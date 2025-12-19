ダイバーシティ&インクルージョンへの取り組みを評価する「D&I AWARD 2025」にて温泉道場が「スタンダード」認定されました

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）は、「D&I AWARD 2025」にて、「スタンダード」認定されました。

D&I AWARDはダイバーシティ&インクルージョンに取り組む企業を認定・表彰するアワードです。日本で活動する企業のD&Iの取組みを独自の評価指標「ダイバーシティスコア」で採点し、スコアに応じて認定を授与します。

温泉道場は、今回初めて参加し、「スタンダード」ランクに認定されました。「スタンダード」ランクは、《D&I推進カンパニーの中でも、既に社内でD&I推進を担う部署や社内グループが形成され、複数の取組みや施策を進めている。施策の運用と改善、新たな取組みの実施を同時進行しながら、D&Iへの社内理解を今まさに促進している状態》を指します。

温泉道場は、今後も多様性を前提にした組織づくりに積極的に取り組んでまいります。

D&I AWARD 2025

https://diaward.jobrainbow.jp/

■株式会社温泉道場

2011年3月創業。埼玉県を中心に「おふろcafe(R)」ブランドをはじめとする温浴施設や、リゾート施設の運営やコンサルティング、地域事業投資再生支援を行う。「おふろから文化を発信する／地域を沸かす」の企業理念の下、業界での新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/