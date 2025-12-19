Sansan、商談記録を自動要約するAI音声入力機能を実装

Sansan株式会社

働き方を変えるAXサービスを提供するSansan株式会社は、ビジネスデータベース「Sansan」において、商談記録を手間なく作成できる「AI音声入力機能」を追加しました。

商談時に本機能を起動するだけで、顧客との会話をAIが文字起こし・要約し、商談記録としてSansan上に保存できます。これにより、商談後のメモ作成にかかっていた作業負担を大幅に軽減するとともに、日々の営業活動の中でより正確かつ網羅的な商談情報が自然に蓄積されることで、企業が保有するビジネスデータベースの価値向上につながります。

■提供の背景

商談記録は、営業活動における提案精度の向上やチーム内での情報共有などに欠かせない重要な情報です。「誰が、いつ、どのような会話をしたのか」を正確に把握することで、顧客との関係構築や社員同士の連携をよりスムーズに進めることができます。しかし実際の営業現場では、担当者が多忙なために商談記録の作成が後回しになり、必要な情報が十分に蓄積されないケースや、記録内容の量や細かさが担当者ごとに異なり、情報共有や引き継ぎの際に支障が出るケースなども発生していました。

ビジネスデータベース「Sansan」では、名刺情報にひも付けて商談内容を記録できる「コンタクト」機能を提供してきましたが、営業担当者の負担なく質の高い商談記録を蓄積できる環境を提供するため、本機能の開発に至りました。生成AIを活用して商談記録の作成をサポートすることで、営業担当者の負担を大幅に軽減するとともに、記録の抜け漏れを防ぎ、より質の高い情報を蓄積できるようになります。これにより、企業が保有するビジネスデータベースの正確性と網羅性が高まり、営業活動の高度化にもつながります。

■本ソリューションの概要

本機能は、商談時にビジネスデータベース「Sansan」のスマートフォンアプリを開いて録音を開始するだけで、商談中の会話を自動で文字起こしし、AIが要点を整理してコンタクトに商談記録として登録するものです。録音した音声は端末内で処理され、文字起こしと要約が完了すると自動的に削除されます。

商談終了後は、商談の形式や出席者といった最低限の基本情報を入力するだけで商談記録が完成するため、営業担当者の作業負担を大幅に軽減し、商談に集中しやすい環境を実現します。また、コンタクト情報は名刺情報とひも付いて蓄積されるため、顧客との過去のやりとりを簡単に振り返ることができ、引き継ぎや組織内での情報共有にも役立ちます。

なお本機能は、AIを含む最新技術を活用した機能群「Sansan Labs」の一機能として提供します。

■利用条件および問い合わせ先

＜利用環境について＞

本機能は、iOS版のビジネスデータベース「Sansan」のスマートフォンアプリで利用できます。利用にあたっては、iPhoneのiOSおよびSansanのスマートフォンアプリを最新版にアップデートする必要があります。

＜利用対象について＞

本機能は、Sansanの「Standard」または「Enterprise」プランを契約している企業が利用可能です。

＜本機能に関する問い合わせ先＞

・Sansanを利用している場合：Sansan株式会社の営業担当者までご連絡ください。

・Sansanを利用していない場合：プロダクトサイト（https://jp.sansan.com/）の問い合わせよりご連絡ください。

