。最後のくじを引いた方にプレゼントします。

LH賞 夜河世界フィギュア(LH賞カラーver.)（全1種／約18cm）※台座が付属します。

WH（ダブルハッピー）賞は、タイトーくじ公式サイトからくじの半券に記載されたID番号を入力してご応募いただいた方の中から抽選で30名様にパール塗装仕様の「夜河世界」フィギュアをプレゼントします。

EXH（エクストラハッピー）賞は、タイトーくじ公式サイトからJ賞のくじの半券に記載されたID番号を入力してご応募いただいた方の中から抽選で200名様に「A賞 夜河世界フィギュア」をプレゼントします。

※WH賞・EXH賞の応募にはタイトーくじ公式サイトへ会員登録（無料）の上、ログインが必要です。

WH賞 夜河世界フィギュア(WH賞カラーver.)（全1種／約18cm）※台座が付属します。EXH賞 夜河世界フィギュア

●発売記念キャンペーン開催！

「タイトーくじ 神椿市遊興中。」の発売を記念して、「A賞 夜河世界フィギュア」を抽選で2名様にプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

【応募方法】

１．タイトーくじ公式X（@taito_kuji）をフォロー

２．対象の投稿をリポスト

【応募期間】

2025年12月19日(金)12:00～12月25日(木) 23:59まで

・タイトーくじ公式X（旧Twitter）：https://x.com/taito_kuji

●「タイトーくじ 神椿市遊興中。」概要

【商品名】タイトーくじ 神椿市遊興中。

【発売日】2025年12月19日(金)

【価 格】1回800円（税込）

【等級数】全10等級＋LH（ラストハッピー）賞

【取扱店舗】全国のホビーショップ、書店などの対象店舗

※店舗により発売時期が異なる場合、またお取り扱いが無い場合がございます。

※商品はなくなり次第終了となります。

・タイトーくじ公式サイト：https://www.taito.co.jp/taitokuji/item/0000011658

・取扱店舗検索ページ：https://www.taito.co.jp/taitokuji/storesearch?p=0000011658

●タイトーくじについて

タイトーがお届けする“はずれなし”のくじ。全国のコンビニエンスストアやホビーショップ、書店、一部アミューズメント施設にて取扱中。“思わず欲しくなる”タイトーくじならではの限定アイテムが「あなたの日常に最高のエンターテインメント」を提供します。

・タイトーくじ公式サイト：https://www.taito.co.jp/taitokuji

・タイトーくじ公式X（旧Twitter）：https://x.com/taito_kuji

・タイトーくじ公式Instagram：https://www.instagram.com/taito_kuji

【権利表記】

(C)KAMITSUBAKI STUDIO/SINKA ANIMATION PROJECT

(C) TAITO CORPORATION

【商標】

※TAITOおよびTAITOロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。