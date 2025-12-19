「Ｖキセカエ」に北欧デザインブランド「kippis(R)」シリーズが登場！第一弾は『Jaakarhuシロクマ（ブルー）』『Hej&Moi』『Kevat』

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

CCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則）は、Vポイントアプリの「モバイルVカード」を好きなデザインに着せかえできる「Vキセカエ」（https://ip.tsite.jp/guide）において、新たに北欧デザインのライフスタイルブランド「kippis(R)」シリーズを2025年12月19日（金）より開始いたします。

「kippis(R)」は、フィンランド語で「乾杯」を意味し、日々の暮らしにごほうびや温かさを届けるライフスタイルブランドです。北欧の自然や動物をモチーフにしたシンプルで温かみのあるデザインは、日本でも幅広い世代に親しまれています。

「Vキセカエ」の「kippis(R)」シリーズは、北欧で活躍するデザイナー陣が手がけた、温もりあるモチーフと洗練されたカラーリングのテキスタイルのデザインを、スマートフォンの中でも楽しめるサービスです。初回はブランドロゴに用いられているシロクマをモチーフにした『Jaakarhuシロクマ（ブルー）』など計3種類をラインナップし、その後は毎月新しいデザインのVキセカエを継続して展開する予定です。

CCCMKホールディングスは、これからもさまざまなVのサービスを通じて、幅広い世代の皆さまに心躍るような体験をお届けし、日常に輝きを添えてまいります。そしてVポイントが日本全国の皆さまに愛される存在になることを目指してまいります。

＜Vキセカエ「kippis(R)」シリーズデザイン概要＞

・販売開始日：2025年12月19日（金）10：00～

・販売サイト：https://ip.tsite.jp/list/lineup/kippis

・価格：165円（税込）

・販売商品：全3種類

（1）Jaakarhu シロクマ（ブルー） （2）Hej＆Moi （3）Kevat

＜「kippis(R)」とは＞

宝島社が開発・プロデュースする、2014年にスタートした北欧デザインのライフスタイルブランド。kippis(R)とは、フィンランド語で「乾杯」の意味。一日の終わり、ほっと解き放たれるような感覚をくれる「乾杯」の瞬間は、日々の暮らしのごほうびのようなもの。そんなあたたかなひと時をイメージして、デザインを展開しています。

公式ページ：https://tkj.jp/kippis/

＜「Vキセカエ」とは＞

「Vキセカエ」は、「Vポイントアプリを開くたびに『好き』に会える」をコンセプトに、ユーザーが「モバイルVカード」のデザインを豊富なラインナップから自由に選んで、自分の「好き」に合わせたデザインにカスタマイズすることで、ワクワク心躍るポイント体験を楽しむことができるサービスです。デザインは1種類あたり165円（税込）※で、貯めているVポイントやクレジットカードを使って、お一人さま何種類でも購入いただくことができます。なお、ご購入手段は順次拡大を予定しています。

Vキセカエサービスガイド：https://ip.tsite.jp/guide

※ 今後サービス拡充や限定デザインにより、商品価格は変更する可能性があります

(C)kippis