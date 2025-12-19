【dodaキャンパス×ワンキャリア共催】企業人事向けオンラインカンファレンス『新卒採用カンファレンス2026冬』

パーソルキャリア株式会社

株式会社ベネッセホールディングスとパーソルキャリア株式会社の合弁会社：株式会社ベネッセ i-キャリア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：風間 直樹）が運営する、doda発の新卒オファーサービス「dodaキャンパス」(https://campus.doda.jp/)は、新卒採用サービス「ワンキャリア」を提供する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）と、2026年1月28日（水）・29日（木）の2日間連続で企業人事向けオンラインカンファレンス「新卒採用カンファレンス 2026冬」を共同開催します。

開催の背景

今回のテーマは「学生の“いま”を、すぐ使える採用施策に変える」

採用難の現代は「学生理解」が採用成功の大きなカギとなっています。少子化や若者のキャリア観の変化が加速する中、学生の価値観や意思決定プロセスはこれまで以上に多様化しており、従来の採用アプローチだけでは十分ではありません。「学生のリアル」を把握した上で企業自身が打ち手を磨けるかどうかが、これからの採用競争力を大きく左右します。

そこで、dodaキャンパスとワンキャリアによる4回目の共催イベントでは、学生の声や調査データを取り入れたほか、企業と学生が垣根を超えて共に話し合う機会を設けるなど、多様なアプローチでこれからの理想的な採用のあり方を考えます。本カンファレンスで獲得した学生インサイトを採用戦略に反映させることで、企業が自社の採用活動や人材育成の具体的なアクションにつなげることを目指します。

プログラム

基調講演と単独セッションを合わせ、2日間で全24個のプログラムをお届けします。1日目はベーシック（初級編）として、採用の基礎となる学生の“いま”や採用トレンドの最前線について、2日目のアドバンス（上級編）ではその学びをより自社の活動に生かすための方法をお話しします。

※登壇企業およびテーマ、タイムラインなどは変更になる可能性がございます。

2026年1月28日（水）：ベーシック（初級編）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/22215/table/959_1_febd5dd03fbac8d206b4cb52c3c74321.jpg?v=202512191121 ]

2026年1月29日（木）：アドバンス（上級編）

開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/22215/table/959_2_c902fb4dea3ea573bb6db0ce09e5f5c2.jpg?v=202512191121 ]

イベント名：新卒採用カンファレンス 2026冬

～学生の“いま”を、すぐ使える採用施策に変える2日間～

主催 ：株式会社ワンキャリア、株式会社ベネッセ i-キャリア

日程 ：2026年1月28日（水）～1月29日（木） 10:00～17:00 ※予定

開催形式 ：オンライン配信（事前申込制）

参加対象 ：企業・団体の人事・採用担当者

参加費 ：無料

申込方法 ：特設イベントページ(https://campus.doda.jp/__/short_urls/5aQ)よりお申し込みいただけます

早期申込特典

2026年1月23日(金)までにお申込いただいた方は、特典として2025年9月に開催した「新卒採用カンファレンス2025秋」で人気を博した下記講演のアーカイブ動画をご視聴いただけます。

１. 候補者体験（CX）向上で採用はどう変わる？学生の志望度を上手に高める仕組化の秘訣

（登壇企業・団体：株式会社ワンキャリア、株式会社ベネッセi-キャリア）

２. 人事・採用担当の“ネクストステージ”―あなたのキャリアを輝かせる4つのスキルセット

（登壇企業・団体：株式会社ワンキャリア、パーソルキャリア株式会社）

■doda発 新卒オファーサービス「dodaキャンパス」について＜ https://campus.doda.jp/(https://campus.doda.jp/) ＞

「dodaキャンパス」(https://campus.doda.jp/)は、学生が自身の努力や学び・経験などをデータベースに蓄積し、個性を可視化することにより、企業が自社のキャリア教育プログラムやインターン・採用選考等のオファーを送ることができる「doda発 新卒オファーサービス」です。2025年6月時点で約104万3,000人の学生（2026～2029年卒）が登録しており、国内最大級の学生データベースを保有しています。

■株式会社ベネッセi-キャリアについて＜ https://www.benesse-i-career.co.jp/(https://www.benesse-i-career.co.jp/) ＞

株式会社ベネッセホールディングスとパーソルキャリア株式会社が2015年4月に設立した合弁会社です。株式会社ベネッセコーポレーションの大学教育事業部門とパーソルキャリア株式会社の新卒就職支援部門が一緒になりました。両社の力を最大限に活用して、大学の教育支援、学生の就活支援、および企業の採用支援を行う事業を推進しています。大学生向け教育事業と新卒学生に特化した就職支援事業を合わせることで、学生の力を伸ばし、学生が自分を活かせる職場に出会い、自らの力で社会に貢献できる人材になることを支援してまいります。教育事業と就職支援事業の一体的な運営を通じて「まなぶ と はたらく をつなぐ」ことを目指します。

■株式会社ワンキャリアについて

ワンキャリアは「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、就活支援/新卒採用サービス「ワンキャリア」、転職支援/中途採用サービス「ワンキャリア転職」を展開しています。これらのサービスを通じて、すべての個人のキャリアに向き合い、キャリアデータを結集し、多様化する世の中において採用マーケットのアップデートを目指します。