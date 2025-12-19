『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』よりオリジナルコレクションが登場！

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」にて、2025年12月20日（土)より、今年放送10周年を迎えた『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』のコレクションアイテムをSTRICT-G各店舗にて販売いたします。


バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/ )では、2025年12月19日(金)13時より、予約販売を開始いたします。


(発売元：株式会社バンダイ)




■STRICT-G『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』Tシャツ


カットソーを3種を展開いたします。


MSガンダムバルバトス：ホワイトボディにガンダム・バルバトスをフロントにプリントしたTシャツです。






SEASON1タイトル：TVシリーズ第1期の各タイトルを背面にあしらったTシャツです。






ガンダムバルバトス起動ロゴ蓄光：ガンダム・バルバトスの起動時にモニターに映るマークを蓄光プリントでデザインしたTシャツです。






・価格　　　　：各4,730円(税込)(送料・手数料別途)


・種類　　　　：MSガンダムバルバトス


　　　　　　　　SEASON1タイトル


　　　　　　　　ガンダムバルバトス起動ロゴ蓄光


・商品素材　　：綿100％


・サイズ　　　：M/L/XL/XXL


・生産国　　　：中国


・商品購入URL：MSガンダムバルバトス　https://p-bandai.jp/item/item-1000242973/


　　　　　　　　SEASON1タイトル　https://p-bandai.jp/item/item-1000242977/


　　　　　　　　ガンダムバルバトス起動ロゴ蓄光　https://p-bandai.jp/item/item-1000242974/



ギャラルホルン セブンスターズロゴ：フロント、バックにシルバーのラバープリントをあしらったロングTシャツです。





・価格　　　　：各5,830円(税込)(送料・手数料別途)


・種類　　　　：ガンダムバルバトスルプス


　　　　　　　　ギャラルホルン セブンスターズロゴ


・商品素材　　：綿100％


・サイズ　　　：M/L/XL/XXL


・生産国　　　：中国


・商品購入URL：https://p-bandai.jp/item/item-1000242979/




■STRICT-G『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』トートバッグ ガンダムバルバトス起動ロゴ


表面に鉄華団ロゴ、裏面にガンダム・バルバトス起動時のマークをあしらったトートバッグです。




・価格　　　　：各3,300円(税込)(送料・手数料別途)


・商品素材　　：綿100％


・サイズ　　　：W420mm×H380mm×D130mm


・生産国　　　：パキスタン


・商品購入URL：https://p-bandai.jp/item/item-1000242980/



■STRICT-G『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』マグカップ ガンダムバルバトス起動ロゴ


表面に鉄華団ロゴ、裏面にガンダム・バルバトス起動時のマークをあしらったマグカップです。




・価格　　　　：各1,210円(税込)(送料・手数料別途)


・サイズ　　　：Φ80×H92mm
・容量　　　　：320ml
・商品素材　　：陶器


・生産国　　　：日本


・商品購入URL：https://p-bandai.jp/item/item-1000242981/



＜予約開始：2025年12月19日(金)＞


・「プレミアムバンダイ」内「STRICT-G Online Store」


商品購入URL： https://p-bandai.jp/strict-g/originals/fab/


販売期間　　：2025年12月19日(金)13時～2025年1月4日(日)23時


発売元　　　：株式会社バンダイ


発送月　　　：2026年1月予定


※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。


※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。



＜一般販売：2025年12月20日（土）＞


・STRICT-G　東京お台場店


所在地　：〒135-0064　東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ7F


電話　　：03-5579-6157


営業時間：11:00～20:00　※土・日10:00～21:00　



・STRICT-G　東京ソラマチ店


所在地　：〒131-0045　東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ4F


電話　　：03-5809-7328


営業時間：10:00～21:00　



・STRICT-G　NEOPASA静岡(下り)店


所在地　：〒421-1224　静岡県静岡市葵区飯間1258


　　　　　(新東名高速道路下り線 静岡サービスエリア内)


電話　　：054-295-9121


営業時間：8:00～21:00　



・STRICT-G　多賀SA(下り)店


所在地　：〒522-0342　滋賀県犬上郡多賀町敏満寺西谷66-31 多賀SA(下り線)内


電話　　：0749‐47‐3228


営業時間：10：00～20：00　



＊詳しくは店舗へ直接お問い合わせください。



※在庫は常に変動をしておりますので、ご来店いただいた時点でご希望の商品が完売している場合もあります。ご了承ください。


※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。


※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。


※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。


※日本国外で販売する可能性があります。



■「STRICT-G(ストリクト ジー)」とは


『機動戦士ガンダム』の世界観を取り入れた、“COOL JAPAN”を象徴する本格的なメンズアパレルショップとして、2012年4月に『ガンダムフロント東京店』、『NEOPASA静岡店』の2店舗を同時期にオープン。現在は国内４店舗にて、日本を代表するブランドとのコラボレーションや、オリジナル商品などを多数展開しております。




■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは


「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。


ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。


バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/