¡Ú¤³¤ì¤á¤Á¤ãÌ¾Ãø¡Ä¡Û¡ÚÆ»É¸¤Î¤è¤¦¤Ê1ºý¡Û°ÛÎã¤ÎÂçÈ¿¶Á¡ªÇ¾²Ê³Ø¼Ô¡¦²¸Â¢°¼»Ò¤ÎºÇ¿·´©¡Ø´¶¾ðÏ«Æ¯¤ÎÌ¤Íè¡ÙÇä¤êÀÚ¤ìÂ³½Ð¡¢¶ÛµÞ½ÅÈÇ½ÐÍè¡õËÁÆ¬ÌµÎÁ¸ø³«¡ª¡¡Ä«Æü¿·Ê¹¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂ¾¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏÃÂê¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®Ìî»ûÍ¥¡Ë¤Ï¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦²¸Â¢°¼»Ò¡Ê¤ª¤ó¤¾¤¦¡¦¤¢¤ä¤³¡Ë¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·´©¡Ø´¶¾ðÏ«Æ¯¤ÎÌ¤Íè――Ç¾¤Ï¤Ê¤¼Â¾¼Ô¤Î¡È¸«¤¨¤Ê¤¤¿´¡É¤ò¿ä¤·¤Ï¤«¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê2025Ç¯10·î17ÆüÈ¯Çä¡¡ÀÇ¹þÄê²Á2,090±ß¡Ë¤ò¡¢2025Ç¯12·î19Æü½ÐÍè¤Ç½ÅÈÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü½ÅÈÇµÇ°¡ªËÁÆ¬¤¿¤á¤·ÆÉ¤ß¸ø³«
£Á£É»þÂå¡¢¿Í´Ö¤¬»ý¤ÄºÇÂç¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡¡
´¶¾ð¤òÍÞ°µ¤·¡ÈÂ¾¼Ô¤Ë¤¢¤ï¤»¤ë¡È¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ë¤Ê¸½Âå¤«¤é¡¢
¡ÈÂ¾¼Ô¤òÍý²ò¤¹¤ë¡È´¶¾ðÅªÃÎÀ¤ÎÌ¤Íè¤Ø¡£
¿Í´Ö¤Î²ÄÇ½À¤ËÏÃÂê¤ÎÇ¾²Ê³Ø¼Ô¤¬Ç÷¤ë¡£
¡Ø´¶¾ðÏ«Æ¯¤ÎÌ¤Íè――Ç¾¤Ï¤Ê¤¼Â¾¼Ô¤Î¡È¸«¤¨¤Ê¤¤¿´¡É¤ò¿ä¤·¤Ï¤«¤ë¤Î¤«¡©¡ÙËÁÆ¬¼ýÏ¿¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡× ¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è
¡ÊÁ°Î¬¡Ë
¡¡¤³¤ÎËÜ¤Ç¤ÏÇ¾²Ê³Ø¤«¤é´¶¾ðÏ«Æ¯¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤â¤½¤â´¶¾ð¤È¤Ï²¿¤«¡©¡¡°Õ¼±Åª¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤â¤Î¡Ê°Õ¼±¡Ë¤È¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡Ê´¶¾ð¡Ë¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¹Í¤¨¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸½Âå¤ËÆÃÍ¤Î´¶¾ðÏ«Æ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤äSNS¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤Ê¤¤¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤â¡¢¸½¼Â¤Î¤½¤Î¿Í¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿´Ø¤ï¤ê¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤Î´¶¤¸Êý¤ä°Õ¸«¤äÂÖÅÙ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤Î»È¤¤Êý¤Ï¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡ËÄÂç¤ÊÂ¾¼Ô¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿Í´Ö´Ñ¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡¢´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Î»ÅÊý¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤·¤ÆËÄÂç¤ÊÂ¾¿Í¤Î´¶¾ð¤Ë¤È¤ê¤Þ¤«¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¤¦¤Þ¤¯Æ¯¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡¤¦¤Þ¤¯Æ¯¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©
¡¡1995Ç¯¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥´ー¥ë¥Þ¥ó¤ÎËÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÈÌ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡Ö´¶¾ðÅªÃÎÀ¡Ê emotional intelligence ¡Ë¡×¤Ï¸°¤Ë¤Ê¤ë¡£´¶¾ðÅªÃÎÀ¤Î¹â¤¤¿Í¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¿Í¤Î´¶¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¤¤Å¤¡¢¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¡¢¤½¤ÎÍý²ò¤·¤¿¤³¤È¤ò»È¤¤¡¢¼«Ê¬¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¡¢¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¤ä¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¾õ¶·¤òÎÉ¤¤¤Û¤¦¤ËÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¡£´¶¾ðÅªÃÎÀ¤Î¹â¤¤¿Í¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ¤Ê¤É´¶¾ðÏ«Æ¯¤ÎÂ¿¤¤»Å»ö¾ì¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Î¥¿¦Î¨¤âÄã¤¯¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¹â¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´¶¾ðÏ«Æ¯¤ÏÉ¬¤º¤·¤â°¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤âÂ¾¿Í¤â¤â¤Ã¤È¹¬Ê¡¤Ë¤¹¤ë´¶¾ð¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ê¸åÎ¬¡Ë
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×Á´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡¢ªWeb²Ï½Ð¡¡https://web.kawade.co.jp/tameshiyomi/175829/(https://web.kawade.co.jp/tameshiyomi/175829/)
