【木原音瀬作家生活30周年記念企画】第1弾「HUG 30」【本日発売】

作家生活30周年に合わせて、全3冊の作品集を隔月連続刊行!!
タイトルはそれぞれ「HUG 30」「KISS 30」「LOVE 30」木原音瀬流の愛の物語をご堪能ください



ノベルズ情報




「HUG 30（ハグ サーティ）」


著：木原音瀬


表紙イラスト・イラスト：厘 てく


イラスト：上田アキ


イラスト：外岡もったす


発売日：2025年12月19日


価格：1,980円（税込）


判型：四六判



木原音瀬作家生活30周年記念――。


読者の心を強く揺さぶり続ける木原音瀬の幻の雑誌掲載作品「恋の片道切符」をはじめ、


未書籍化の作品を厳選し収録した珠玉の作品集。


それぞれ各作品ごとに書き下ろし小説を収録、全3巻構成の第1巻。


大人気豪華漫画家陣が、卓越した文章力と独特の世界観の木原ワールドをイラストで描く。



「恋の片道切符」


推しが突然恋人に!?　イケメン年下外国人×ポンコツイケオジ俳優の不器用な恋



収録作品「恋の片道切符」「うつる」「レザナンス」＆各作品の番外編書き下ろし



仕様


美麗なイラストを丁寧につつみこんで、淡く透ける透写紙の向こうでふたりが過ごすひとときを、そっと覗き見…。


ずっと大事にしてほしい想いを込めて、プレミアム仕様の愛蔵本はコレクション必須！



3巻ともトレーシングペーパーカバーの特別仕様です!!



特典情報


＼どちらの特典も「恋の片道切符」のSS入り！／


両方読むとさらに楽しめます♪



【アニメイト特典】書き下ろし小説入り4Pリーフレット


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3290030/



【コミコミスタジオ特典】書き下ろし小説入りリバーシブルカード


https://comicomi-studio.com/goods/detail/211243



※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。


※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。


※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。


※お問い合わせは各書店・店舗へお願いいたします。



3巻購入特典


3冊購入してパスワードを集めると、書き下ろし小説が読める★



25年12月19日発売「HUG 30」・26年2月19日発売「KISS 30」・26年4月17日発売「LOVE 30」の本文ページ内の詳細をご確認ください。



「恋の片道切符」コミカライズ　2026年2月9日 上下巻同日発売


BBC DX「恋の片道切符 上巻」


BBC DX「恋の片道切符 下巻」


著：梁 阿渣


原作：木原音瀬


上巻 https://www.b-boy.jp/comics/232791


下巻 https://www.b-boy.jp/comics/232795



