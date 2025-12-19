【開催レポート】3日間で1400名以上が来場！メンズスキンケアブランド「DISM」初のポップアップ『DISM LABO』ZeroBase表参道で3日間開催

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開するメンズスキンケアブランド「DISM（ディズム）」（以下、DISM）は、2025年12月12日（金）から14日（日）の3日間、ZeroBase表参道にて初のポップアップを開催し、3日間で1400名以上の来場者様にお越しいただきました。

「DISM」は、男性の肌に向き合い続けてきた長年の皮膚科学の知見から生まれたメンズスキンケアブランドです。「メンズ美容を愉しむ文化を創る」をミッションに商品開発を行い、数多くのベストコスメを受賞したT字型美顔器や洗顔料など、メンズの肌を考え抜いて生まれたアイテムが好評をいただいております。2025年11月にはブランドアンバサダーとして岩田剛典さんを起用し、TVCMや交通広告を全国展開しています。

今回、「美容を愉しむきっかけを創りたい」、「DISMのこだわりを深く知っていただく機会をつくりたい」という想いから、性別を問わず多くの方にご来場いただけるポップアップストアを開催しました。洗練された「研究所」をイメージした空間で、DISMの肌へのこだわりを体感いただける場をご用意しました。

会場では、「DISM肌悩みルーレット」や肌年齢・シミ・シワなどを調べる「肌診断体験ブース」などのコンテンツをお楽しみいただき、実際にご来場のお客様からは「肌悩みを知ったうえで商品を提案してもらえるのが嬉しい」「男性とか女性とか、性別関係なく美容にチャレンジしてみたい気持ちになった」といった声が寄せられました。

3日間の来場者総数は1,400名を超え、大盛況のうちに幕を閉じました。

■「DISM LABO」について

『研究所』をテーマに男性の肌に向き合い続けるDISMの世界観を表現。1階はメタリックな壁面が近未来的な雰囲気を感じさせ、2階は白タイルのデザインで壁面をあしらい、洗練された研究所らしい空間を表現しました。

＜1階＞

・「DISM肌悩みルーレット」

美容を愉しむ遊び心の表現の1つとして用意した「DISM肌悩みルーレット」では、人気雑誌のベストコスメを数々受賞した約3万円相当のT字型美顔器を含む、ルーレットで当たった肌悩みに対するケアアイテムをプレゼントいたしました。

・肌診断体験ブース

「肌診断体験ブース」では、肌年齢をお調べし、シワやシミなどを点数化。お客様のお肌の状態に合わせて、スタッフからケア方法やおすすめのアイテムをご紹介しました。「自分の点数を知るのは怖い…」と不安を口にされながらも、可視化されたお肌のお悩みに対して、皆様興味津々で説明を受けられました。

＜2階＞

・タッチ＆トライスペース

11月発売の新商品を含む商品のタッチ＆トライをいただけるスペースをご用意。DISMの商品を一挙にお試しいただけるスペースとして、軽量でコンパクトなのにパワフルな美顔器や、ボリューミーな泡が特徴の洗顔料など、多くのお客様がワクワクとした表情で商品を試されました。

・フォトスポット

白衣を着用し撮影いただけるフォトスポットを設置。フォトスポットにはブランドアンバサダーの岩田剛典さん全身パネルと直筆サインもご用意しました。

■「DISM」おすすめアイテムを一部ご紹介

ディズム EMS EER メディスキンケアデバイス

医師監修の浸透※1デバイスで、想像以上のスキンケアを。

うるおい浸透※1機能を搭載した美容医療発想のメディスキンケア美顔器。

商品名：ディズム EMS EER メディスキンケアデバイス

種 類：〈家庭用美顔器〉

分 類：雑貨品

本体質量：63g

価 格：32,000円(税抜)、35,200円(税込)

付属品：ACアダプター、USBケーブル、取扱説明書（保証書付き）

※1 角層まで

＜「ディズム EMS EER メディスキンケアデバイス」受賞媒体＞

2024年10月の発売以降、1年での計画販売台数を3か月で達成、2025年1月には一時完売状態となるなど、大きな反響をいただきました。

・LIPSベストコスメ2025 上半期新作賞 美顔器部門1位

・VOCEアンバサダー応援団お墨付き 2025年5月期

・2025 7月コスメランキング月間ロゴ 美容ギア（顔）部門1位

・MEN’S NON-NO美容大賞2025 美容ギア部門 2位

ディズム クリーミーフォームウォッシュ

濃密な炭酸※1泡で、汚れを落としながら、うるおいを。

スキンケアが浸透※2しやすくなる、透明感あふれる柔らかな肌へ。

＜洗顔料＞

商品名：ディズム クリーミーフォームウォッシュ

販売名： ディズム クリーミーウォッシュＱＲ２

内容量：120g

価格：1,800円（税抜） 1,980円（税込）

特長

・エアゾールを活かした濃密炭酸※1泡

・肌の糖化に着目した成分「カルノシン(整肌成分)」配合

・肌にハリを与えるナイアシンアミド(保湿成分)5％配合

※1 炭酸ガス(噴射剤)

※2 角層まで

■DISMとは

「DISM」は、男性の肌に向き合い続けている長年の皮膚科学の知見から生まれたメンズスキンケアブランドです。「効き肌※1に導く、メディスキンケア。」をブランドコンセプトに2024年9月にリニューアルし、男性が美容を愉しみ、肌だけではなく前向きな気持ちになることをサポートすることをミッションとして、ベーシックケアからスペシャルケアまで成分がより深く届く※2、柔らかな肌に整えるためのラインナップを揃えています。2025年11月にはブランドアンバサダーとして、岩田剛典さんを起用いたしました。11月より公開中のCMや公式サイトでは、「天才だ！」が口癖の「DISMラボ」研究員の「DISMさん」というキャラクターとしてコミカルでチャーミングな岩田剛典さんをご覧いただけます。

※1 スキンケアが角層まで浸透しやすい柔らかい肌

※2 角層まで

・DISMブランドHP：https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/

・「DISMさん」特設サイト

DISMさんについてより詳しく知ることができる特設サイトも公開中！

https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/specia

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジングケア・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルスケア・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジングケア商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。