¡Ø´¶¾ðÏ«Æ¯¤ÎÌ¤Íè――Ç¾¤Ï¤Ê¤¼Â¾¼Ô¤Î¡È¸«¤¨¤Ê¤¤¿´¡É¤ò¿ä¤·¤Ï¤«¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ÂÔË¾¤Î½ñ¡£Á°Ãø¡ØÇ¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÊì¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¤¬NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇÆÃ½¸¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÇ¾²Ê³Ø¼Ô¡¦²¸Â¢°¼»Ò¤µ¤ó¤¬4Ç¯°Ê¾å¤ò¤«¤±¤Æ½ñ¤¤¤¿ÞÕ¿È¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤äÄ«Æü¿·Ê¹¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾Ò²ð¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥ô¤Ë¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¡Ö´¶¾ðÏ«Æ¯¡×¤ò¡¢Ç¾²Ê³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢¡Ö´¶¾ðÅªÃÎÀ¡ÊEQ¡Ë¡×¤Ï¡¢¸À¸ìÇ½ÎÏ¤äIQ¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º½ÅÍ×¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊóÆ»»öÎã
¡¦Ä«Æü¿·Ê¹½ñÉ¾¡¡2025Ç¯11·î29Æü
¡Ö´¶¾ðÏ«Æ¯¤ÎÌ¤Íè¡×¡¿¡Ö»à¤ó¤À¤éÌµ¤Ë¤Ê¤ë¡×½ñÉ¾¡¡¡ÖÃÎÀ¤Îº¬¸»¡×¤æ¤¨¤Î¤ä¤Ã¤«¤¤¤µ
https://book.asahi.com/article/16188405
¡¦ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óµ»ö¡¡2025Ç¯11·î19Æü
¡Ö¡ÖÃÏÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤Ð¤«¤ê¤ò½¸¤á¤Æ¤âÀ®²Ì¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡ÄIQ¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤"ËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤ÊÃÎÀ"¡×
https://toyokeizai.net/articles/-/917864
¡¦ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óµ»ö¡¡2025Ç¯11·î18Æü
¡ÖSNS¤Î¡Ö¶¯Îõ¤Ê²÷´¶¡×¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¸½Âå¿ÍŽ¤Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ë"¿·¤·¤¤´¶¾ðÏ«Æ¯"¤Î¼ÂÂÖ¡×
https://toyokeizai.net/articles/-/917867
¡¦Ãø¼Ô¤¬¸ì¤ë
¡Ú²¸Â¢°¼»Ò¤¬¸ì¤ë¡ÛAI¡¦SNS»þÂå¤Ë²þ¤á¤ÆÌä¤¤Ä¾¤¹¡Ö´¶¾ðÏ«Æ¯¡×
https://youtu.be/-9dtYEJRXFQ?si=a2xhuw5v1KkBYq23
¡¦JBpress¡¡Ãø¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡¡
¡Ø´¶¾ðÏ«Æ¯¤ÎÌ¤Íè¡Ù¤Î²¸Â¢°¼»Ò¤¬¸ì¤ëAI¡¦SNS»þÂå¤Ë²þ¤á¤ÆÌä¤¤Ä¾¤¹¡Ö´¶¾ðÏ«Æ¯¡×¤È¤Ï
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/92278
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÆÉÎ»¸å¤ËSNS¤ØÅê¹Æ¤ò¤¹¤ëÊý¡¹¤¬Â³½Ð¡£
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Æ°ìµ¤ÆÉ¤ß¡×
¡Ö¤³¤ì¤á¤Á¤ãÌ¾Ãø¡×
¡ÖÆ»É¸¤Î¤è¤¦¤Ê1ºý¡×
¡Ö´¶¾ðÏ«Æ¯¤Ø¤Î²òÁüÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¡×
¤Ê¤É¡¢²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤è¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê°ìºý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ë´¶ÁÛ¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ñÅ¹¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤¬Â³½Ð¡¢Amazon¤Ç¤âÉÊÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¶ÛµÞ¤Ç½ÅÈÇ¤ò½ÐÍè¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡É£Á£É»þÂå¤ÎÉ¬ÆÉ½ñ¡É ¡É¸½Âå¤Îµß¤¤¤Î½ñ¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¡Ø´¶¾ðÏ«Æ¯¤ÎÌ¤Íè――Ç¾¤Ï¤Ê¤¼Â¾¼Ô¤Î¡È¸«¤¨¤Ê¤¤¿´¡É¤ò¿ä¤·¤Ï¤«¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÃø¼Ô¡¡¡¡²¸Â¢ °¼»Ò¡Ê¤ª¤ó¤¾¤¦¡¦¤¢¤ä¤³¡Ë
1979Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡£ÀìÌç¤Ï¼«°Õ¼±¤È´¶¾ð¡£2002Ç¯¡¢¾åÃÒÂç³ØÍý¹©³ØÉôÊªÍý³Ø²ÊÂ´¶È¡£07Ç¯¡¢Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÍý¹©³Ø¸¦µæ²ÊÃÎÇ½¥·¥¹¥Æ¥à²Ê³ØÀì¹¶Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡Ê³Ø½ÑÇî»Î¡Ë¡£¸½ºß¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²ÊÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¡£¶â¾ë³Ø±¡Âç³Ø¡¦Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¦ÆüËÜ½÷»ÒÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£
Ãø½ñ¤Ë¡ØÇ¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÊì¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡¢¶¦Ãø¤Ë¡Ø¤Ê¤¼¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ï²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¬¤ë¤Î¤«¡Ù¡ØÇ§ÃÎ¾É²ð¸î¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ù¡¢Ìõ½ñ¤Ë¥¢¥ó¥Ê¡¦¥ì¥ó¥Ö¥±Ãø¡Ø¥Éー¥Ñ¥ß¥óÃæÆÇ¡Ù¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥ÈÃø¡ØÃÎÀ¤ÎÌ¤Íè¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
2023Ç¯¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤¿NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ÎÊì¤ÈÇ¾²Ê³Ø¼Ô¤Î»ä¡×¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
X¡§https://x.com/ayakoonzo
