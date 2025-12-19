【ウェビナー】1/27（火）今こそ見直したい、監視カメラ映像のデータ管理 VSaaS・映像活用・長期間録画の最前線

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2026年1月27日（火）『今こそ見直したい、監視カメラ映像のデータ管理 VSaaS・映像活用・長期間録画の最前線』セミナーを開催します。




https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/cctv


日　時：2026年1月27日（火）　15：00～15：35


会　場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）


主　催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社


参加費：無料


定　員：50名


対　象：・監視カメラシステムのリプレースを検討中の方
　　　　・増え続ける監視カメラの映像データにお悩みの方


　　　　・監視カメラシステムの最新動向を知りたい方




＜内容＞


「監視カメラを日々運用しているものの、映像データの管理は現状のままでよいのかわからない」というご相談を多くいただきます。

というのも、近年ではトレーサビリティ強化のための長期間録画が急務となっているほか、防犯用途だけでなく業務効率化やマーケティングにも監視カメラが活用されるなど、保管すべき映像データ量は増加の一途をたどっています。
さらに、リモート監視ができるVSaaS（映像監視サービス）も登場していますが、自社に最適な監視カメラシステム構成は要件によってさまざまです。

本セミナーでは、監視カメラ市場における最新動向や、長期間録画を実現するシステム構成のタイプについて、実際の事例も交えつつご紹介します。この機会に是非ご参加ください。



◆監視カメラシステムのリプレースを検討中の方
◆増え続ける監視カメラの映像データにお悩みの方


◆監視カメラシステムの最新動向を知りたい方



といったお悩みをお持ちの方におすすめです。



＞＞詳細・お申込み


https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/cctv