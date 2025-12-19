UP-Tから本物そっくりなミニCDケースキーホルダーが新登場！

丸井織物株式会社

オリジナルプリントのUP-Tから、ミニCDケースキーホルダーが新登場しました。

縮小されたCDケースのミニチュアデザインで、ケースの開閉やディスクの取り外しも可能。リアルな作りにこだわった、遊び心あふれるアイテムです。

ポップカルチャーや音楽を愛する人へのプレゼントはもちろん、推しのジャケットデザインをプリントしてイベントやライブに持って行けば、ファン同士で盛り上がること間違いなし！ バッグやポーチにつけて、個性をアピールするのにぴったりです。

さらに、お気に入りの写真やイラストを自由にデザインできるので、誰ともかぶらない“自分だけのミニCD”が作れます。

◆商品ページ◆

https://up-t.jp/item-detail/%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/IT2755



素材：ポリスチレン

サイズ：ケース：(約)W53mm×H43mm×D8mm／ディスク：φ40mm×D2mm

通常価格：1,243円（税込）

「UP-T（アップティー）」

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

URL ：https://up-t.jp/

取り扱いアイテム： Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格 ：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

■丸井織物について

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作