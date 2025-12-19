放送開始50周年を迎える伝説のドラマシリーズ初の映画化作品「五十年目の俺たちの旅」と株式会社モンテローザグループのタイアップが決定！！

株式会社モンテローザ

株式会社モンテローザ(本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博)は、2025年12月19日から、映画公開を記念し、全国の白木屋・魚民・目利きの銀次など、222店舗限定で記念ポスターを店内に掲示いたします。

主演の中村雅俊が自ら監督を務める映画『五十年目の俺たちの旅』のテーマでもある「絆」、「再会」、「人生の旅」にちなんで、＜仲間や家族との“もう一度乾杯”＞をコンセプトに、「世代を超えて集まる場所」、「あの頃の仲間と再会できる場」として株式会社モンテローザグループの店舗とのコラボキャンペーン企画が実現！

映画の“再会”テーマと店舗での“乾杯”体験を共鳴させ、公式Xアカウントを利用したプレゼントキャンペーンも実施いたします。

ムビチケ鑑賞券やサイン入りポスターが抽選で当たる！！公式Xコラボプレゼントキャンペーン

■実施期間

2025年12月19日（金）～2026年1月12日（月）

■実施内容

株式会社モンテローザ公式Xアカウント（@monteroza_pr）と映画『五十年目の俺たちの旅』公式Xアカウント（@oretabi50th_）をフォローし、ハッシュタグ：＃俺たちの乾杯 をつけて投稿していただいた方の中から抽選でムビチケ（デジタル映画鑑賞券）やサイン入りポスターが当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

株式会社モンテローザグループの店舗で乾杯している写真をつけて投稿いただくと、当選率がアップします。

■景品内容

A賞：映画ムビチケ鑑賞券 10組20名様

B賞：映画サイン入りポスター 3名様

映画「五十年目の俺たちの旅」について

2026年１月9日(金)よりTOHOシネマズ日比谷ほか全国ロードショー

公式サイト：https://oretabi50th-movie.jp/

1975年10月にスタートした連続ドラマ『俺たちの旅』。カースケ、オメダ、グズ六が繰り広げる熱い青春群像劇は、当時の若者たちを熱狂させ、放送後も『十年目の再会』『二十年目の選択』『三十年目の運命』と彼らの人生の節目ごとにスペシャルドラマが作られてきた。そして、放送開始50周年を迎えた今、20年ぶりの続編『五十年目の俺たちの旅』が初の映画版として製作され、カースケたち３人の物語が初めて銀幕に登場する。

カースケを演じるのは中村雅俊。今回も主題歌「俺たちの旅」はじめ、挿入歌も務める。グズ六役に秋野太作、オメダ役に田中健、さらにオメダの妹・真弓役に岡田奈々と５０年前のオリジナルキャストが結集した。企画・脚本はドラマシリーズからメインライターを務める鎌田敏夫。昭和を代表する数々の大ヒットドラマを生み出してきたベテランが令和の時代に新たな物語を紡ぐ。本作で初のメガホンを取るのは主演の中村雅俊。ドラマシリーズからの映像もふんだんに使い彼らの人生をたっぷりと振り返ることができる。この作品は彼らの『五十年目』の物語であると同時に、彼らが歩んできた『五十年間』の物語。今も続いている彼らの青春の旅をともにする、かけがえのない【人生の一本】となる特別な作品が完成した。

出演：中村雅俊 秋野太作 田中健 / 前田亜季 水谷果穂 左時枝 福士誠治 / 岡田奈々

原作・脚本 鎌田敏夫 監督 中村雅俊 主題歌 「俺たちの旅」歌：中村雅俊

配給 NAKACHIKA PICTURES (C)️「五十年目の俺たちの旅」製作委員会 oretabi50th-movie

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes