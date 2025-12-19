¡Ú¤¤¤ï¤FC¡Û¼ÆÅÄÁÔ²ð Áª¼ê¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ì¤è¤ê´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ï¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ì¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÆÅÄ ÁÔ²ð Áª¼ê¤¬¡¢´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¿·¤¿¤Ê·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2029Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÆÅÄ ÁÔ²ð ¡ÊSOSUKE SHIBATA¡Ë¡Û
| ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
MF
| À¸Ç¯·îÆü
2001Ç¯5·î26Æü¡Ê24ºÐ¡Ë
| ¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
168cm / 64kg
| ½Ð¿È
¿ÀÆàÀî¸©
| ·ÐÎò
FC¥°¥é¥ó¥ÄÇßÅÄ ¢ª ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ìU-15Ê¿ÄÍ ¢ª ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ìU-18 ¢ª ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ì ¢ª ¥«¥¿ー¥ìÉÙ»³ ¢ª ¥ô¥¡¥ó¥éー¥ìÈ¬¸Í ¢ª ¤¤¤ï¤FC
|ÂåÉ½Îò
2018Ç¯¡§U-17ÆüËÜÂåÉ½
2019Ç¯¡§U-18ÆüËÜÂåÉ½
| ½Ð¾ìµÏ¿
¡ã2025Ç¯¡ä
J2¥êー¥°¡§30»î¹ç½Ð¾ì / 3ÆÀÅÀ¡¢¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§1»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¡§1»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ
¡ãÄÌ»»¡ä
J1¥êー¥°ÄÌ»»¡§19»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ¡¢J2¥êー¥°¡§39»î¹ç½Ð¾ì / 3ÆÀÅÀ¡¢J3¥êー¥°ÄÌ»»¡§37»î¹ç½Ð¾ì / 2ÆÀÅÀ¡¢¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§10»î¹ç½Ð¾ì / 1ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕÄÌ»»¡§8»î¹ç½Ð¾ì / 1ÆÀÅÀ
| ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤¤¤ï¤FC¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤âÇ®¤¤¤´»Ù±ç¡¦¤´À¼±ç¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«´õË¾¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤Î1Ç¯È¾¤ÇÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤òËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ï¤FC¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦¤ËJ1¤Ø¾º³Ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Íè¥·ー¥º¥ó¤â¡¢Ç®¤¤±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×